Транспортный коллапс в аэропортах России 5-6 июля: каковы масштабы и последствия

Сколько авиарейсов отменили или задержали в России на первых июльских выходных и к чему это привело, читайте в материале РИАМО.

В первый уик-энд июля 2025 года из-за атак украинских беспилотников аэропорты в ряде крупнейших городов страны – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде – функционировали с серьезными перебоями. На этот раз проблемы коснулись не только пассажиров и авиакомпаний, но и министра транспорта Романа Старовойта, отправленного в отставку.

Сколько рейсов было отменено и задержано в российских аэропортах 5-7 июля

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По сообщению Росавиации, начиная с 5 июля по 06:00 7 июля (по московскому времени) авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов, оформлено 43 тысяч вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тысячи человек, количество предоставленных ваучеров на напитки составило 199 тысяч, на питание – 155 тысяч.

По состоянию на утро 7 июля, согласно информации от федерального агентства, все аэропорты работали штатно, отправляли и принимали рейсы. При этом в московском Шереметьево оставались задержанными на срок более двух часов 40 рейсов, в санкт-петербургском Пулково – 104 рейса, в нижегородском Стригино – три рейса. Кроме того, уже 7 июля в Пулково отменили еще восемь рейсов, в Стригино – один.

По мнению Росавиации, «авиатранспортная система России продемонстрировала устойчивость к вмешательствам в ее работу извне», а «у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях».

Правда, с этим, похоже, не согласилось руководство страны: спустя час с небольшим после процитированной выше публикации было объявлено об отставке министра транспорта РФ Романа Старовойта, а вскоре его место в ранге исполняющего обязанности занял Андрей Никитин, до этого работавший заместителем министра. Что касается Старовойта, то он находился в должности руководителя минтранса чуть больше года – с 14 мая 2024-го.

В чем причина отставки министра транспорта Романа Старовойта

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Несмотря на то, что Роман Старовойт был отправлен в отставку сразу после коллапса в российских аэропортах, большинство экспертов полагают, что причина кадровой перестановки кроется в неудачной работе экс-министра на посту губернатора Курской области, которую он возглавлял с 2019 по 2024 годы.

«Я бы не стал связывать отставку с транспортным коллапсом в аэропортах, это не сфера ответственности министра. Старовойта догнала история с Курской областью. Ранее его сменщика Алексея Смирнова убрали за неготовность региона к внешнему вторжению. Он был замом Старовойта, определенная ответственность есть и на самом Старовойте. В повышение Старовойта я не верю, если не будет уголовных дел, то, возможно, братья Ротенберги его куда-то пристроят. При этом больших свершений у Минтранса при Старовойте мы не видели», – рассказал НСН политолог Евгений Минченко.

С этим согласен и еще один политолог Дмитрий Еловский:

Даже если Старовойт не был замешан в коррупционных делах, все равно сама ситуация бросает тень и на него. У общества есть незаданный вопрос: если там была коррупция, то какова ответственность бывшего губернатора? Дмитрий Еловский политолог

Эксперт также назвал конкретные неудачи Старовойта уже на министерском посту.

«Растет кредиторская задолженность отрасли, проблемы с безопасностью в морских портах. Также непрекращающийся кризис в железнодорожном транспорте, очень серьезные проблемы в отрасли, РЖД не справляются с перевозками, а ведомство курировал Старовойтов. И хотя во многом это не его вина и не последствия его управления, но получается, что ему не удается справиться с проблемой», – рассказал Еловский.

Каковы финансовые потери российских аэропортов 5-6 июля

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Согласно подсчетам «Коммерсанта», только за первые сутки отмен рейсов в Шереметьево, Пулково и Стригино российские компании потеряли по меньшей мере от 3,9 до 5,9 миллиарда рублей.

По мнению эксперта компании EXPO.UAV Дмитрия Дацыкова, объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 миллиардов рублей.

При этом в части обслуживания пассажиров ситуация обстоит не так уж плохо. Как отметил председатель «Союза пассажиров» Кирилл Янков, массовых обращений, как во время сбоев 6–9 мая, когда в союзе фиксировали десятки жалоб, не наблюдалось.

«По ощущениям, авиакомпании все же извлекли уроки из майских сбоев», – сделал вывод эксперт.

Что происходят в аэропортах

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По данным СМИ, утром в понедельник, 7 июля, в различных аэропортах отмечается настоящий коллапс. Аэрогавани забиты людьми буквально под завязку. В понедельник из-за столпотворения в аэропорту Пулково запретили впускать провожающих, входить разрешили только пассажирам, имеющим билеты на рейс. Пассажиры возмущены условиями в аэропорту: люди жалуются на отсутствие сидячих мест и еды.

В Шереметьево в ожидании вылета огромное количество людей сидит с чемоданами где придется, некоторые спят прямо на полу.