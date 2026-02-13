Тотальные шатдауны и «белые списки»: как устроен интернет в Иране

Как иранское правительство десятилетиями выстраивало контролируемую сеть и что у него получилось, читайте в материале РИАМО.

В ходе массовых протестов в Иране, случившихся аккурат на Новый год-2026, власти отключили во всей стране интернет. Этот шатдаун стал самым долгим, но уже не первым в истории исламской республики.

Как устроен иранский закрытый интернет NIN

Фото - © сгенерировано ИИ

С 2013 года в Иране осуществляется проект по внедрению так называемой Национальной информационной сети (NIN). Это сеть, которая фильтрует внешний трафик и предоставляет доступ населению только к разрешенным сайтам. Контролирует процесс Телекоммуникационная компания Ирана (TCI).

Считается, что в полную силу NIN заработала в 2019 году, когда в период очередных протестов власти впервые полностью отключили международный интернет (при этом разрешенные иранские сервисы – например, государственные и банковские – продолжали работать). Шатдаун продлился пять дней, а полностью доступ к сети был восстановлен спустя еще почти неделю.

Непосредственным органом, отвечающим за фильтрацию интернета, является Комитет по выявлению криминального контента. Он состоит из 13 членов, назначаемых разными ветвями власти, а возглавляет его Генеральный прокурор Ирана.

Кроме того, в исламской республике есть Высший совет по киберпространству, состоящий из 25 членов во главе с президентом Ирана. Этот орган, учрежденный в 2012 году приказом Высшего руководителя Али Хаменеи, осуществляет общее руководство регулированием интернета.

Юридическим основанием для создания NIN стал закон о компьютерной преступности, принятый в 2009 году. В частности, статья 10 этого акта гласит, что любое лицо, незаконно препятствующее доступу уполномоченных лиц к данным, а также компьютерным или телекоммуникационным системам путем сокрытия данных, смены пароля или шифрования данных наказывается тюремным заключением на срок от 91 дня до одного года, либо штрафом от 5 миллионов до 20 миллионов реалов, либо заключением и штрафом одновременно.

Как жители Ирана обходят интернет-ограничения

Фото - © сгенерировано ИИ

Самым распространенным способом получить доступ к заблокированным сайтам в Иране являются различные VPN-сервисы. Согласно телефонному опросу, проведенному в декабре 2024 года исследовательским центром иранского парламента, 81% иранцев используют VPN (49,4% – бесплатные сервисы, 30,3% – платные). Для сравнения, по данным опроса, проведенного в марте 2025 года «Левада-центром»*, в России VPN используют только 36% жителей, так что потенциал для роста большой.

Еще одним способом получить неограниченный доступ к интернету в Иране стали терминалы Starlink. Правда, государство с ними усиленно борется. Ввоз терминалов запрещен, поэтому они попадают в страну нелегально. Кроме того, в 2025 году был принят закон, согласно которому за использование Starlink или любого другого неразрешенного спутникового терминала грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от полугода до двух лет, а если терминалы использовались для антиправительственных действий или шпионажа, то виновные могут быть казнены.

Как Ирану удалось создать закрытый интернет

Фото - © сгенерировано ИИ

Любопытно, что поначалу в деле построения интернет-цензуры исламской республике помогали западные компании. Так, еще в 2005 году иранское правительство использовало программный комплекс SmartFilter, разработанный американской фирмой Secure Computing из Сан-Хосе (последняя, правда, утверждала, что это использование незаконно).

А вот совместное предприятие финской Nokia и немецкой Siemens в 2008 году вполне официально установило в Иране оборудование для слежки за пользователями интернета и мобильной связи.

Правда, со временем отношения с Западом у Ирана обострились настолько, что сотрудничество стало затруднительным. Но без помощников исламская республика не осталась: сейчас строить инфраструктуру интернет-цензуры ей якобы помогают китайские Huawei и ZTE (правда, сами компании это отрицают). Не осталась в стороне и Россия: согласно информации западных СМИ, иранские власти используют поставленные из РФ комплексы РЭБ, чтобы подавлять сигнал Starlink.

Каковы дальнейшие перспективы интернета в Иране

Фото - © сгенерировано ИИ

Шатдаун, устроенный властями исламской республики в январе 2026 года, продолжается до сих пор. Представители государства заявляют, что доступ к интернету будет восстановлен не раньше марта. Однако, по сообщениям различных оппозиционных иранских ресурсов, это будет уже новая система: если раньше правительство концентрировало усилия на запрете неугодного контента, то теперь запрещено будет все, а доступ в международную сеть получат только те, кто войдет в «белый список». Для этого в сотрудничестве с китайцами уже якобы построена вся инфраструктура, включая новый дата-центр. Стоимость проекта оценивается в диапазоне от 700 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Надо сказать, что «избранным» в Иране – например, госслужащим, журналистам и университетам – и раньше предоставлялся доступ в интернет без ограничений. Нередко это приводило к общенациональным скандалам, когда информация доходила до широкой публики. Более того, иногда общество добивалось послаблений – так, в декабре 2024 года были разблокированы WhatsApp** и Google Play Store, недоступные до того в течение двух с половиной лет. Пожалуй, и сейчас единственный шанс Ирана на восстановление свободного доступа к мировой сети лежит через противостояние с властями. Правда, в условиях внешних угроз, прежде всего со стороны Израиля и США, это выглядит весьма рискованным делом.

Примечание: некоторые источники информации, приведенные в данной статье, доступны только через VPN.

*признан иноагентом решением Минюста РФ.

** Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.