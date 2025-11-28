Столовые поборы: как мошенники спекулируют на теме деликатесов на Новый год

Подробности о том, как мошенники спекулируют на теме деликатесов на Новый год, читайте в материале РИАМО.

Мошенники могут спекулировать на теме икры и других деликатесов к новогоднему столу — об этом предупредили эксперты. Эта тема привлекает злоумышленников из-за идеального сочетания ажиотажного спроса и высокой стоимости товара накануне праздников.

Чем тема деликатесов на Новый год интересна мошенникам

Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори

Тема икры и деликатесов привлекает мошенников из-за идеального сочетания ажиотажного спроса и высокой стоимости товара накануне праздников, говорит в беседе с РИАМО GR-директор ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова. Люди хотят купить дорогой продукт выгодно, чем и пользуются злоумышленники, играя на эмоциях и желании сэкономить.

«Низкая осведомленность покупателей о тонкостях продукта и невозможность мгновенно проверить качество до оплаты делают эту сферу особенно привлекательной для мошенников», — отмечает специалист.

Приобретение продукции онлайн упрощает выдвижение предложения потенциальному покупателю, а проверка оригинальности пищевых товаров только по фотографиям приводит к полному карт-бланшу на подмену, дополняет инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Ирина Дмитриева.

При этом, по словам эксперта, фальсификаты среди морских деликатесов уже давно перестали быть нонсенсом: попасть на оригинальную продукцию все еще затруднительная задача даже в условиях тщательных проверок и штрафов производителей за недобросовестную торговлю. Кроме того, как отмечает Ирина Дмитриева, риск отравления продуктом может смениться разочарованием полного отсутствия продукта, с волшебным исчезновением сайта-продавца. Остаться без денег и/или без здоровья — это уже рулетка, которую «любезно» предлагают злоумышленники.

Каких схем на тему икры и новогодних деликатесов ждать в конце 2025 года

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 в преддверии зимних праздников провели исследование российского рынка мошенничества с продажей деликатесов через интернет. На фоне прогнозов о повышении стоимости красной икры и рыбы перед Новым годом мошенники создали сеть из более чем 30 Telegram-каналов, через которые предлагают пользователям приобрести икру и морепродукты от производителей Дальнего Востока и севера России по низким ценам.

«Специалисты F6 также обнаружили каналы, которые действуют по аналогичной схеме и через которые скамеры приглашают купить ягоды, фрукты и свежее мясо. Однако икра, красная рыба и морские деликатесы встречаются среди мошеннических предложений значительно чаще: эти продукты стоят дороже, а значит, и ожидаемая прибыль преступников выше», — говорится в сообщении компании.

По данным F6, есть три основных способа, которые злоумышленники используют для привлечения жертв: через районные, домовые и дачные чаты, рекламу в легитимных Telegram-каналах, а также они маскируются под официальных поставщиков и рыбные магазины. С тем, что агрессивный маркетинг с поднятием ажиотажа в схемах мошенников сохранится, согласна и Ирина Дмитриева.

В то же время технические средства злоумышленников будут совершенствоваться: в частности, реализацией фишинговых проектов будут производиться с применением ИИ-инструментария. Новые инструменты позволяют создавать сайты визуально дорогими и без логических ошибок в текстовках, что снизит бдительность покупателей. Все это приводит к возможности торговать как «отсутствующим» товаром, так и фальсификатом.

«Согласно предновогодним наблюдениям, сайты-однодневки будут рекурсивно воспроизводиться в течение всего декабря, а таргетированная реклама — умело встраиваться в повседневные ресурсы потребителя. Остается надеяться на бдительность граждан, светлый разум которых остановит от покупки товара в 2-3 раза ниже рыночной стоимости», — предупреждает собеседница РИАМО.

На кого направлены и чем опасны схемы с деликатесами на Новый год

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Аудитория мошеннических схем покупки деликатесов на Новый год определена потребителями из прослойки населения, представленной работающими людьми с экономным продуктовым портфелем на новогодние праздники и средним возрастом в 25-55 лет, рассказывает Ирина Дмитриева. Это семейные люди, которые занимаются подготовкой праздника, не забывая о множестве других забот, включая покупку подарков, работу и украшение дома.

«На покупку деликатесов выделено минимальное время, а ожидание от цен — скромное. Тогда и приходят "на помощь" любезные ресурсы злоумышленников со своими выгодными предложениями», — отмечает собеседница РИАМО.

Еще одна категория потенциальных жертв, которую выделяет Ирина Дмитриева — это эмоциональные и доверчивые люди. К сожалению, мошенники часто пользуются психологическими трюками для привлечения потребителя. При этом оспорить интернет-сделку по приобретению фальсификата будет практически невозможно, что оставит покупателя без финансов.

Подобные схемы могут приводить к различным последствиям: от потери денежных средств до установки жертвой на устройство вредоносного программного обеспечения (ПО), говорит аналитик исследовательской группы Positive Technologies Валерия Беседина. Например, преступники могут попросить установить «специальное приложение» на смартфон для заказа со скидкой, которое может оказаться шпионским ПО или банковским трояном.

«Опасность таких схем не ограничивается потерей денег. Покупка фальсификата угрожает здоровью — использование непищевых компонентов может вызвать сильное отравление», — предупреждает Александра Шмигирилова. Мошенничество также наносит эмоциональный удар, портя праздник осознанием обмана и отсутствием ожидаемого угощения. Дополнительный риск заключается в утечке персональных данных, которые злоумышленники получают при оформлении заказа и могут использовать для других преступлений.

Как защититься от схем мошенников на тему деликатесов

Фото - © Ирина Гильмуллина / Фотобанк Лори

Для того, чтобы перед Новым годом защититься от схем мошенников на тему покупки деликатесов и не испортить себе праздник, специалисты компании F6 советуют соблюдать ряд мер безопасности:

Приобретайте дорогостоящие деликатесы и продукты питания только в проверенных магазинах и маркетплейсах.

Если вы планируете воспользоваться услугами интернет-магазина впервые, найдите отзывы о нем через поисковики в интернете.

Заказывайте товары по предоплате только через официальные приложения.

Помните: продавец обязан ознакомить покупателя с документами, которые подтверждают соответствие товара установленным требованиям, по запросу покупателя — предоставить сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии. Запросите у продавца такую информацию. Если он игнорирует просьбу или предоставляет недостоверные сведения – есть повод насторожиться.

Если в Telegram-канале предлагают оформить заказ только через «менеджера», это повод насторожиться. Если заказ предлагают оформить через незнакомый сайт, проверьте дату регистрации этого домена через whois-сервисы. Обычно мошенники создают фейковые сайты за несколько дней или недель до запуска схемы.

«Всегда проверяйте юридические реквизиты магазина и ищите независимые отзывы о нем. Явный признак мошенничества — требование 100% предоплаты на карту физического лица, а не на расчетный счет компании», — предупреждает Александра Шмигирилова.

Важно помнить, что нереально низкая цена — это всегда ловушка: деликатесы следует покупать в крупных сетевых магазинах или у официальных дистрибьюторов с историей и репутацией. Новогодняя суета и желание сэкономить не должны затмевать бдительность, заключает собеседница РИАМО.