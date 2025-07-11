Скупой платит дважды: стоит ли «лечить» дома зубы вместо визита к стоматологу

В 2025 году у россиян появился новый тренд в области самолечения — теперь люди ставят себе на дому пломбы и даже брекеты. Покупают обычно на маркетплейсах: цена в пределах 900 рублей. Такие наборы становятся все популярнее: их стало уже в 3,3 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Почему россияне ставят пломбы самостоятельно

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В этом году за поход к стоматологу придется заплатить почти 11 тысяч рублей. Конечно, это средняя цифра, отмечают аналитики. Однако это заметно сказывается на кошельке россиян: ведь цена выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. И это не просто так. Дорожают стоматологические материалы — отсюда и более высокая цена.

Люди могут покупать стоматологические наборы на маркетплейсах и не понимать серьезных последствий для своего здоровья. Если пломбы есть в свободном доступе — каждый может их спокойно использовать. Такова, как правило, логика людей. Некоторые входят во вкус: покупают стоматологические инструменты, например, для установки металлических брекетов. И потом смело экспериментируют со своими коренными зубами. Так они пытаются сэкономить денег и не видят в этом никакой проблемы. Но это только иллюзия.

«Возможно, люди покупают, думая, что так можно сэкономить, но не понимают, что так могут навредить своему здоровью, и это еще дороже обойдется, чтобы исправить эту ситуацию», — объясняет врач-стоматолог, генеральный директор сети стоматологий Step Dental Давид Карапетян.

Такие наборы не должны быть доступны «простому» человеку — ведь люди элементарно не понимают последствий своего домашнего вмешательства в зубы.

«Я считаю, что должно быть регулирование государства и не должно быть такого, чтобы человек, обыватель, мог купить на маркетплейсе медицинское оборудование или препараты, такие как пломбировочные материалы», — делится эксперт.

Чем опасна установка пломбы на дому без стоматолога

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Стоматологи в один голос твердят: самолечение зубов опасно для здоровья. Люди совершенно не понимают: риски, например, инфекционное заражение при таком лечении возникает не только от самих пломб.

«Дома нестерильные условия, а для стоматологического лечения нужны специальные условия, оборудование и знания врача», — предупреждает врач-стоматолог.

В свое кресло стоматологи приглашают не просто так. Ведь только они знают, как эту пломбу правильно поставить и при этом избежать, например, заражения.

«Перед пломбированием врач обязательно чистит кариес, убирает некротические ткани зуба, оставляя под пломбой только здоровые участки», — делится эксперт.

Домашнее пломбирование сильно отличается от визита к специалисту — простой человек, естественно, не знает всех тонкостей этого дела.

«Если все это делать дома, то инфицированные ткани останутся внутри. При этом все это закрывается какой-то „пломбой” непонятного происхождения, неизвестного состава, что тоже может вызвать негативную реакцию» Давид Карапетян генеральный директор сети стоматологий Step Dental

Самое, пожалуй, печальное во всей этой терапии — экономия на лечении зубов весьма сомнительна. Для дантистов очевидно: домашняя пломба, даже если ее умудриться установить, долго не прослужит.

«После таких домашних экспериментов человек все равно обратится в клинику, но, возможно, уже с острой болью, и врачу придется исправлять последствия самолечения», — объясняет Карапетян.

Воспаление десен, аллергическая реакция, потеря зуба и даже костной ткани — такие неприятные сюрпризы, по мнению дантистов, могут ждать любителей поиграть в стоматолога дома. И виноват при этом будет только покупатель набора для лечения зубов, а не продавец.

Не менее опасная установка брекетов и кап на дому тоже в тренде

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Сегодня ни для кого не секрет: исправление прикуса и выравнивание кривых зубов тоже обойдется в копеечку. Находчивые россияне и тут придумали решение: они еще и сами себе ортодонты. Установить дома брекеты или капу — не проблема для этих смельчаков. И заказать можно нужный набор все там же — на маркетплейсе. О возможном вреде для своего здоровья они, видимо, не задумываются.

«Для этой процедуры нужны инструменты и материалы, нужен врач. В любом случае эта затея чревата проблемами с прикусом и суставом. От большой нагрузки на сустав могут быть довольно сильные боли и челюсти, и головы», — предостерегает эксперт.

Можно ли сэкономить на услугах дантиста

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Лучшая экономия в таких случаях — это профилактика. Во-первых, это своевременная качественная гигиена зубов. Стоматолог рекомендует регулярно чистить зубы дважды в день: утром и вечером, пользоваться ополаскивателями и зубной нитью. Также проводить один раз в шесть месяцев профессиональную гигиену полости рта у врача-стоматолога.

Если появился маленький кариес — визит к стоматологу лучше не откладывать. Ведь такую проблему решить будет легче и дешевле. А еще лучше посещать дантиста не только по острой боли или из-за кариеса.

«Не забывайте о профилактических осмотрах у стоматолога один раз в год даже без показаний», — говорит врач-стоматолог.

Сегодня люди при желании могут найти место для лечения зубов по своему карману. Это может быть как частная клиника, так и государственная — она работает по ОМС. В каких-то сложных случаях можно воспользоваться рассрочкой — платить сумму за лечение постепенно.

Главное — клиника должна быть проверенной, с хорошей репутацией. «Если вас что-то беспокоит, как можно быстрее обратитесь ко врачу», — заключает Карапетян.