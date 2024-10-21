Судьба ключевой ставки предопределена: какое решение примет ЦБ 25 октября

О том, что решение по ключевой ставке еще не предопределено и Банк России только 25 октября оценит всю совокупность факторов, влияющих на ее величину, заявила на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы весь комплекс факторов, данных и вновь поступивших, будем рассматривать на следующей неделе. В пятницу будем принимать решение по ключевой ставке и, безусловно, будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз, с тем чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке», — сказала она. Однако, похоже, рынок считает, что судьба ключевой ставки уже предопределена. Что говорят эксперты о будущем заседании ЦБ и о том, как изменится ключевая ставка, читайте в материале РИАМО.

Набиуллина не столь категорична, но ключевая ставка все равно вырастет

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Глава ЦБ была не столь категорична в суждениях и отметила, что 25 октября при принятии решения по ключевой ставке Совет директоров ЦБ будет рассматривать более широкий набор макроэкономических индикаторов, отмечает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Однако, по его мнению, ставку, с очень высокой долей вероятности, повысят минимум до 20% годовых, и причины этого повышения очевидны: инфляция существенно выше запланированной ЦБ на уровне 4%, а темпы роста кредитования физических лиц в РФ не снижаются.

Того же мнения придерживается и член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин.

«Инфляция остается высокой и превышает целевой уровень ЦБ. Повышение ставки — мера сдерживания инфляции. Поэтому существует вероятность, что ЦБ повысит ключевую ставку с нынешних 19% годовых на заседании 25 октября. Ожидается повышение на 1 процентный пункт», — сказал он. Валерий Тумин член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы

«По нашему мнению, Банк России повысит ключевую ставку до 20%, поскольку все проинфляционные факторы продолжают подталкивать цифры по инфляции вверх, и регулятор будет и дальше строго придерживаться своей политики борьбы с инфляцией», — полагает зампредседателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

На сколько базисных пунктов вырастет ключевая ставка

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На заседании совета директоров Центрального Банка России 25 октября ожидается повышение ключевой ставки рефинансирования, что обусловлено продолжающимся высоким уровнем инфляции в стране, а также увеличением инфляционных ожиданий населения, которые в октябре достигли 13,4% после 12,5% в сентябре, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Представители ЦБ усиливают риторику в сторону ужесточения денежно-кредитной политики, что указывает на высокую вероятность повышения ставки. Основной вопрос заключается в том, на сколько базисных пунктов будет увеличена ставка — от 100 до 300. Наиболее вероятным сценарием является повышение на 100 базисных пунктов, поскольку в декабре пройдет еще одно заседание, на котором ЦБ сможет оценить эффективность принятых мер и при необходимости вновь скорректировать политику», — говорит эксперт.

Наблюдаемая населением инфляция выросла до максимума с февраля 2024 года

Банк России придерживается жесткой позиции, и мы ожидаем повышения ключевой ставки до 20%, говорит аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

«Текущее инфляционное давление необычно тем, что цены не растут быстрыми темпами, но демонстрируют монотонное повышение. Главная угроза заключается в „липкой“ природе инфляции, которую не получается обуздать уже продолжительное время. Высокая ставка не дает того эффекта, которого мы все ожидаем, в сентябре экономический и потребительский спрос оставались высокими», — отмечает он.

Наблюдаемая населением инфляция выросла с 14,2% до 15% в сентябре, до максимума с февраля 2024 года, констатирует Ефанов. Потребительское кредитование замедляется, но в основном за счет отмены льготной ипотеки, по-прежнему растет автокредитование. При этом по-прежнему сохраняются и другие проинфляционные факторы: дефицит кадров на рынке труда, который сопровождается сообщениями об ужесточении миграционной политики и приводит к росту зарплат. Не может разрешиться напряженная ситуация с расчетами в иностранной валюте, которая вносит свой вклад в девальвацию рубля, что, в свою очередь, ведет к росту цен на импортные товары и услуги, говорит он.

«Планы Банка России по таргетированию инфляции в 4% выглядят тяжело реализуемыми в ближайшее время» Иван Ефанов аналитик «Цифра брокер»

Что влияет на инфляцию в России

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Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров также ожидает роста ключевой ставки до 20%.

«Банк России остро реагирует на инфляционные ожидания, которые снова вырастут на фоне роста утильсбора. Плюс статистика по инфляции не прибавляет позитива», — говорит он.

Инфляция последнее время находится в коридоре 6-8% с сезонной корректировкой. Предельная реальная ставка получается уже сейчас не менее 11%, а средняя не меньше 8%. В целом, реальные ставки в 10% в течение 12 месяцев способны вернуть инфляцию к цели ЦБ — 4%, но есть проблема: индексация тарифов ЖКХ и естественных монополий с учетом роста утильсбора на авто будет давать 1,5-2 процентных пункта к инфляции следующего года.

«Таким образом, Банку России нужно приводить инфляцию уже не к 4, а к 2% в течение 5 кварталов. Для компенсации дополнительных 2 п. п. требуется дополнительное повышение ставки еще на 3-4 п. п., исходя из лагов действия ДКП. Но сейчас стоимость денег на рынке сильно выше, чем „ключевая +1-2 п. п.“. Деньги стоят примерно „ключевая +4 п. п.“, то есть столько, сколько бы они стоили при ставке 21%», — отмечает Федоров.

Сейчас спешить с сильным подъемом ставки нет необходимости — пристальное внимание будет уделяться статистике за сентябрь и октябрь. Вперед смотрящие индикаторы уже говорят о развороте в экономике, резюмирует эксперт.

Ключевая ставка вырастет в диапазоне 100-200 базисных пунктов

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Вероятно, ставка на ближайшем заседании Банка России вновь будет повышена в диапазоне 100-200 б. п., высказывает свое мнение главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский.

«С одной стороны, о том, что повышение показателя возможно, уже не раз утверждали сами представители ЦБ, с другой — в пользу этого решения говорят и некоторые статистические данные. Так, существенного снижения инфляции пока не наблюдается, в то же время темпы роста корпоративного кредитования остаются высокими, а опросы населения показывают рост инфляционных ожиданий», — пояснил эксперт.