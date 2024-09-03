Tricky Trump: что будет с экономикой США, если победит Трамп

Как изменится экономическая политика Соединенных Штатов после победы Дональда Трампа в президентских выборах, читайте в материале РИАМО.

Сейчас, в разгар предвыборной президентской гонки в США, многие информационные агентства в открытую называют Дональда Трампа следующим президентом США и ждут его возвращения в Белый Дом, строя прогнозы, что произойдет с экономикой США в следующие четыре года. Как в случае победы Трампа на выборах может измениться крупнейшая экономика мира, по мнению российских экспертов, читайте в материале РИАМО.

Экономика может решить исход выборов в США

Фото - © РИА Новости

Тricky в переводе с английского означает «хитрый, ловкий, коварный». Это одно из многочисленных прозвищ кандидата в президенты США Дональда Трампа, отражающее отношение американцев к его политике, важнейшей составляющей которой всегда была экономика.

Закономерно, что чем сильнее падало экономическое доверие, тем больше экономика становилась проблемой в президентской гонке. Согласно опросу консалтинговой компании Gallup, треть американцев считают экономику самой важной проблемой, стоящей перед страной. Экономика является наиболее важным вопросом в колеблющихся штатах и может решить исход выборов, гласят результаты опрос Morning Consult и Bloomberg.

Какой кандидат в президенты США справился бы с экономикой лучше — Дональд Трамп или Камалла Харрис — этот вопрос волнует многих и не только в Америке. Раньше, когда борьба велась между Трампом и Джо Байденом, перевес был на стороне первого, что неудивительно. Экономика при Трампе успешно и динамично развивалась, исключением стала рецессия, вызванная Covid-19. При Байдене же выросла инфляция и эту проблему сейчас пытается решать Федеральный резерв с помощью изменения ключевой ставки.

При Трампе инфляция в США была на приемлемом уровне

Фото - © Unsplash.com

Для того чтобы понять, как изменится экономическая политика США, если Дональд Трамп станет президентом, нужно опираться на те события, которые уже произошли в Америке, когда он стоял у руля власти и определял экономический курс страны, говорит специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

У руководителей фирм и корпораций в то время сложились непростые отношения с президентом Трампом и его командой. Дело в том, что «трамписты» снижали налоги и ограничивали предприятия в выборе свободы определенных действий. Интересно, что инфляция при этом оставалась на приемлемых уровнях, что является показателем стабильного и устойчивого развития экономики, отмечает эксперт.

На текущий момент после нескольких лет правления демократической партии начальные условия сильно изменились, и Дональд Трамп вновь выдвигает предвыборные лозунги о снижении долгов и налогов.

«Проблема в том, что, как показывает практика, предвыборные обещания кандидатов редко совпадают с последующими действиями и крупный бизнес с ужасом ждет возвращения Трампа в президентское кресло именно из-за его импульсивности и непоследовательности, а кроме того сама позиция республиканцев имеет явный ориентир на интересы государства, а не ставит в приоритет увеличение доходов частных корпораций», — считает Вавилов.

По его мнению, в случае прихода к власти Трампа последует мучительное и постепенное снижение долгового бремени страны со всеми сопутствующими реалиями, снижением процентной ставки и возможной сменой руководства ФРС.

Трамп хочет отделить американскую экономику от мировой

Фото - © РИА Новости

У Трампа есть свой план оздоровления экономической ситуации в США, отмечает политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

Помимо популистской инициативы об отмене налогов на чаевые или увеличения количества рабочих мест и снижения налогов Трамп хочет провести глобальные реформы. Основная из них — отделение от мировой экономики с тем, чтобы сделать США независимой в этом вопросе, отмечает эксперт.

Также Трамп хочет принять закон, который разрешает президенту менять процентные ставки (сейчас это делает финансовый регулятор — Федеральный резерв, ред.)

Трамп не стремится увеличить налоги для богатых и сверхбогатых, что, по его мнению, будет стимулировать бизнесменов расширять производства и нанимать больше работников.

«Трамп, в отличие от Харрис, не будет бездумно поддерживать Украину и вливать в нее денежные потоки. А также более внимательно планирует относиться к тратам на американских союзников и правителей в Европе и других частях Земли», — отмечает Миронов.

Трамп будет снижать госдолг США, продавая в Европу нефть по завышенной цене

Фото - © Freepik, atlascompany

Экономист, юрист-международник Дмитрий Семенов считает, что Трамп продолжит свою экономическую политику прошлых лет.

«Скорей всего, Трамп начнет снижать государственный долг планомерно за счет покупки дешевой нефти на Ближнем Востоке и ее продажи в Европу по завышенной цене. Разница между покупкой и продажей будет покрывать госдолг», — считает эксперт.

Однако ситуацию с удержанием роста безработицы это не решит, как и растущую инфляцию, считает Семенов.

«Бизнес засунет голову в „песок“ и элиты будут договариваться между собой, но это уже не экономика, а политика», — добавляет эксперт.

Трамп поддержит промышленность США за счет повышения таможенных пошлин

Фото - © Unsplash.com

При победе любого кандидата в президенты Америка продолжит две линии в экономической политике — реиндустриализация и пренебрежение растущим государственным долгом, а дальше уже начинаются различия между Трампом и Харрис, высказывает свое мнение профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

По его словам, Трамп не склонен к выбору конкретных отраслей для поддержки, он хочет поддержать всю промышленность сразу за счет повышения таможенных пошлин.

«Практика показала, что от этого выигрывает больше всех среднетехнологичная промышленность, а с „высокотехами“ не все однозначно», — считает эксперт.

Что касается социальной политики, то Трамп как правоконсерватор будет придерживаться линии на сокращение социальных расходов и снижение налогообложения богатых, отмечает Толкачев.