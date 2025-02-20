Возобновление экономического сотрудничества России и США в 2025 году: варианты и перспективы

Говоря про возможное экономическое сотрудничество США и России, нужно понимать, что за последние три года американский бизнес ушел из РФ в основном из-за политических решений — санкций. Поэтому возобновление экономических связей возможно исключительно после хотя бы частичной отмены ограничений.

В переговорах с США Россия будет лоббировать энергетику и банки

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«Естественно, о полном снятии ограничений никто даже не говорит, поскольку санкционная политика в отношении РФ началась гораздо раньше 2022 года, ее основная цель — сдерживание экономического роста страны. Для США важно ее продолжение в конкурентных отраслях, например, энергетике», — отмечает генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

Так, Штаты, являясь крупнейшим мировым экспортером СПГ, активно конкурируют с Россией на этом рынке. При этом основными покупателями российского экспорта сжиженного природного газа (52%) по итогам 2024 года стали европейцы, в Азию ушло меньше (45%). Возобновление поставок в ЕС природного газа по одной из уцелевших веток «Северного потока-2» тоже не в интересах США. Кроме европейского рынка, американцы активно конкурируют в этой сфере с Россией на индийском, объясняет эксперт.

Зато Штаты остро нуждаются в российском обогащенном уране, говорит Зайцев. Дело в том, что Россия не является ни обладателем самых обширных залежей ресурса (в отличие от Австралии), ни крупнейшим добытчиком урановой руды (пальма первенства принадлежит Казахстану), зато сконцентрировала на своей территории более 40% обогатительных мощностей. Более того, уран для реакторов малой мощности HALEU больше нигде в мире, кроме как в России, не производят.

Напрямую урановая руда не используется. Прежде, чем стать топливом, она проходит определенный цикл, непременный элемент которого – разделение урана на обогащенный и необогащенный. В США есть одно действующее предприятие по обогащению урана, причем оно было запущено менее года назад, которое может закрыть только треть потребностей страны. В Европе тоже своих мощностей не хватает. Хотя страны активно инвестируют в развитие у себя этой сферы, первые результаты будут только через 3–5 лет.

«Дипломатия — это искусство торга, поэтому я думаю, что стороны в первую очередь будут искать компромисс в той сфере, которая стратегически важна для обеих стран – энергетической. Для России же еще очень важно снятие ограничений, хотя бы частичное, с российской банковской системы, поскольку это упростит оплату энергоресурсов. Так что это те две сферы, интересы компаний в которых в первую очередь будет лоббировать российская сторона» Александр Зайцев генеральный директор, основатель Atomic Capital

Налаживания экономических отношений с США может стать стимулом и для взаимодействия с ЕС

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Со стороны России наибольшая заинтересованность в восстановлении отношений в стратегически значимых промышленных секторах экономики, например, в нефтегазовом, комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры экономики в энергетике и промышленности Московского энергетического института Евгения Сухарева.

«Россия будет, в первую очередь, делать упор на получение доступа к новым технологиям по геологоразведке и бурению. Думаю, что должно последовать снижение давления на нефтяной сектор, поскольку Трамп является сторонником традиционного углеводородного топлива» Евгения Сухарева доктор экономических наук, профессор кафедры экономики в энергетике и промышленности Московского энергетического института

По ее мнению, скорее всего, будет получен доступ к инновационным технологиям и в области авиа-, автомобиле- и станкостроения, и, конечно, IT.

«Для России налаживания экономических отношений с США важно еще и потому, что это будет стимулом для возобновления сотрудничества и со стороны европейских стран. И вот здесь сфер сотрудничества будет куда больше, поскольку страны Евросоюза заинтересованы в дешевом российском топливе, несмотря на ярую пропаганду "зеленой" энергетики», — резюмирует Сухарева.

Санкций снимут ровно столько, сколько нужно для работы американских компаний в РФ

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Больше всего для российской экономики необходимо восстановление торговых связей в области IT-сектора на уровне производителей «железа» и программного обеспечения (несмотря на большие успехи российской разработки), а также в нефтегазовой отрасли (особенно нефтесервисные компании «большой четверки») и в производственной сфере (станки, запасные части и т.д.), уверен ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. В этой области интересна судьба нефтегазовых проектов НОВАТЭКа на северо-западе России и в Сибири, которые заморожены из-за адресных санкций со стороны Конгресса США.

Однако возвращение состоится скорее всего на уровне брендов вроде Coca-Cola, одежды, обуви, фастфуда и пр. Эти компании на слуху, они понятны и известны большинству населения, им обеспечена мощная поддержка СМИ, считает аналитик.

«Тем не менее, возвращение брендов физически невозможно без снятия санкций, хотя бы частично. Это главным образом: финансовые санкции в отношении российских банков (иначе невозможны поставки и оплата за товар), таможенные ограничения (возобновление работы таможенных пунктов, увеличение пропускной способности), снижение угрозы вторичных санкций за сотрудничество для международных партнеров России; законодательные препятствия (предписания с обеих сторон, которые придется отменять не всегда дружными законодательными органами)», — перечисляет Расторгуев.

Тем не менее говорить о полном снятии санкций было бы наивно: снимут ровно столько, сколько нужно, чтобы американские компании могли заработать в РФ, добавляет он.

Россия интересна развитым экономикам как сырьевая база и как рынок ширпотреба

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«Несмотря на потужные заявления российских чиновников об успешном движении к технологическому суверенитету, импортозамещении и быстром росте выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, наша страна остается интересной развитым экономикам преимущественно как сырьевая база и рынок сбыта недорогих товаров массового потребления», — высказывает свое мнение ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

Поэтому именно в этом ключе и был начат диалог с американскими переговорщиками от новой администрации, и, судя по первой реакции фондового рынка, вполне успешно. Это значит, что сотрудничество в сфере добычи и переработки углеводородов может быть возобновлено относительно оперативно. И дело здесь скорее в нежелании США окончательно проиграть конкуренцию КНР в борьбе за изъятие технологической ренты, предполагает Гатауллин.