Опасны для жизни: в каких странах мира совершается больше всего умышленных убийств

Какие государства планеты не стоит посещать, чтобы не стать жертвой убийц, и как дела обстоят в России, читайте в материале РИАМО.

Ниже речь пойдет именно об умышленных убийствах, к которым не относятся жертвы военных столкновений, а также законного применения оружия правоохранительными и иными государственными органами. Не входят в эту категорию и убийства в результате самообороны, а также по неосторожности.

Статистический учет умышленных убийств в мире ведет Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП), на сайте которого и публикуется соответствующая статистика, предоставленная национальными правительствами.

Количество умышленных убийств в мире

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С 2000 года, согласно данным УНП, количество умышленных убийств в мире постепенно снижается. Если в 2000 году на 100 тысяч человек населения планеты их было 6,93, то в 2022 году – 5,28.

Количество умышленных убийств мужчин за этот период сократилось с 11,06 до 8,42, женщин – с 2,76 до 2,11.

Количество умышленных убийств в разных частях света

Фото - © По состоянию на 2021 год страны, не предоставившие данные о количестве убийств, отмечены штриховкой./Wikipedia.org

Часть света Общее количество умышленных убийств на 100 тысяч населения Количество умышленных убийств мужчин на 100 тысяч населения Количество умышленных убийств женщин на 100 тысяч населения Америка 14,37 25,52 3,40 Африка 10,57 17,19 3,97 Мир в целом 5,19 8,25 2,11 Океания 2,94 3,97 1,92 Европа 2,10 3,14 1,13 Азия 2,04 2,66 1,40

Интересно, что лидером по количеству умышленных убийств в соотношении к численности населения является не Африка, а Америка – разумеется, за счет Латинской Америки. Правда, скорее всего это вызвано тем, что многие африканские страны не предоставляют в ООН соответствующую статистику. Та же проблема существует в Азии, хоть и в меньшем масштабе.

Вероятно, некоторые проблемы со статистикой объясняют и то, что в Азии совершается меньше убийств в соотношении к численности населения, чем в Европе.

У азиатских стран есть и еще одна особенность – убийцы не очень-то щадят женщин: разрыв между половой принадлежностью жертв здесь меньше, чем в остальных частях планеты.

Страны, в которых совершается меньше всего умышленных убийств

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Впрочем, азиатские страны, статистика по которым есть, действительно демонстрируют впечатляющие результаты. Если не считать отдельные карликовые государства, где убийств за год может быть не зафиксировано вовсе (например, Ватикан), а также пару государств и территорий в Океании, именно азиатские страны оккупировали топ самых «неубийственных» государств мира.

Место Страна Количество умышленных убийств на 100 тысяч населения (данные за 2020-2023 годы, если не указано иное) 1 Сингапур 0,069 2 Катар 0,074 3 Оман 0,139 4 Бахрейн 0,204 5 Япония 0,233 6 Кувейт 0,252 7 Индонезия 0,307 8 Вануату 0,321 9 Французская Полинезия 0,354 (данные за 2009 год) 10 Гонконг (КНР) 0,401 11 Бруней 0,486 (данные за 2013 год) 12 Китай 0,502

Страны, в которых совершается больше всего умышленных убийств

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В отсутствие статистических сведений из Центральной Африки самый опасный для жизни регион мира – Латинская Америка, от Мексики на севере до Бразилии на юге. Причем ситуация с умышленными убийствами плоха не только на континенте, но и в многочисленных островных государствах Карибского бассейна. Некоторые из них ввиду малочисленности их населения не включены в таблицу ниже. Например, абсолютным лидером по количеству умышленных убийств на 100 тысяч человек населения является британская заморская территория Теркс и Кайкос, где таких убийств в 2022 году совершалось 76,6.

Еще одним опасным регионом мира является Южная Африка (ЮАР и Лесото). Впрочем, судя по уровню умышленных убийств в Нигерии, соседние с ней страны Центральной Африки тоже могли бы показать весьма внушительные результаты, если бы предоставляли соответствующую статистику.

Интересная ситуация сложилась в Мьянме. На карте выше эта страна Юго-Восточной Азии закрашена в темно-красный цвет, что свидетельствует о большом количестве умышленных убийств. Однако это верно только по отношению к 2021 году, по данным за который и составлена карта. В том году в Мьянме совершалось 28,7 умышленных убийств на 100 тысяч человек населения. Однако в 2020 и 2022 годах этот показатель был несравнимо ниже: 2,96 и 3,9 соответственно.

Очевидно, причина такой статистической аномалии – гражданская война в Мьянме, которая разразилась как раз в 2021 году. Она продолжается по сей день, но то ли интенсивность убийств в 2022 году снизилась, то ли данные по ним передавало уже новое правительство, пришедшее к власти в результате военного переворота и не заинтересованное в излишней «драматизации».

Место Страна Количество умышленных убийств на 100 тысяч населения (данные за 2022-2023 годы, если не указано иное) 1 Ямайка 49,3 2 Эквадор 45,7 3 ЮАР 45,5 4 Гаити 41,2 5 Тринидад и Тобаго 39,5 6 Лесото 37,7 (данные за 2008 год) 7 Гондурас 31,4 8 Багамские острова 31,2 9 Белиз 27,9 10 Колумбия 25,3 11 Мексика 24,9 12 Нигерия 21,7 13 Бразилия 20,6

Сколько умышленных убийств совершается в России

Фото - © РИА Новости, Игорь Зарембо

Статистика по России приводится на сайте УНП по состоянию с 1990 по 2021 годы.

Интересно, что с развалом СССР количество умышленных убийств на 100 тысяч человек населения выросло более чем в два раза. В 1991 году оно составляло 15,14, в 1992-м – 22,77, а в 1994-м – 32,3. Это был максимальный показатель, но вплоть до середины «нулевых» значительного улучшения ситуации не происходило: в 2003 году убийств было 28,65, в 2005-м – 24,64. Затем произошло стремительное снижение до 11,6 в 2010 году, примерно на этом уровне данный показатель держался до второй половины 2010-х. Затем опять началось снижение, и в 2021 году было достигнуто рекордно низкое количество за всю историю наблюдений – 6,77.

С этим показателем Россия занимает 54-е место из 204 стран мира (в порядке уменьшения количества убийств). Из крупных стран ситуация получше в США (5,76 в 2023 году).

Любопытно, что заметно лучше в 2021 году была ситуация на Украине, где произошло только 3,84 убийства. Впрочем, после начала СВО данных с Украины, как и из России, в УНП не поступало.