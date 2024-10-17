В глубине души: почему в России растет число психических расстройств

Подробности о том, с чем связано увеличение числа психических расстройств в России, читайте в материале РИАМО.

Минувшим летом в Минздраве озвучили статистику, согласно которой по итогам 2023 года число психических расстройств в России стало самым большим за 10 лет — оно составляет 314 случаев на 100 тысяч населения. Не исключено, что тревожная тенденция к росту проблем с психикой у россиян сохранится и по итогам нынешнего года.

Что такое психические расстройства

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Как говорит в беседе с РИАМО психолог Ника Болзан, психические расстройства — это широкий спектр психических заболеваний, которые влияют на настроение, мышление, поведение и общее психоэмоциональное состояние человека. Многие из этих заболеваний имеют хроническое течение и требуют длительного и комплексного лечения. Согласно данным «Интерфакса», на начало 2024 года в России насчитывалось около четырех миллионов человек, страдающих от психических заболеваний.

«По данным статистики, в 2023 году в России наблюдался значительный рост заболеваемости психическими расстройствами. Я полностью с этим согласна и вижу данную тенденцию во время приема населения, как среди взрослых, так среди детей и подростков», — рассказывает клинический психолог Ксения Савельева.

Ника Болзан отмечает, что психические расстройства — это серьезные медицинские состояния, которые не следует рассматривать как слабохарактерность. Они требуют профессиональной помощи и поддержки, благодаря которым человек сможет вернуться к полноценной жизни. При этом сегодня существует ряд факторов, которые усилили тенденцию к росту психических расстройств.

Почему в России растет число психических расстройств: статистика и тенденции

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По словам Ники Болзан, первым из факторов роста стала пандемия Covid-19: в этот период многие столкнулись с изоляцией, что привело к сокращению личного пространства и социальных контактов. Многие потеряли работу и бизнес, это повлекло за собой сокращение доходов и экономический кризис. У некоторых людей на фоне этого повысилась тревожность, у других выросла агрессия, что обернулось ростом числа случаев домашнего насилия.

«Проведение специальной военной операции (СВО) также оказало серьезное воздействие на психическое здоровье всех слоев населения. Оно повлияло на увеличение случаев депрессивного расстройства, генерализированного тревожного расстройства, посттравматического стрессового расстройства и обсессивно-компульсивного расстройства», — говорит собеседница РИАМО.

При этом, как отмечает эксперт, сыграли свою роль и социальные факторы. В частности, исследование 2008 года установило, что люди с более низким уровнем дохода имеют более высокую вероятность развития психических расстройств по сравнению с более обеспеченными гражданами. Также стоит отметить, что исследование 2004 года выявило более высокую распространенность депрессии и тревожных расстройств среди женщин.

Все эти обстоятельства способствовали увеличению случаев различных ментальных заболеваний, среди которых депрессия занимает одно из ведущих мест, рассказывает Ника Болзан. Депрессивные расстройства — это группа серьезных заболеваний, которые негативно влияют на самочувствие, мышление, действия и восприятие окружающего мира.

«По данным общенационального опроса 2023 года, у троих из десяти взрослых в какой-то период их жизни была диагностирована депрессия. Ее симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых и проявляться по-разному у каждого человека» Ника Болзан психолог

На втором месте по распространенности находятся тревожные расстройства. Существует несколько видов тревожных расстройств, включая генерализованное тревожное расстройство (ГТР), паническое расстройство, специфические фобии и социально тревожное расстройство.

Как отношение к психическим расстройствам меняется в обществе

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Между тем полимодальный и клинический психолог Евгения Балыклова связывает рост числа психических расстройств в стране с появлением прозрачной и доступной статистики. Поход к психологу сегодня считается нормой, а направление к психиатру уже не считается чем-то страшным. Также, по словам эксперта, рост числа психических заболеваний связан со стремительным темпом жизни и нарциссической культурой.

«Все чаще специалисты ставят диагноз “Депрессия” или “Тревожное расстройство личности” не только из-за особенностей характера и нервной системы человека, но и из-за культуры и общества, в котором мы живем. Люди не становятся счастливее или активнее», — объясняет собеседница РИАМО.

По словам Евгении Балыкловой, сегодня все чаще встречаются люди на легкой стадии депрессии, которые привыкают жить в таком состоянии, потому что текучка, рутина и подавленный фон становятся нормой для человека. Более того, общество, где нужно получать больше удовольствия или других благ, а также больше стимулов для жизни, давит на людей.

Однако даже позитивный стресс (события) могут быть стрессовыми агентами для психики человека, и тело просто перестает с этим справляться, давая сбой. В итоге часто встречаются такие жалобы, как ухудшение сна, снижение аппетита, подавленное настроение и выгорание, за которыми могут стоять легкие степени или субклинические признаки заболеваний. Кроме того, большинство «диагнозов» уходят корнями в раннее формирование процессов.

«Человек приходит к психиатру или психологу, когда ему становится сложно устанавливать контакты с другими людьми, он теряет ориентацию в обществе и своих потребностях, его посещают суицидальные мысли или же родственники обращаются за помощью», — объясняет Евгения Балыклова.

Как решить проблему роста психических расстройств в России

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По словам Ксении Савельевой, увеличение количества психических расстройств может серьезно повлиять на качество жизни людей, ухудшая их физическое и психическое здоровье, снижая работоспособность и повышая риск самоубийств. Однако для решения этой проблемы сегодня уже делается многое: теперь в каждой поликлинике есть клинические психологи, а также растет количество как государственных, так и частных медучреждений, где есть необходимые специалисты.

«Молодежь не стигматизирует ментальные расстройства, толерантность и доверие к психологам, психотерапевтам и психиатрам растет, а СМИ занимаются активным просвещением», — рассказывает собеседница РИАМО.

В то же время, считает эксперт, доступность медицинского образования и повышение зарплаты в госучреждениях не только терапевтам, но и узким специалистам могла бы позитивно повлиять на ситуацию, привлекая больше молодых людей в медицину, а также сократив нехватку кадров. Между тем в ситуации с психическими расстройствами важна и регулярная самодиагностика.

В частности, по словам Ксении Савельевой, необходимо отслеживать у себя появление таких признаков, как необычное поведение, неспособность справиться с обычными делами, странные навязчивые идеи, подозрительность или паранойя, галлюцинации, суицидальные мысли или попытки суицида, а также резкое изменение личности или поведения, постоянное чувство грусти, тревоги или раздражительности, нарушения сна, изменения в аппетите и весе, трудности с концентрацией, а также снижение интереса к привычным занятиям.

«Если подобные симптомы сохраняются более двух недель и влияют на повседневную жизнь, необходимо обратиться за помощью к специалисту» Ксения Савельева клинический психолог

Для профилактики подобных состояний важно вести здоровый образ жизни, соблюдать режим труда и отдыха, обеспечивать себе достаточный сон (не менее восьми часов), фиксировать позитивные эмоции и избегать негативных переживаний, а также соблюдать принцип избирательности в плане информационной нагрузки. Необходимо осознанно ограничивать негативный информационный фон в своей жизни, заменяя, например просмотр телевизора или соцсетей на активный отдых на природе, спорт, прогулки, чтение книг или общение с близкими, заключает Ксения Савельева.