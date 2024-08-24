«Творят жуткие вещи»: что известно об иностранных наемниках в Курской области

Уроженцы каких стран засветились в ходе вторжения Украины в Курскую область и чем они успели «отметиться», читайте в материале РИАМО.

Согласно многочисленным сообщениям в прессе, во вторжении ВСУ в Курскую область помимо украинцев принимают участие и представители других народов, причем многие из них отличаются от коренного населения «незалежной» куда более жестоким отношением к жителям российского региона.

Что говорили об иностранных наемниках в Курской области официальные лица РФ

Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского

О наличии иностранных наемников в составе группировки, вторгшейся на территорию Курской области с Украины, говорил, в частности, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, их «огромное количество», «сколько они смогли собрать».

Более того, Алаудинов заявил, что в группировке ВСУ есть даже военнослужащие «непосредственно подразделений блока НАТО».

О присутствии европейских наемников на территории Курщины заявлял также первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«На территории Курской области украинские националисты и наемники-террористы из Польши, Франции и Германии повторяют все, что когда-то делали эсесовцы в Великую Отечественную войну. <…> Это психологическая и террористическая задача, которую выполняют те наемники, преступники, террористы, подлецы, которые зашли на территорию Курской области» Виктор Водолацкий

Похожей информацией поделился и посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Просачиваются данные о контингенте, который в ВСУ погнали на убой в Курскую область. Кроме наемников грузинских и польских, сообщают о многочисленных радикальных подразделениях бандеровцев и принятых на контракт зеках, которым разрешено безнаказанно насиловать и мародерствовать», — отметил дипломат.

Упоминались иностранные наемники и в одной из традиционных сводок российского Министерства обороны.

«Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков», — сообщило военное ведомство 10 августа.

Наемники из каких стран замечены в Курской области

Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского

По словам украинского военнопленного Руслана Полторацкого, когда он пересекал российскую границу в составе подразделения ВСУ, то по рации слышал речь «на английском, польском, может быть, даже французском».

Согласно сообщению популярного западного портала The War Zone, сделанному 8 августа, в нападении ВСУ на Курскую область приняли участие бойцы так называемого «Грузинского легиона»* в количестве 120 человек.

Видео с грузинскими наемниками публиковали и многие телеграм-каналы — например, журналист Руслан Осташко.

О наличии в составе украинской группировки, атаковавшей Курскую область, польских наемников со ссылкой на собственный источник сообщал телеграм-канал SHOT.

«Как стало известно, в приграничных районах замечено около 30 человек, общавшихся между собой на польском языке. Все они вооружены американскими карабинами М4, винтовками Ukrop UAR10 и UAR15 (калибры 7,62 и 5,56) и польскими автоматами MSBS Grot. При этом общее число иностранных наемников — существенно больше». телеграм-канал SHOT

Про поляков, заехавших в Рыльский район Курской области на бронированной машине «Брэдли», агентству Readovka также рассказали местные жители.

По информации того же SHOT, в боях на границе с Курской областью в составе ВСУ принимали участие также канадские наемники.

«Канадско-украинская бригада атакует совместно с „Грузинским легионом“*, итого их около 300 человек», — сообщил телеграм-канал.

Из более экзотических национальностей в Курской области засветился финн — наемник из Финляндии Вилле Миккенен, убитый при вторжении ВСУ в российский регион.

Пожалуй, самым громким случаем участия иностранцев в нападении на Курщину стала фотография с членами американской группы Forward Observations Group (FOG), выложенная в Instagram**. На снимке запечатлены трое вооруженных мужчин в полном армейском обмундировании с синими повязками, подпись к нему гласит: The boys in Kursk («Парни в Курске»). Человека по центру опознали как основателя FOG Деррика Бейлса. На Западе группа позиционирует себя как бренд тактического снаряжения и «военного стиля жизни», но в российских СМИ ее называют частной военной компанией (ЧВК).

Фотография была опубликована 16 августа, а уже 21 августа SHOT сообщил, что члены FOG были уничтожены во время атаки ВСУ на курское село Русская Конопелька.

Иностранные наемники для населения Курской области страшнее украинцев

Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского

В интервью российским СМИ жители Курской области рассказывают пугающие истории о жестокости иностранных наемников.

Так, Юрий Сухоруков из села Гуево рассказал, что в населенный пункт зашли поляки, французы и англичане.

«Сейчас они на нашем направлении стоят. Жуткие вещи творят. Для поляков-наемников вообще ничего святого нет. Если украинец еще задумается, стрелять в мирную женщину или нет, те даже глазом не моргнут». Юрий Сухоруков

При этом, по словам Сухорукова, украинские теробороновцы, также заходившие в село, относились к мирному населению более лояльно. Они давали местным уйти и даже предупреждали их насчет немцев, поляков и французов: «Если придут эти, мы ничего не сможем сделать».

В похожем ключе высказывался еще один житель Курской области Николай Рыльский, получивший известность после того, как подобрал на своей машине раненого военного корреспондента Евгения Поддубного.

По словам Рыльского, основную массу нападавших составляли не украинцы, а наемники.

«Ребята, с которыми я говорил, слышали польскую, французскую, английскую и немецкую речь», — рассказал мужчина.

Как и Сухоруков, Рыльский отметил разницу в отношении к жителям Курской области со стороны украинцев и иностранных наемников.

«Вот пример: моего друга Сашу взяли в плен вместе с супругой. Связали руки стяжками. Руки и ноги начали синеть, тогда стяжки ослабили. Говорят: сиди здесь, пока мы не уйдем. Потом разрезали стяжки, отпустили. Это были ребята из Одессы, украинцы. Вы нам не нужны, говорят. А у другого моего товарища, мне рассказали, убили двух женщин и вскрыли им животы — поляки». Николай Рыльский

Еще одну историю о бесчинствах наемников рассказал житель города Суджа:

«Парень поехал за матерью в село Гуево под Суджей. Маму он посадил в машину, но на выезде с села их остановили бойцы ВСУ. Судя по их речи, это были наемники из Франции. Они забрали у молодого человека смартфон. Просмотрели записи, а после этого расстреляли парня. Об этом нам рассказали соседи женщины, которые видели все это своими глазами».

Сколько иностранных наемников принимают участие в атаке на Курскую область

Фото - © РИА Новости

Как заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, иностранные наемники составляют примерно от 15 до 20 процентов боевиков, вторгшихся в Курскую область.

При этом Николай Рыльский в вышеупомянутом интервью приводил сведения о том, что «наемников — процентов восемьдесят».

* Признан террористической организацией и запрещен в РФ

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