Сильнейшее землетрясение и цунами на Камчатке: подробности о происшествии и его последствиях

Первые толчки на Камчатке 30 июля

Фото - © Фотобанк Лори

В 11:24 по местному времени (в 02:24 по Москве) Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сразу же была объявлена угроза цунами.

Вскоре землетрясение достигло магнитуды 8,8 и стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. «Это сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение, магнитуда которого составила 8,8. Ожидаются регулярные продолжительные афтершоки», — написал он в своем телеграм-канале.

Из-за землетрясения в Петропавловске-Камчатском повреждены здания, в том числе упала стена в одном из детских садов, к счастью, обошлось без жертв. По информации правительства региона, в Северо-Курильске зафиксированы прорывы труб, разрушение печных труб, частично нарушено электроснабжение.

Аэропорт Петропавловска-Камчатского тоже немного пострадал — повреждена отделка. В целом же он работает в штатном режиме: взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки не повреждены. В результате обвалившейся отделки пострадала одна женщина, но ее жизни ничего не угрожает. Владимир Солодов уже успел раскритиковать оператора аэропорта за непрочные конструкции.

Последствия землетрясения и цунами на Камчатке, на Сахалине, в Японии

Фото - © скриншот с видео

После того как произошло «главное» землетрясение, было зафиксировано еще несколько (около 30) афтершоков, с интенсивностью 2-5 баллов. Об этом сообщает Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

На Сахалине было зафиксировано три волны цунами, в частности в Елизовском районе Камчатки поднялась волна 3-4 метров. Прибрежные здания были затоплены. На острове Шумшу волной смыло палаточный лагерь Российского географического общества. Никто не пострадал.

Угроза цунами была объявлена в США — на Аляске и на Гавайях, в Китае, на Тайване, в Перу, Чили, Эквадоре.

В Японии уже была зафиксирована первая волна цунами. Она достигла префектур Канагава, Хоккайдо, Аомори, Мияги, Иватэ, Фукусима, Ибараки и Сидзуока. Известно также, что ожидаются волны высотой до трех метров. Также власти Японии сообщают о том, что на берег вследствие цунами выбросило трех китов.

Пострадавшие в результате землетрясения на Камчатке

Фото - © Поврежденный в результате землетрясения детский сад в Петропавловске-Камчатском./РИА Новости, Александр Пирагис

Всего известно о нескольких пострадавших, но их жизням ничего не угрожает. Люди покидали здания, не успев даже одеться и обуться. Многие хотели покинуть город, поэтому на дорогах появились километровые пробки. Некоторые разбивали лагеря прямо на улице.

В Камчатском онкодиспансере во время землетрясения шла операция. Медики остались с пациентом и, когда толчки прекратились, завершили процедуру.

В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС вследствие цунами. Жителей эвакуировали в безопасную зону на возвышенности, угрозы для их жизней нет. Жилая часть города, по словам администрации, находится в цунамибезопасной зоне, тревога действует только для цунамиопасной зоны, это район порта. Всего на Курильских островах эвакуировали в безопасные районы 2,7 тысячи человек.

Сами жители Камчатки отмечают, что землетрясение, которое произошло сегодня, отличается от бывавших ранее не только интенсивностью, но и своей продолжительностью. «Начало трясти очень сильно, далее все сильнее и сильнее, здание сильно раскачивало и трясло, свет даже начал гаснуть, стояла в проеме как и остальные работники, паника, крики, трясло очень сильно и очень долго, что вообще не характерно для наших землетрясений. <...> Страшно было очень, я думала, что здание не выдержит и это очень плохо закончится», — сообщила жительница Петропавловска-Камчатского.