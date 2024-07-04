Стейблкойны в международных расчетах России: реальная альтернатива деньгам или утопия

В материале РИАМО – о плюсах и минусах использования стейблкоинов и перспективах этой криптовалюты.

Российские власти хотят легализовать стейблкоины для международных расчетов, а также позволить переводить такие активы в Россию, накапливать и использовать их на территории страны, сообщил зампред Центробанка Алексей Гузнов. Эксперты рассказали РИАМО о плюсах и минусах использования стейблкоинов, поделились своим мнением о том, заменит ли эта разновидность криптовалют деньги в международных расчетах России и как на это отреагирует Запад.

В чем преимущества использования стейблкоинов

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Стейблкоин (от англ. stable coin – «стабильная монета») – это разновидность криптовалюты. В отличие от обычной криптовалюты, курс стейблкоинов привязан к стоимости базового актива: это может быть курс реальной валюты (например, доллара или юаня), криптовалюты (например, биткоина), стоимость товара (например, фьючерса на нефть) или ценной бумаги (акции определенной компании).

Эксперт Академии Garantex Семен Назарук считает основными плюсами использования стейблкоинов в трансграничных переводах скорость (десятки минут вместо нескольких дней для SWIFT) и готовность контрагентов получать и отправлять оплату при взаимодействии с российскими контрагентами именно в стейблкоинах.

Кроме того, стейблкоины де-факто более приватны, чем банковские переводы в «недружественных» системах, что в условиях санкций важно для многих импортеров и экспортеров, отметил специалист.

«Опыт Ирана и опыт России за последние два года показывают их эффективность для подсанкционных юрисдикций. Не смотря на отсутствие регулирования внутри страны, российские компании могут приобретать стейблкоины за рубежом через посредников, так что отдельным плюсом стейблкоинов будет являться опыт и компетенции в этой области, уже существующие у российских участников ВЭД», – добавил Назарук.

Доцент кафедры финансы и кредит ГУУ, доктор экономических наук Николай Кузнецов выделяет еще одно преимущество стейблкоинов – меньшую волатильность, чем у других криптовалют.

«Так, если цена биткоина за последний год изменилась на 93,13%, то цена USDT (стейблкоин, привязанный к доллару США) все это время колебалась в узком диапазоне от 0,9986 до 1,004 доллара США за одну криптомонету. Само название «стейбл» намекает на стабильность и устойчивость. И это свойство делает стейблкоины удобным средством для расчетов, фактически аналогом фиатных валют (не обеспеченные золотом или другими драгоценными металлами, ред.)», – пояснил экономист.

Эксперт по инвестициям, основатель компании полного цикла привлечения инвестиций REC’s Raise Артемий Кушнарев выделяет еще несколько плюсов стейблкоинов:

низкие комиссии – традиционно трансграничные переводы с помощью стейблкойнов обычно обходятся дешевле, чем традиционные банковские переводы;

доступность 24/7 – операции в стейблкоинах не подразумевают такого понятия как «банковский день», то есть нет выходных и праздников, что дает гораздо больше возможностей для бизнеса – любой день, даже суббота и воскресенье, становятся платежными днями;

прозрачность – транзакции регистрируются в блокчейне, соответственно, более легко отслеживаются.

Риски использования стейблкоинов

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Эксперт про криптовалютам, автор статей на портале block-chain-expert.ru Алексей Лебедев перечислил риски использования стейбкоинов для международной торговли:

Регуляторные риски – международные стандарты регулирования криптовалют пока что находятся в стадии разработки, и отсутствие единой политики может создать препятствия для их широкого использования.

Риск отмывания денег и финансовых преступлений. Блокчейн-технологии имеют высокий уровень анонимности, что может быть использовано злоумышленниками для отмывания денег или финансирования терроризма.

Технологические риски – стейблкойны зависят от технологической инфраструктуры блокчейна, которая, несмотря на свою надежность, может быть уязвима к хакерским атакам и другим техническим сбоям.

В свою очередь Семен Назарук назвал еще один минус, связанный с использованием стейблкоинов – это волатильность.

«Если говорить о стейблкоинах, привязанных к золоту или иным ликвидным активам помимо фиатных валют, то для этих стейблкоинов характерна неприемлемая для платежного средства волатильность: они колеблются вместе с ценой актива, которая может зависеть как от индекса развития группы отраслей промышленности, так и от спекулятивного интереса инвесторов и трейдеров», – объяснил специалист.

Заменят ли стейблкойны деньги в международных расчетах России

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Несмотря на то, что стейблкойны в принципе могут быть использованы для осуществления трансграничных расчетов, они едва ли смогут полностью вытеснить более привычные платежные решения и технологии, считает старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Середа.

«Во-первых, отсутствие полноценного правового регулирования использования стейблкойнов в России порождает обоснованный скепсис у делового сообщества относительно последствий осуществления операций с их использованием. Несмотря на то, что в марте 2024 года было официально разрешено использовать цифровых финансовых активов в международных расчетах, нормативно-правовое регулирование отношений в данной сфере по-прежнему носит поверхностный и фрагментарный характер», – подчеркнул юрист.

Во-вторых, зарубежный контрагент, выступающий получателем перевода, должен иметь возможность обосновать природу поступивших денежных средств в соответствии с требованием комплаенс-процедур абсолютного большинства цифровых платформ, а значит участие подсанкционного лица в данной сделке с большой вероятностью приведет к заморозке операции и невозможности конвертации стейблкойнов в фиатные деньги, объяснил Середа.

«Даже в том случае, если используемые стейблкойны не будут привязаны к доллару США, евро или иным валютам недружественных стран, полностью риски повышенного внимания к таким переводам со стороны регулирующих органов исключить не получится», – уверяет эксперт.

По мнению Середы, использование стейблкойнов поможет обезопасить совершаемые неподсанкционными лицами сделки от оверкомплаенса со стороны иностранных кредитных организаций, но не станет полноценным механизмом обхода действующих ограничительных мер.

Экономист ГУУ Николай Кузнецов назвал еще одно обстоятельство, препятствующее распространению стейблкойнов как платежного средства – это правовой статус криптовалюты.

«Согласно действующему российскому законодательству, криптовалюта считается имуществом, а не средством платежа. Отсюда проистекает особенность налогообложения операций с криптой, делающая невозможным ее свободное использование для оплаты товаров и услуг. Это как примерно платить за товар другим товаром, этакий «натуральный обмен», со всеми присущими ему правовыми и бухгалтерскими сложностями», – объяснил эксперт.

Он также отметил, что возможность использовать стейблкоины для международных расчетов есть далеко не у всех российских компаний.

«Некоторое время назад стало известно, что как минимум две российские компании, попавшие под санкции, начали использовать USDT при расчетах с контрагентами из Китая. Но, как известно, "что позволено Юпитеру, то не позволено быку". Что может позволить себе крупный металлургический холдинг со штатом финансистов, бухгалтеров и юристов, а также, чего таить греха, и необходимой лоббистской поддержкой на государственном уровне, то едва ли доступно для компании более скромных масштабов. А ведь именно в среде мелкого и среднего бизнеса криптовалюты как средства платежа оказались бы наиболее востребованы», – обозначил проблему Кузнецов.

Что предпримет Запад в ответ на легализацию Россией стейблкоинов

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Алексей Середа утверждает, что легализация Россией стейблкоинов для трансграничных переводов неминуемо приведет к ужесточению санкций со стороны Запада.

Юрист напомнил, что в октябре 2022 года в рамках восьмого пакета санкций был введен запрет на использование российскими гражданами криптокошельков, открытых на европейских цифровых платформах, а в четырнадцатый пакет санкций, принятый в июне 2024 года, вошло положение о запрете операций с банками и криптосервисами в России и третьих странах, которые способствуют проведению транзакций, направленных на поддержку российского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, ответом на легализацию использования в России цифровых финансовых активов в международных расчетах стали санкции со стороны США в отношении российских операторов ЦФА, криптообменников и нескольких блокчейн-сервисов, введенные в марте этого года, добавил эксперт.

«Эффективность данных ограничений обусловлена их де-факто экстерриториальным характером, поскольку за их нарушение иностранные провайдеры криптоуслуг рискуют оказаться адресатами вторичных санкций», – подчеркнул Середа.

Риски оттока капитала и контроль со стороны российских властей

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Аналитик Алексей Лебедев считает, что переход на международные расчеты в стейблкойнах может повысить риск оттока капитала из России.

«Стейблкойны могут упростить вывод капитала за пределы РФ, так как они позволяют легко переводить активы через границу без необходимости взаимодействия с традиционной банковской системой, а технологическая природа стейблкойнов и их использование через децентрализованные платформы может затруднить мониторинг и контроль со стороны российских властей. Это может привести к увеличению рисков незаконного вывода капитала и уклонения от налогов», – пояснил собеседник.

Другой эксперт, криптоинвестор, действующий член Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юлия Захарченко придерживается противоположного мнения. Она уверена, что все, кто хотел вывести свои деньги, давно это сделали с помощью биткоина.

«Да и вопрос широкого хождения стейблкоинов, которые страны БРИКС будут использовать в своих расчетах, остается открытым. А контролировать перемещаемые в криптовалюте средства намного проще, чем в банках. Думаю, здесь Центробанку и Минфину не о чем беспокоиться. Блокчейн открыт и прозрачен для всех», – уверяет специалист.