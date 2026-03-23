В долгах как в шелках: у каких стран мира самый большой госдолг и на каком месте Россия

В таблице ниже приведены данные с официального сайта Международного валютного фонда (МВФ) по состоянию на 2026 год. Для понимания того, какой размер госдолга считается «нормальным», можно обратиться к нормам Евросоюза. Согласно Пакту стабильности и роста, подписанному всеми членами объединения, государственный долг каждой страны ЕС должен быть меньше 60% ВВП. Как мы видим на картинке выше, мало кто из европейских стран соответствует этим требованиям.

Первая десятка мировых должников выглядит так:

Страна Размер госдолга (в % ВВП) 1. Япония 226,8 2. Сингапур 176,3 3. Судан 172,4 4. Бахрейн 146,4 5. Греция 141,9 6. Италия 138,3 7. Мальдивы 135,9 8. США 128,7 9. Сенегал 124,3 10. Бутан 121,1

Как видим, главные должники – вовсе не «отсталые» в экономическом отношении страны (хотя есть и такие). Лидер 2025 года, Судан, сумел за год снизить свой госдолг с 252% ВВП до 172,4%, и теперь единственной страной, чей госдолг превышает 200%, осталась Япония.

Каков размер госдолга у самых значимых государств планеты

У крупных и (или) богатых государств планеты за пределами топ-10 показатели следующие:

Страна Размер госдолга (в % ВВП) Франция 119,6 Канада 113 Великобритания 104,8 Китай 102,3 Испания 98,7 Бразилия 95 Египет 85 Индия 80,8 ЮАР 79,5 Аргентина 73,6 Пакистан 71,3 Израиль 70,4 Германия 66 Польша 65,8 Мексика 59,9 Австралия 50,7 Нидерланды 45,2 Индонезия 41,1 Иран 36,4 Швейцария 36,1 Нигерия 35 ОАЭ 31,9 Саудовская Аравия 31,8 Вьетнам 31,8 Турция 25,1 Россия 24,8

Таким образом, Россия среди ведущих стран планеты – абсолютный лидер по наименьшей задолженности. Рядом находится только Турция – страна с одним из самых высоких уровней инфляции в мире.

Каков размер госдолга в бывших республиках СССР

Страна Размер госдолга (в % ВВП) 1. Украина 110,4 2. Армения 54,1 3. Латвия 47,4 4. Литва 45,9 5. Молдавия 39,2 6. Киргизия 38,3 7. Белоруссия 36,7 8. Грузия 33,4 9. Узбекистан 31 10. Эстония 27,5 11. Казахстан 26,4 12. Россия 24,8 13. Азербайджан 23,5 14. Таджикистан 22,9 15. Туркменистан 3,6

Как видим, во всех странах бывшего СССР, за исключением Украины, госдолг не просто ниже 100% ВВП, но и ниже порога в 60%. Однако, учитывая уровень развития большинства этих государств, можно сделать вывод, что маленький госдолг совсем не коррелирует с финансовым благополучием, а скорее даже наоборот.

У каких стран мира самый маленький госдолг

В мире всего семь стран, размер госдолга которых составляет 10% ВВП и ниже, и всего одна страна с нулевым госдолгом:

Страна Размер госдолга (в % ВВП) Гаити 10 Федеративные Штаты Микронезии 6,8 Туркменистан 3,6 Тувалу 3,6 Бруней 2,3 Лихтенштейн 0,5 Макао 0

У каких стран самый большой госдолг в долларах США

По величине госдолга в денежном выражении США вне конкуренции – по состоянию на октябрь 2025 года их госдолг составлял 38,3 триллиона долларов. На втором месте – Китай (18,7 триллиона долларов). Совокупный госдолг Штатов и КНР составляет больше половины всего госдолга на планете. Третья страна в рейтинге – Япония (9,8 триллиона долларов). Госдолг стран за пределами первой тройки значительно меньше.