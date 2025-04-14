Когда деньги теряют цену: каков уровень инфляции в разных странах мира и на каком месте Россия

Где в мире инфляция выше всего, а где наблюдается дефляция, читайте в материале РИАМО.

Что такое инфляция и дефляция

Фото - © Павел Муравьев / Фотобанк Лори

Суть понятий «инфляция» и «дефляция» на своем официальном сайте раскрывает Банк России.

Так, по определению российского регулятора, инфляция – это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. Дефляция – это обратный процесс, то есть снижение общего уровня цен.

Основным индикатором изменения уровня цен является индекс потребительских цен (ИПЦ). Он отражает стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством (т.е. стоимость так называемой «потребительской корзины»).

Банк России отмечает, что высокая инфляция означает «понижение покупательной способности доходов всех экономических субъектов, что негативно отражается на спросе, экономическом росте, уровне жизни населения, настроениях в обществе».

В каких странах мира самая высокая инфляция

Фото - © Павел Муравьев / Фотобанк Лори

Здесь и далее данные по инфляции взяты с портала TradingEconomics.com. По умолчанию указан уровень инфляции на начало 2025 года. Если приведены данные за более ранний период, это отмечено отдельно. Уровень инфляции указан в годовом исчислении (то есть по отношению к такому же месяцу прошлого года).

Страна Уровень инфляции (%) Южный Судан 113 (за октябрь 2024 года) Аргентина 66,9 Зимбабве 57,5 (за апрель 2024 года) Сирия 46,6 (за декабрь 2024 года) Бурунди 38,2 Турция 38,1 Иран 37,1 Малави 30,7 Мьянма 28,58 (за июнь 2023 года) Гаити 28,4 Куба 24,02 Ангола 23,85 Венесуэла 23,58 (за октябрь 2024 года) Нигерия 23,18 Гана 22,4

Из 15 стран с инфляцией выше 20% семь представляют Черную Африку, четыре – Южную Америку и Карибский бассейн, три – Ближний Восток и одна – Юго-Восточную Азию.

При этом в занимающей второе место Аргентине дела заметно улучшились – в апреле 2024 года инфляция там составляла совершенно безумные 292%. А в Зимбабве в мае 2020 года инфляция и вовсе достигла 786% (статистику по каждой конкретной стране можно посмотреть на сайте, кликнув на название страны).

В каких странах мира наблюдается дефляция

Страна Уровень инфляции (%) Шри-Ланка -2,6 Палестина -2,51 Коморские острова -1,9 (за декабрь 2024 года) Джибути -1,6 Катар -1,15 Афганистан -0,8 Сенегал -0,2 Восточный Тимор -0,2 Макао -0,16 Панама -0,14 Китай -0,1 Сейшельские острова -0,04

Среди 12 стран и территорий, в которых была зафиксирована дефляция, есть и вполне благополучные – Катар, Макао и Китай (последний, по всей видимости, без учета Макао). В Китае дефляция наблюдается второй месяц подряд, с февраля 2025 года.

А вот в Палестине ситуация довольно странная – страна за два месяца прошла путь от инфляции почти в 90% до дефляции.

Какова инфляция в странах G20

Фото - © Владимир Разгуляев / Фотобанк Лори

Страна Уровень инфляции (%) Китай -0,1 Швейцария 0,3 Франция 0,8 Сингапур 0,9 Индонезия 1,03 Саудовская Аравия 2 Италия 2 Южная Корея 2,1 Германия 2,2 зона евро 2,2 Испания 2,3 США 2,4 Австралия 2,4 (за декабрь 2024 года) Канада 2,6 Великобритания 2,8 ЮАР 3,2 Индия 3,61 Нидерланды 3,7 Япония 3,7 Мексика 3,8 Бразилия 5,06 Россия 10,1 Турция 38,1 Аргентина 66,9

Из стран G20 (куда TradingEconomics включает также Сингапур и Нидерланды, принимавшие участие в саммитах организации) у России дела с рейтингом инфляции были бы хуже всех, если бы не Турция и Аргентина, на фоне которых РФ выглядит не так уж и плохо.

Рекордная инфляция в России и мире

Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори

Для России нынешний уровень инфляции в 10% – далеко не самый высокий. Как сообщается на тематическом сайте, рассчитывать индекс потребительских цен и уровень инфляции в РСФСР впервые стали в декабре 1991 года. Ровно через год, в декабре 1992-го, и был зафиксирован рекордный уровень инфляции в годовом исчислении в России, составивший 2508,85%.

Правда, в мире случалась инфляция и посерьезнее. Рекордной считается инфляция в Венгрии с августа 1945 по июль 1946 года. В июле 1946-го в месячном выражении она составила 4,19⋅10 % (что означает, что цены удваивались примерно каждые 15 часов). Тогда же была выпущена рекордно большая по номиналу банкнота в истории – секстиллион пенгё.

В Зимбабве в 2007-08 годах ситуация была чуть получше, но ненамного – рекордная месячная инфляция (в ноябре 2008 года) в этой стране также обычно выражается через математическую формулу (7.96 x 10 %), а цены удваивались раз в сутки.