Топ-20 лучших вкладов в банках России в феврале 2026

О самых выгодных банковских депозитах на февраль 2026 года, по версии «Выберу.ру», читайте в материале РИАМО.

Поскольку на экономическую ситуацию в стране влияют и проинфляционные, и дезинфляционные факторы, банки предпочли сократить горизонт планирования и не предлагают высокие ставки по депозитам с длинными сроками хранения — 6 месяцев, 1 год, 3 года. В результате максимальная доходность сместилась на «короткие» вклады — до 3 месяцев.

Так, лидерами февральского исследования в рейтинге самых доходных вкладов стали: Банк «Санкт-Петербург», Банк ДОМ.РФ и Транскапиталбанк, которые предлагают от 15,75% до 16% годовых по новым депозитам со сроком хранения 3 месяца. Открыв такой депозит, вкладчик заработает максимальный доход в режиме «здесь и сейчас», причем в пересчете на год его прибыль перекроет и ожидаемую инфляцию, и официальную (по прогнозам ЦБ, 4-5% в 2026 году), отметили аналитики «Выберу.ру».

1. Вклад «Выгодный старт». Банк «Санкт-Петербург»

Сумма — 10 000 – 500 000 рублей. Срок — 3 месяца. Ставка — 16%.

2. Вклад «Мой Дом % в конце срока». Банк ДОМ.РФ

Сумма — 30 000 – 15 млн рублей. Срок — 2 месяца – 3 года. Ставка — 16%.

3. Вклад «Новые деньги». Транскапиталбанк

Сумма — от 50 000 рублей. Срок — 61–370 дней. Ставка — 15,75%.

4. Вклад «Новые деньги онлайн». Газпромбанк

Сумма — 15 000 – 10 000 000 рублей. Срок — 61–1095 дней. Ставка — 15,1%.

5. Вклад «Максимальный доход новые клиенты». Металлинвестбанк

Сумма — от 100 000 рублей. Срок — 31–1100 дней. Ставка — 15,1%.

6. Вклад «МКБ. Праздничный». Московский Кредитный Банк

Сумма — от 10 000 рублей. Срок — 61–540 дней. Ставка — 15%.

7. Вклад «Новый стандарт онлайн». Банк «Национальный стандарт»

Сумма — от 30 000 рублей. Срок — 31–360 дней. Ставка — 15,8%.

8. Вклад «Классический». Еврофинанс Моснарбанк

Сумма — от 30 000 рублей. Срок — 1 месяц – 1 год. Ставка — 15,7%.

9. Вклад «Подарок+». Банк «Приморье»

Сумма — от 2 000 000 рублей. Срок — 31–1095 дней. Ставка — 15,5%.

10. Вклад «Лучший %». Сбербанк России

Сумма — от 100 000 рублей. Срок — 1 месяц – 3 года. Ставка — 15%.

11. Вклад «Правильный выбор». Уральский Банк Реконструкции и Развития

Сумма — от 1 000 рублей. Срок — 3 месяца – 1 год. Ставка — 15,31%.

12. Срочный вклад Сейв. Яндекс Банк

Сумма — от 10 000 рублей. Срок — 14–730 дней. Ставка — 15%.

13. Вклад «Новый доход». Банк «Русский Стандарт»

Сумма — от 10 000 рублей. Срок — 95–181 день. Ставка — 15%.

14. Свой вклад (онлайн) для новых вкладчиков. Россельхозбанк

Сумма — от 5 000 рублей. Срок — 60–1460 дней. Ставка — 15%.

15. «Альфа-Вклад новые деньги». Альфа-Банк

Сумма — от 50 000 рублей. Срок — 62 дня – 3 года. Ставка — 14,82%.

16. Вклад. Ozon Банк

Сумма — от 10 000 рублей. Срок — 2 месяца – 2 года. Ставка — 14,82%.

17. Вклад «Выгодный онлайн». Алмазэргиэнбанк

Сумма — 5 000 – 100 млн рублей. Срок — 2–6 месяцев. Ставка — 15%.

18. Вклад «Времена года». Банк «Ак Барс»

Сумма — 10 000 – 15 млн рублей. Срок — 2 месяца – 3 года. Ставка — 15%.

19. Вклад «Сильная ставка». ПСБ

Сумма — от 100 000 рублей. Срок — 91–731 день. Ставка — 14,9%.

20. Вклад «Ренессанс Специальный онлайн». Ренессанс Банк

Сумма — от 5 000 рублей. Срок — 91–1080 дней. Ставка — 14,75%.