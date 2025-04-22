Ты к нему на встречу не ходи: сколько изнасилований происходит в странах мира и на каком месте Россия

Где в мире фиксируется больше всего изнасилований и как дела с этим преступлением обстоят в странах бывшего СССР, читайте в материале РИАМО.

Данные взяты с официального сайта Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). По умолчанию статистика приведена за 2022 год. В случае, если данные предоставлены за более ранний период, это указано отдельно.

Страны-лидеры по количеству изнасилований

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Ниже перечислены страны, в которых количество изнасилований на 100 тысяч человек населения превышает 50.

Страна Количество изнасилований на 100 тысяч человек населения Гренада 143,5 Англия и Уэльс 117,3 Исландия 116,8 Ботсвана 89,5 (за 2020 год) Лесото 88,4 (за 2009 год) Швеция 85,6 Панама 76,2 Эсватини 76,1 (за 2021 год) ЮАР 70,7 (за 2017 год) Франция 58,9

Лидерство крохотной Гренады, а также присутствие в топе четырех южноафриканских стран не должно удивлять – эти регионы лидируют в мире и по количеству убийств. А вот наличие в верхней части рейтинга весьма благополучных европейских стран может вызвать недоумение. Впрочем, это легко объяснить высокой степенью развития правоохранительных органов, а также сознательностью населения, с готовностью обращающегося с информацией об изнасилованиях. Впрочем, тот факт, что количество изнасилований в Англии и Уэльсе в два раза выше, чем во Франции, все равно выглядит красноречиво.

Страны мира, в которых практически нет изнасилований

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Ниже перечислены страны, в которых количество изнасилований на 100 тысяч человек населения составляет 0,1 и ниже.

Страна Количество изнасилований на 100 тысяч человек населения Андорра 0,0 (за 2019 год) Бермудские острова 0,0 (за 2014 год) Ватикан 0,0 Оман 0,0 (за 2018 год) Египет 0,1 (за 2011 год) Ливан 0,1 (за 2021 год) Саудовская Аравия 0,1 (за 2019 год) Сирия 0,1 (за 2018 год)

Изнасилований, по последним данным от UNODC, не было зафиксировано в четырех странах, три из которых – карликовые. А вот то, что этот вид преступлений практически не фиксируется в мусульманских странах, вряд ли говорит о его отсутствии – скорее об особенностях данной религии. Особенно странно смотрятся данные по Сирии, где к 2018 году уже несколько лет шла разрушительная гражданская война.

При этом есть и немусульманские страны, в которых изнасилований почти не фиксируется. Так, в Мозамбике таких преступлений на 100 тысяч человек населения было 0,2 (за 2009 год), в Камеруне и Мьянме – по 1,0 (за 2020 и 2022 годы соответственно).

Сколько изнасилований совершается в странах бывшего СССР

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Страна Количество изнасилований на 100 тысяч человек населения Азербайджан 0,2 (за 2021 год) Таджикистан 0,4 (за 2020 год) Туркменистан 0,5 (за 2006 год) Армения 0,6 (за 2019 год) Узбекистан 0,6 (за 2021 год) Украина 0,9 (за 2020 год) Белоруссия 1,2 (за 2019 год) Литва 2,4 Грузия 3,2 Россия 5,8 (за 2020 год) Казахстан 7,2 (за 2017 год) Киргизия 7,5 (за 2020 год) Молдавия 8,2 (за 2020 год) Эстония 11,5 Латвия 13,1

Рейтинг изнасилований в бывших советских республиках с трудом поддается какой-либо логике. Так, в четырех мусульманских странах количество таких преступлений очень невелико, а в двух оставшихся – больше на порядок. Украина и Белоруссия близки к республикам Средней Азии, а Эстония и Латвия уверенно идут в лидерах.

Что касается России, то она занимает место в середине рейтинга. При этом, если с 2005 по 2013 годы количество изнасилований в РФ на 100 тысяч человек населения неуклонно снижалось и достигло минимума в 2,69, то затем снова выросло и уже шесть лет находится между 5 и 6.

Год Количество изнасилований на 100 тысяч человек населения в России 2004 6,13 2005 6,41 2006 6,19 2007 4,92 2008 4,34 2009 3,77 2010 3,43 2011 3,35 2012 3,12 2013 2,69 2014 4,50 2015 5,36 2016 5,44 2017 5,56 2018 5,44 2019 5,32 2020 5,84

Сколько изнасилований совершается в других странах мира

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Ниже приведена статистика по изнасилованиям в некоторых других странах мира (в порядке возрастания количества преступлений).

Страна Количество изнасилований на 100 тысяч человек населения Япония 1,3 Канада 1,4 (за 2012 год) Польша 1,5 Сербия 1,5 Пакистан 2,2 Индия 2,6 (за 2013 год) Греция 3,2 Испания 4,5 Венгрия 5,9 Швейцария 9,9 Южная Корея 13,2 (за 2004 год) Германия 15,1 Турция 15,4 (за 2014 год) Нидерланды 16,4 Израиль 18,3 Мексика 19,8 Бразилия 22,4 (за 2020 год) Финляндия 32,9 Бельгия 34,9 (за 2021 год) Норвегия 41,5 США 41,8 Дания 48,1

По некоторым странам – например, по Китаю (за исключением Гонконга и Макао) – UNODC данные не предоставляет.