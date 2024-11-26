Списание долгов, повышение пенсий, биометрия для иностранцев: что изменится в законах РФ с 1 декабря

С декабря изменится порядок сдачи мигрантами экзамена на знание русского языка, истории и законодательства РФ, иностранцы начнут сдавать биометрию при въезде в РФ, а участникам СВО спишут долги. Подробнее об изменениях читайте в материале.

Списание просроченных долгов участникам СВО

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Закон № 391-ФЗ от 23.11.2024 г., подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривает списание простроченных кредитов до 10 миллионов рублей для военнослужащих. Под списание попадают просроченные долги по кредитам, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или было возбуждено исполнительное производство.

Списать долги смогут призывники на военную службу по мобилизации, военнослужащие по призыву (за исключением курсантов военных училищ или вузов), иные граждане, не проходящие военную службу, но заключившие не ранее 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции. Списание распространяется также на супругов этих граждан.

По новому закону мобилизованные и контрактники смогут с 1 по 31 декабря 2024 года обратиться за кредитными каникулами, и тогда их срок будет увеличен с 30 до 180 дней. Но с 1 января 2025 года такой возможности уже не будет. При этом те, кто заключит контракт не менее чем на один год с 1 декабря текущего года и имеет на эту дату просроченные кредиты, получат их списание в размере не более 10 миллионов рублей.

Обязательная сдача биометрии для иностранцев

Фото - © РИА Новости

С 1 декабря в России начнут собирать биометрические данные у въезжающих в страну иностранцев и лиц без гражданства. Эксперимент продлится до 30 июня 2026 года, после чего пропускная система будет введена на всех пунктах пропуска через российскую границу. Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано 7 ноября. Биометрию будут собирать в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковском и на автомобильном пункте Маштаково в Оренбургской области.

Новые правила коснутся всех иностранцев и лиц без гражданства, кроме граждан Беларуси, сотрудников дипломатических миссий и членов их семей, работников международных организаций и их семей, консульских работников и членов их семей, владельцев дипломатических и служебных паспортов, тех, у кого есть дипломатическая или служебная виза и детей младше 6 лет.

Продажа билетов в театры Москвы по паспорту

Фото - © Косиненко Юрий / Фотобанк Лори

С 1 декабря в Москве начнется эксперимент по продаже билетов в учреждения культуры по паспорту. Это пилотный проект департамента культуры Москвы, и коснется он пока только 63 театров и 36 концертных залов, подведомственных ему. То есть купить билет в театр можно будет только по паспорту, предъявив его при входе. Это поможет бороться с перекупщиками и сделает покупки безопаснее.

Попасть в учреждение культуры можно будет не только по паспорту, но и по водительскому удостоверению, социальной карте москвича, студенческому билету, пенсионному удостоверению. Главное, с собой брать тот документ, который был указан при покупке билета. Важно помнить, что новые правила касаются билетов на мероприятия, которые пройдут с 15 марта 2025 года.

Повышение пенсий и пособий по уходу за детьми

Фото - © Медиасток.рф

Граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет, ждет повышение пенсий на 8 134 рубля 88 копеек. Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в октябре или ноябре текущего года, получат проиндексированные пенсии с декабря.

С 1 декабря увеличатся пособия по уходу за детьми для некоторых групп граждан. Те, кто получал пособия, назначенные в 2023 году, должны в декабре подать новое заявление, так как пособие назначается на 12 месяцев и носит заявительный характер. Размер назначенного пособия будет зависеть от уровня доходов семьи. Если доходы снизились, то пособие будет увеличено, и наоборот. В итоге пособие может быть увеличено до 100% прожиточного минимума.

Обязательная маркировка рыбных консервов

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

С 1 декабря обязательной маркировке подлежат рыбные консервы. Согласно постановлению правительства РФ от 27.05.2024 №677 производитель обязан с 1 декабря 2024 года наносить QR-коды на упаковку и передавать в систему «Честный знак» сведения о вводе в оборот консервированной рыбы, икры (кроме красной и черной), ее заменителей, морепродуктов.

Также производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков в кегах обязаны будут направлять в систему «Честный знак» информацию о вводе в оборот напитков в кегах.

Экзамен для мигрантов по новым правилам

Фото - © РИА Новости

С 10 декабря 2024 года вступает в силу федеральный закон от 09.11.2024 № 377-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15-1 и 15-2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», который запрещает сторонним организациям проводить экзамены для мигрантов. Теперь экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан смогут проводить только государственные учреждения и только из перечня, который будет определен правительством России. Включаться в этот перечень организации будут «на основании предложений Минобрнауки по согласованию с МВД России и Рособрнадзором», как уточняется в законе. Сейчас такие экзамены проводят коммерческие фирмы, и это приводит к тому, что экзамены сдают люди, совершенно не владеющие русским языком. Допущенным к тестированию организациям будет запрещено передавать свои права и обязанности по проведению экзамена третьим лицам. Сдавать такой экзамен обязаны мигранты, претендующие на получение разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или патента.

Анастасия Сивякова