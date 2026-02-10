Ставки по депозитам падают, а народ несет деньги в банки: что происходит с вкладами в 2026 году

О парадоксе на рынке депозитов в феврале, когда проценты по вкладам «худеют», а спрос населения растет, читайте в материале РИАМО.

Пока аналитики предрекают отток вкладчиков из-за снижения ставок, россияне, наоборот, активно интересуются депозитами. В чем причина этого финансового парадокса и где в феврале 2026 года еще можно поймать доходность до 16% годовых, читайте в материале РИАМО.

Парадокс рынка: ставки падают, а спрос на вклады растет

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

В январе и за первую половину февраля на рынке срочных депозитов, на наш взгляд, сложилась нестандартная ситуация — ставки «подмерзают», а спрос вкладчиков стремительно «разогревается», констатирует директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Так, судя по статистике ЦБ, ко второй декаде января максимальные проценты в ТОП-10 банков опустились ниже психологического рубежа в 15%, достигнув 14,877% и потеряв с начала года 0,4% (15,282% — III декада 2025 года). Индекс вкладов «Выберу.ру», который отражает усредненную динамику ставок во всех банках страны, в начале феврале опустился еще ниже — до 13,64% (по депозитам с короткими сроками хранения на три и шесть месяцев). Для сравнения: прошлогодней зимой, когда ЦБ держал ключевую ставку на уровне 21%, вклады были гораздо дороже. Максимальные депозитные проценты оставались в диапазоне 20%-22%. То есть доходность сбережений сейчас упала примерно в 1,5 раза.

Но в ситуации, когда ставки остаются высокими, а на горизонте начинает маячить период снижения «ключа» ЦБ, интерес вкладчиков по-прежнему сохраняется. Более того, по данным «Выберу.ру», спрос на депозиты с начала года нарастает. Так, количество онлайн-запросов на вклады по итогам января 2026 года достигло абсолютного рекорда за два последних года эпохи высоких ставок и оказалось в 1,6 раз больше, чем в декабре. Примечательный факт: несмотря на высокую прошлогоднюю доходность депозитов, онлайн-спрос вкладчиков в январе 2025 года был вдвое меньше, чем в первый месяц 2026 года. В результате, можно сделать вывод, что интерес к вкладам год к году у россиян вырос на 233%, отмечает Андриевская.

«Обратим внимание, что резкий всплеск спроса населения на депозиты противоречит мнению ряда аналитиков, которые заговорили о тренде оттока денег вкладчиков из-за „худеющих“ процентов. Мы, напротив, считаем, что сберегательные стратегии с начала года остаются для большинства потребителей на первом месте. Полагаем, что этот тренд сохранится как минимум весь первый квартал», — уверена эксперт.

По ее словам, причины в слишком нестабильной ситуации в экономике страны: усилились проинфляционные факторы как результат роста налогов, тарифов ЖКХ. Инфляции в очередной раз не хватает «тормозов» высокой ключевой ставки ЦБ, рост цен ускоряется. По данным Росстата, за 26 дней января показатель достиг 1,91%, а в пересчете на год — плюс 6,43%. Волна высокой инфляции тревожит людей, подчеркивает Ирина Андриевская. По опросам инФОМ, инфляционные ожидания населения не снижаются и на следующие 12 месяцев остаются вдвое выше текущей «картинки» Росстата — 13,7%. Словом, все говорит о стимуле копить «подушку» финансовой безопасности на черный день, говорит аналитик.

Рейтинг доходности: какие лучшие предложения по вкладам в феврале

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

По мнению, Андриевской, для сберегательной стратегии условия депозитов остаются достаточно привлекательными. Она выделила ряд моментов, которые стоит учесть вкладчикам в феврале. Во-первых, самые доходные ставки — до 16% — банки назначают по вкладам на 3 месяца. Конкурируя за вкладчиков, кредитные организации предлагают надбавки новым клиентам. Примечательно, что региональные и ведущие федеральные банки щедрее к населению, чем системно значимые маркетмейкеры рынка (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк и др.).

«Можно сказать, что „золотая эпоха“ вкладов, хоть и потускнела за год, однако не потеряла актуальности в плане хорошей и безрисковой доходности» Ирина Андриевская директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»

На депозитном рынке есть аномально высокие ставки — 25%. Правда, банки их партнеры финансовые маркетплейсы предлагают их на небольшие суммы — до 50 тыс. руб. Отрыть такой вклад можно лишь один раз и только в новом банке.

Другой вариант с высокими процентами — так называемые комбинированные вклады, когда помимо депозита клиент инвестирует такую же сумму в программу долгосрочных сбережений (ПДС), покупает страховой продукт, либо вкладывается в металлический счет (ПСБ). Однако в каждом из таких продуктов есть свои ограничения, и к их доходности надо относиться внимательно исходя из индивидуальной накопительной стратегии и реальной доходности продуктов, предупреждает аналитик.

Выбор стратегии: на какой срок открыть вклад в феврале 2026 года

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Классические рублевые депозиты со сроками длиннее, к примеру, на 6 месяцев, по наблюдениям «Выберу.ру», уступают «коротким» вкладам в доходности до 1,5%-2%. А депозиты со сроками хранения 1 год и длиннее — до 2%-5%. Добавим, ряд банков вот уже пару лет используют маркетинговую уловку в виде «лестничных» ставок в «длинных» вкладах. В феврале они предлагают максимальные 15% на 1 или 2 месяца, а затем снижают доходность на 3%-5%. В итоге из-за «лестницы» вкладчики потеряют часть процентов, заработав по средней за весь срок хранения денег ставке, допустим, под 11%-12%, объясняет Андриевская.

Разумеется, цели сбережений у вкладчиков разные. Кто-то выбирает «длинный» вклад и копит на ипотечную квартиру, на образование детей или на будущую пенсию. Годовой депозит позволяет зафиксировать текущую неплохую доходность (~12%) и не тратить время и силы на перекладывание денег. Согласно индексу вкладов «Выберу.ру» по годовым депозитам средние проценты не превышают сейчас 12%-12,5%. Максимальные — достигают 14%, что также выше и официальной инфляции, и ожиданий населения. Поэтому долгосрочные вклады достойны внимания тех, кто «играет вдолгую». К тому же, по прогнозам ЦБ в горизонте двух лет (до 2027 года) ключевая ставка все-таки будет снижаться до 7,5%-8,5%. Значит, депозитные проценты тоже упадут, причем ниже 7% или почти вдвое от текущих.

Но интересно, что доля «длинных» вкладов, по данным ЦБ, к началу 2026 года достигла двухлетнего минимума —2,39%. Для сравнения: годом ранее она была почти в 3 раза больше — 6,13%.