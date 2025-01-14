Состоится ли встреча Путина и Трампа: когда, где и что известно на данный момент

Какие страны хотят принять у себя двух самых обсуждаемых политиков планеты и о чем лидеры России и США будут говорить, читайте в материале РИАМО.

Сразу после избрания Дональда Трампа новым президентом США начались разговоры о том, когда же он встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Причиной тому стали заявления Трампа в ходе предвыборной кампании – в них он неоднократно обещал положить конец вооруженному конфликту на Украине и с этой целью наладить контакт с российским лидером. Однако спустя два месяца после президентских выборов в США двусторонняя встреча двух президентов пока не обрела реальные черты.

Что говорят о встрече Путина и Трампа в России и США

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О возможной встрече с Трампом Путин говорил во время своей традиционной прямой линии 19 декабря 2024 года. Российский лидер заявил, что не разговаривал со вновь избранным президентом США более четырех лет и не знает, когда с ним встретится вновь.

Спустя три дня на одном из публичных мероприятий Трамп сказал, что ждет возможности встретиться с Путиным и что российский президент тоже этого хочет.

Стороны продолжили обмениваться похожими заявлениями и в дальнейшем, при этом не сообщая никакой конкретики.

Так, 10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов ко встрече с Трампом безо всяких условий, но для организации таких контактов требуются желание и политическая воля со стороны Вашингтона.

В тот же день новоизбранный американский президент сообщил, что стороны начали подготовку встречи.

Через два дня о том же сообщил кандидат Трампа на пост советника по нацбезопасности Майк Уолц.

Еще через день, 13 января, Дмитрий Песков заявил, что предметной подготовки к встрече не ведется.

14 января в телеинтервью Трамп сказал, что хотел бы встретиться с Путиным как можно скорее, но сначала ему нужно вступить в должность.

Напомним, официальная инаугурация нового президента США состоится 20 января.

Какие страны предложили провести переговоры Путина и Трампа на своей территории

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Еще 23 декабря помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что сразу несколько стран предложили организовать встречу Путина и Трампа у себя. При этом конкретные страны чиновник не назвал.

Спустя три дня в ходе выступления перед журналистами Владимир Путин сообщил, что одной из стран, готовых предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, является Словакия. Российский лидер добавил, что РФ не против этого предложения.

28 декабря Дмитрий Песков рассказал, что предложение Словакии – не единственное. По словам пресс-секретаря президента РФ, переговоры по украинскому вопросу могут принять у себя страны, которые занимают нейтральную позицию и находятся в равнозначном диалоге и с Киевом, и с Москвой.

6 января стало известно о том, что переговоры по Украине готова принять у себя Турция.

12 января президент Сербии Александр Вучич заявил, что предлагает свою страну как возможное место для встречи Путина и Трампа.

По мнению российского политолога Сергея Маркова, переговоры лидеров России и США состоятся, вероятно, весной. В качестве возможного места их проведения эксперт назвал Стамбул, Баку, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

А вот российский философ Александр Дугин предположил, что Путин и Трамп проведут встречу в Индии.

О чем будут говорить Путин и Трамп

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Мировые СМИ и эксперты гадают не только о том, где пройдут переговоры лидеров России и США, но и что на них будет обсуждаться. Добавляют остроты вопросу и некоторые заявления членов команды Трампа.

Так, 8 января в эфире американского телеканала Fox News планируемый спецпосланник нового американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что Трамп не пойдет на уступки Путину по украинскому вопросу.

«Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет», – сказал Келлог.

В свою очередь, британская газета Financial Times со ссылкой на российские источники сообщила, что Кремль на переговорах с Трампом планирует обсуждать новые соглашения о безопасности, которые будут подразумевать «откат» НАТО на его восточных рубежах. В частности, одним из требований России будет гарантия того, что Украина «никогда не вступит» в Североатлантический альянс.

«Путин хочет изменить правила международного порядка, чтобы не было угроз для России. Он очень обеспокоен тем, как будет выглядеть мир после войны… Трамп в любом случае хочет свернуть НАТО. Мир меняется, все может случиться», – приводит британское издание слова неназванного кремлевского чиновника.