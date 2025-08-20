Умножение и деление: какие уловки приготовили мошенники ко Дню знаний

Мошенники могут использовать различные уловки для обмана россиян и их детей перед Днем знаний — об этом предупредили эксперты. Злоумышленники пользуются суетой, которая традиционно сопровождает приближение 1 сентября, и пускают в ход самые разные схемы для хищения как денежных средств, так и персональных данных.

Чем подготовка ко Дню знаний интересна мошенникам

Фото - © Иван Карпов / Фотобанк Лори

Период подготовки к школе — это «идеальный шторм» для мошенников, говорит в беседе с РИАМО программный директор компании «Кибердом» Дмитрий Ленский. Миллионы семей одновременно совершают покупки, регистрируются на новых платформах и передают персональные данные.

«Родители находятся в состоянии цейтнота — нужно успеть купить форму, записаться на кружки и подготовить документы. В спешке критическое мышление снижается — и люди становятся более доверчивыми к подозрительным предложениям», — рассказывает эксперт.

Как показывают ежегодные исследования «Выберу.ру», в минувшем году с тематическим мошенничеством перед Днем знаний столкнулись 39% россиян, отмечает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса Ирина Андриевская. В 2023 году показатель был ниже — 27%. При этом в прошлом году мошенникам удалось обмануть 23% от атакованной группы респондентов, в то время как в 2023 году на уловки злоумышленников попались 43% респондентов.

«Иными словами, благодаря повышению финансовой грамотности людей и мерам защиты пострадавших становится меньше. В то же время мошенники расширяют так называемые «маркетинговые воронки», чтобы завлекать жертв в свои сети», — подчеркивает эксперт.

Каких схем перед 1 сентября ждать от аферистов в 2025 году

Фото - © Александр Поташев / Фотобанк Лори

В 2025 году могут появиться поддельные боты, которые якобы помогают с записью в школы или на кружки, считает Дмитрий Ленский. Кроме того, ожидается рост фишинга под видом новых образовательных сервисов и помощников на базе искусственного интеллекта (ИИ) для школьников.

«Мошенники будут предлагать «инновационные решения» для дистанционного обучения, персонализированные образовательные программы с использованием нейросетей. Особое внимание стоит обратить на приложения, которые просят доступ к камере, микрофону или файлам под предлогом «обучения», — говорит собеседник РИАМО.

Новый тренд — эксплуатация темы ГОСТа на школьную форму, отмечает Дмитрий Ленский. В сети могут появиться сайты-двойники известных производителей с якобы «сертифицированной продукцией». В свою очередь директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко обращает внимание на то, что в 2025 году в школах намечено сокращение часов изучения обществознания, а также национальных языков в младших классах. Для многих это может показаться неоднозначным решением — например, для тех, кто собирается сдавать обществознание в качестве ЕГЭ.

В связи с этим Павел Коваленко ожидает, что мошенники будут связываться с учениками и их родителями под видом учителей или завучей, как уже делали раньше, и будут предлагать внести персональные изменения в учебный план, а именно расширить число часов обществознания. Для этого они будут просить доступ в «Госуслуги», а дальше красть оттуда ценные данные, оформлять микрозаймы и совершать другие противоправные действия. Другие схемы могут быть построены вокруг дистанционного обучения.

«Такой формат становится все более популярным, особенно, в старших классах, где ученики сфокусированы на подготовке к ЕГЭ. Вероятно, оформление такого формата обучения станет одним из предлогов, с которым мошенники будут обращаться к ученикам и родителям», — говорит специалист.

Какие схемы мошенников перед Днем знаний встречались раньше

Фото - © Александр Поташев / Фотобанк Лори

Результаты исследований «Выберу.ру» говорят о том, что в прошлом году среди наиболее распространенных схем были сообщения с вредоносной ссылкой от «неизвестного родителя» с просьбой проголосовать за рисунок его ребенка, рассказывает Ирина Андриевская.

«С мошеннической «голосовалкой» столкнулись 35% родителей. 23% респондентам позвонил псевдо-учитель или «представитель родительского комитета» с просьбой перевести деньги на школьные нужды», — говорит собеседница РИАМО.

С фейковым сбором на подарок учителю в родительском чате столкнулись 19% участников исследования, отмечает эксперт. При этом в 2024 году арсенал любимых мошенниками схем пополнился новыми видами «легенд» с использованием методов социальной инженерии. Например, 9% россиян, столкнувшихся со «школьным» мошенничеством, рассказали о звонках от якобы педагога, завуча или директора школы с просьбой срочно перевести деньги за какую-то школьную услугу.

Как показала практика, этот метод оказался самым вредоносным — более 50% респондентов перевели деньги злоумышленникам, подчеркивает Ирина Андриевская. В свою очередь Дмитрий Ленский к классическим схемам, встречавшимся перед 1 сентября, относит фейковые интернет-магазины с «эксклюзивными» школьными товарами, поддельные рассылки от имени школ с требованием оплатить «взносы» и фишинговые сайты образовательных платформ.

«Кроме того, мошенники могли создавать поддельные родительские чаты в мессенджерах, где от имени «родительского комитета» собирали деньги якобы на подарки учителям. Также были распространены схемы с предоплатой за «уникальные курсы подготовки к ЕГЭ», которые оказывались фикцией», — отмечает эксперт.

Как защититься от схем мошенников при подготовке к 1 сентября

Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Мошеннические схемы перед Днем знаний направлены на школьников, которые боятся наказания от родителей и проблем в школах, а также на самих родителей, которые готовы пойти на все, лишь бы у ребенка в школе все было в порядке, говорит Павел Коваленко. По словам эксперта, такие схемы опасны своей эффективностью — мошенники воздействуют на очень чувствительную тему, из-за чего люди склонны им верить и в состоянии паники выполнять все требования, которые могут варьироваться от предоставления доступа к порталу «Госуслуги» до переводы крупных денежных сумм.

Для того, чтобы защититься от «школьных» схем мошенников, Ирина Андриевская советует родителям включать критическое мышление и запаситесь здравым смыслом, чтобы не вестись на алармистские призывы от лже-педагогов. Кроме того, важно соблюдать цифровую гигиену и никогда не переходить по присланным ссылкам. Ведь любая из них может оказаться вредоносной со всеми вытекающими негативными последствиями.

«Семь раз перепроверьте сайты со школьными товарами через "поисковики" на достоверность (к примеру, синяя галочка у "Яндекса"), прежде чем переводить деньги за "выгодный" школьный товар», — отмечает собеседница РИАМО.

Кроме того, эксперт советует родителям обновить защитное программное обеспечение (ПО) как на личных смартфонах и компьютерах, так и у своих детей. Сейчас подобные сервисы активно внедряют сотовые операторы, сетевые провайдеры и банки. Обновленная защита поможет не заразить компьютер или смартфон мошенническими программами (фишинг) и предупредит о фейковых сайтах. А еще важно помнить, что современные ученики активно скачивают специальные программы с искусственным интеллектом (ИИ) для помощи в выполнении домашних заданий. Правда, далеко не каждый ребенок и его родители понимают, из каких источников их безопасно скачивать.

«Популярность ИИ, различных образовательных сервисов растет, но растут и риски загрузить вредоносные программы. Вот почему так важна защита, критическое мышление, осторожность и лицензированное ПО», — заключает Ирина Андриевская.