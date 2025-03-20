Старость не радость: каков пенсионный возраст и средний размер пенсий в разных странах мира

Насколько суров новый пенсионный возраст в России по сравнению с другими странами планеты и много ли получают отечественные пенсионеры в мировом контексте, читайте в материале РИАМО.

Пенсионный возраст в разных странах мира

Фото - © РИА Новости, Илья Питалев

В случае с пенсионным возрастом граждан различные государства планеты действуют вполне синхронно – из-за увеличения средней продолжительности жизни граница пенсионного возраста практически везде повышается. Поэтому пенсионная реформа в России, вызвавшая столько недовольства населения, была неизбежна, и повышение пенсионного возраста в ее результате стало не таким уж радикальным по мировым стандартам.

Как и в РФ, в большинстве стран мира повышение пенсионного возраста осуществляется постепенно, и сейчас многие государства находятся в процессе.

В таблице ниже приведен общий пенсионный возраст, не учитывающий возможность досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий населения, которая предусмотрена во многих странах.

Страна Текущий пенсионный возраст Планируемый пенсионный возраст Турция В марте 2023 года пенсионный возраст в Турции был отменен (до этого он составлял 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин). Теперь гражданин может выйти на пенсию в любом возрасте при наличии достаточного трудового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин) Индонезия 59 лет 65 лет (к 2043 году) Индия 60 лет. Гарантированная пенсия положена только госслужащим Южная Корея 60 лет Некоторому количеству госслужащих в 2024 году пенсионный возраст подняли до 65 лет Китай 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин-госслужащих и 50 лет для остальных женщин 63 года для мужчин, 58 лет для женщин-госслужащих и 55 лет для остальных женщин (к 2040 году) Вьетнам 61 год 3 месяца для мужчин, 56 лет 8 месяцев для женщин. Гарантированная пенсия предусмотрена только для госслужащих 62 года для мужчин (к 2028 году), 60 лет для женщин (к 2035 году) Канада 60-70 лет. В Канаде, как и в США, применяется система, при которой размер пенсии привязан к возрасту, в котором гражданин решает выйти на пенсию. Если он делает это в 60 лет, то получает минимальную пенсию, а если в 70 – то максимальную. В промежутке между 60 и 70 годами размер пенсии зависит от возраста выхода на пенсию вплоть до месяцев: так, человек, вышедший на пенсию в 64 года и 3 месяца будет получать меньше, чем тот, кто сделал это в 64 года 4 месяца. США 62-70 лет. В остальном система напоминает канадскую (см. выше) Норвегия 62-75 лет. Как в США и Канаде, размер пенсии дифференцирован в зависимости от возраста выхода на пенсию Иран 62 для мужчин, 55 для женщин Пенсионный возраст для мужчин был повышен с 60 до 62 лет в начале 2024 года Франция 62 года 6 месяцев 64 года (к 2032 году) Россия 63 для мужчин, 58 для женщин 65 для мужчин, 60 для женщин (к 2028 году) Швеция 63 года для накопительной пенсии, 65 лет для гарантированной. Кроме того, как и в Норвегии (см. выше), размер пенсии зависит от возраста выхода на пенсию 64 года для накопительной пенсии, 67 лет для гарантированной (с 2026 года) Чехия 64 года 2 месяца 65 лет (к 2030 году) Польша 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин Румыния 65 лет для мужчин, 62 года для женщин 65 лет для обоих полов (к 2035 году) Бразилия 65 лет для мужчин, 62 года для женщин Сербия 65 лет для мужчин, 63 года 10 месяцев для женщин 65 лет для обоих полов (к 2032 году) Швейцария 65 лет для мужчин, 64 года 3 месяца для женщин 65 лет для обоих полов (к 2028 году) Мексика 65 лет Пенсионный возраст в Мексике был введен в 2019 году Венгрия 65 лет Пенсионный возраст был поднят до 65 лет в 2022 году Япония 65 лет Пенсионный возраст был поднят до 65 лет в 2025 году Саудовская Аравия 65 лет Пенсионный возраст был повышен с 58 до 65 лет в середине 2024 года Австрия 65 лет для мужчин, 60 лет 6 месяцев для женщин 65 лет для обоих полов (к 2033 году) Германия 66 лет 67 лет (к 2031 году) Великобритания 66 лет 68 лет (к 2046 году) Испания 66 лет 6 месяцев 67 лет (к 2027 году) Израиль 67 лет для мужчин, 63 года для женщин 67 лет для мужчин, 65 лет для женщин (к 2032 году) Австралия 67 лет C 1995 по 2013 годы пенсионный возраст для женщин был поэтапно повышен с 60 до 65 лет, а с 2017 по 2023 годы пенсионный возраст для обоих полов был так же поэтапно повышен с 65 до 67 лет Италия 67 лет Греция 67 лет Исландия 67 лет Нидерланды 67 лет 67 лет 3 месяца (с 2028 года)

Размер пенсий в разных странах мира

Фото - © РИА Новости, Артем Житенев

Средние размеры пенсий в странах Европы (по состоянию на 2021 год) можно посмотреть на удобной картинке, предоставленной Финским пенсионным центром.