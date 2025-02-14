Ситуация в зоне СВО в феврале 2025 года: какова динамика и чего ждать в ближайшее время

С даты публикации нашего предыдущего материала о ситуации на фронтах специальной военной операции (СВО) прошло два месяца. Самое время оценить, что произошло за этот период и был ли достигнут прогресс в освобождении новых регионов РФ.

Что происходит сейчас на Херсонском и Запорожском фронтах

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Ситуация в Херсонской и Запорожской областях России окончательно приобрела позиционный характер – никаких серьезных наступательных действий ни одна из сторон за прошедшие два месяца не предпринимала.

Что происходит на фронте в Донбассе в феврале 2025 года

Фото - © РИА Новости

За декабрь, январь и первую половину февраля ВС РФ смогли освободить крупный поселок Великая (или Большая) Новоселка, расположенный на западе Донецкой народной республики, неподалеку от ее границы с Запорожской и Днепропетровской областями. О контроле над населенным пунктом российское министерство обороны объявило 27 января. С тех пор ВС РФ развивают наступление на расположенные поблизости поселки Новоочеретоватое (на севере) и Новоселка (на западе).

Еще раньше, 6 января, российское оборонное ведомство объявило об освобождении города Курахово – «наиболее крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса». Правда, за прошедшее время ВС РФ не сумели продвинуться далеко за пределы города и в данный момент овладели только поселком Дачное, вплотную примыкающим к Курахово с запада.

При этом севернее и южнее российская армия продвинулась на запад намного дальше, что привело к образованию вытянутого «кармана», в котором продолжают обороняться ВСУ. Для его «срезания» ВС РФ необходимо взять поселки Андреевка, Константинополь, Улаклы и Разлив – и если первый уже практически взят, то в остальных противник упорно обороняется на подступах.

Севернее армия России рвется к границе ДНР с Днепропетровской областью, до которой по прямой осталось пройти всего несколько поселков и деревень, причем сразу по трем направлениям. Далее находится крупный поселок Новопавловка, расположенный уже в соседнем регионе.

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Еще севернее ВС РФ продолжают попытки охватить с запада один из крупнейших городов западного Донбасса Покровск (Красноармейск). Здесь развернулись самые ожесточенные на сегодняшний день бои, потому что сюда украинским командованием регулярно вбрасываются свежие резервы, а командовать обороной поставлен генерал Михаил Драпатый, который считается одним из самых успешных военачальников ВСУ. Противостоят ему российские части под командованием генерала Андрея Мордвичёва, удачные действия которого нередко отмечают российские военные блогеры. Таким образом, противостояние здесь приобрело не характерный для СВО персонифицированный характер. В данный момент упорные бои ведутся за населенные пункты Удачное, Песчаное и Котлино. В отличие от большинства других участков фронта, здесь ВСУ даже совершают успешные контратаки – впрочем, пока исключительно тактического характера, так что освободить хотя бы один поселок им не удается.

7 февраля Минобороны РФ сообщило об освобождении еще одного крупного города Донбасса, расположенного к северу от Донецка – Торецка (Дзержинска), бои за который шли с июня 2024 года. В данный момент ВСУ пытаются эпизодически контратаковать на окраинах.

А вот об освобождении расположенного неподалеку Часова Яра пока не объявлялось – там украинская армия еще сохраняет за собой несколько многоэтажек в центре.

На направлениях, ведущих к занятым ВСУ городам Лиман и Северск, продвижение ВС РФ пока не значительно.

Что происходит сейчас на фронте в Харьковской области

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На севере Харьковской области, в городе Волчанск, а также в районе поселков Глубокое и Липцы, много месяцев не сообщается о продвижении одной из сторон. А вот в восточной части региона, на Купянском направлении, как мы уже сообщали в декабре, российские войска сумели форсировать реку Оскол и создать два плацдарма на правом берегу. К настоящему времени главный плацдарм удалось значительно расширить – теперь в него входит не только поселок Двуречное, но также Западное, Новомлынск и Фиголевка. Отсюда армия России может двигаться как южнее, с целью овладения Купянском, так и на север, в направлении Волчанска.