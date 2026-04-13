Вакцина от рака по ОМС: какие опухоли можно будет вылечить бесплатно

В материале РИАМО рассказываем об инновационных вакцинах от рака, которые включили в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Какие вакцины от рака войдут в ОМС

Фото - © Медиасток.рф

6 апреля 2026 года в ходе совещания со своими заместителями премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ расширило программу оказания бесплатной медпомощи по ОМС: теперь в перечень включены также российские вакцины от рака. «Прежде всего – персонализированных, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью», – пояснил Мишустин.

В программу государственных гарантий по полису ОМС войдут:

лекарственная противоопухолевая терапия с применением персонализированных мРНК-вакцин, разработанных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента;

противоопухолевая лекарственная терапия метастатического колоректального рака персонализированной пептидной вакциной «Онкопепт»;

Т-клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.

Планируется, что лечение российскими вакцинами будут проводить специалисты федеральных медицинских организаций.

От каких видов рака можно будет получить вакцину по ОМС

Фото - © Смирнова Юлия / Фотобанк Лори

Персонализированная пептидная вакцина предназначена для терапии метастатического рака толстой кишки. С помощью противоопухолевой терапии с применением персонализированных мРНК-вакцин планируется лечить резектабельные формы злокачественных новообразований на первой-третьей стадиях.

CAR-T-терапия будет назначаться пациентам с острым лимфобластным лейкозом, хроническим лимфолейкозом, диффузной В-крупноклеточной и другими В-клеточными неходжкинскими лимфомами.

При этом, по предположениям медиков, список со временем может расшириться. «Пока декларировано три вида – это меланома, рак толстой кишки и гематологическая патология. А дальше все будет расширяться: модели там и по поджелудочной железе, почке», – прокомментировал нововведение врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. Скорее всего, в дальнейшем к списку добавятся заболевания, устойчивые к стандартным методам лечения и способные отреагировать на иммунотерапию.

Как действуют современные российские вакцины от рака

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Обычно под вакциной понимают профилактические меры для предотвращения заболевания, но в случае онкологии вакцина – это терапия, которая применяется к пациентам, которые уже имеют подтвержденный диагноз. При этом действие вакцин от рака схоже с действием вакцины, например, от кори или коклюша: организм вырабатывает собственные антитела, которые способны атаковать и уничтожать опухоль.

Что такое CAR-T-терапия и как работает

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Это инновационный метод иммунотерапии рака, при котором собственные Т-лимфоциты пациента генетически модифицируются для уничтожения опухолевых клеток. Пациент получает созданный специально для него биоинженерный продукт, который вводится через капельницу внутривенно. Этот метод позволяет бороться с теми стадиями рака, которые не отвечают на другую терапию и ранее считались неизлечимыми.

Что такое вакцина «Онкопепт» и как работает

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Пептидная вакцина «Онкопепт» – это инновационный персонализированный препарат, созданный российскими учеными для лечения метастатического колоректального рака. Она направлена на то, чтобы активировать иммунную систему пациента против опухолевых клеток. Для приготовления «Онкопепта» у пациента берется образец опухолевой ткани, затем проводится генетический анализ биоматериала, цель которого – найти специфические мутации именно раковых клеток (неоантигены). На основе полученных данных синтезируется индивидуальный набор пептидов, которые «обучают» иммунную систему бороться с раковыми клетками. Средство используется в сочетании с другими традиционными методами терапии онкозаболеваний.

Что такое мРНК-вакцина и как работает

Фото - © Ирина Ручушкина / Фотобанк Лори

Инновационная мРНК-вакцина также не предотвращает болезнь, а помогает организму бороться с уже существующей опухолью. Принцип действия схож с технологией мРНК-вакцин от COVID-19, но вместо вирусного белка препарат кодирует уникальные опухолевые белки и учится их распознавать. Для изготовления вакцины берется биоматериал опухоли и выделяется ее неоантигенный профиль, сама вакцина создается в течение нескольких недель, а затем вводится в организм пациента.

Во всех случаях клинические испытания показали высокую эффективность лечения онкологических заболеваний с помощью таргетированных вакцин, при этом в ремиссию выходят даже пациенты, организм которых перестал отзываться на другие протоколы противоопухолевой терапии.