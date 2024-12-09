Шипит под елкой: стоит ли дарить живую змею на Новый год 2025

Подробности о том, стоит ли дарить живую змею на Новый год 2025, символом которого является эта рептилия, читайте в материале РИАМО.

Символ 2025 года по восточному календарю — Зеленая Деревянная Змея. В связи с этим эксперты не исключают, что можно ожидать роста популярности змей как живых подарков среди россиян. Однако нередко такие живые подарки постигает трагическая судьба, поскольку их содержание требует определенного опыта и навыков.

Почему на Новый год 2025 могут дарить живых змей

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Люди часто дарят живые подарки, при этом тот человек, которому подарили животное, зачастую может быть не готов к появлению нового члена семьи, говорит в беседе с РИАМО заведующая отделением экзотических животных Vetcity Clinic Полина Прибыш. По словам эксперта, животные требуют от человека ответственного подхода, затрат времени, финансовых возможностей для обустройства условий содержания и профилактических осмотров у специалистов, не говоря о возможных заболеваниях.

Еще чаще такие подарки дарят детям, но вряд ли это будет змея. А вот кролики или грызуны вполне возможны, причем порой это становится неожиданностью для родителей. Последние в таких случаях обычно рассказывают, как не вовремя был подарен питомец и что у них нет возможностей для полноценного обустройства его жизни.

«Крысы и кролики наиболее часто становились жертвами странной моды на живые подарки. Ведь они недорого стоят и продаются как во многих зоомагазинах, так и по объявлениям», — соглашается зооинженер Анастасия Калинина.

Эксперты, опрошенные РИАМО, сходятся на том, что в канун 2025 года стоит ожидать роста популярности змей в качестве живых подарков, даже несмотря на то, что эти животные более специфичны и в подарок получить их можно реже, чем пушистых кроликов, милых щеночков и других млекопитающих.

Сложно ли содержать змею в домашних условиях

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Змеи бывают разных видов: некоторые подходят для «новичков» (маисовый полоз, королевские питоны, крысиный полоз и ряд других), они более просты в содержании и уходе. Но это не повод дарить их неожиданно, не уточнив, готов ли к этому человек, говорит Полина Прибыш. Для такого подарка стоит сразу собирать полноценный террариум и оснащение, иначе животное будет подвергаться риску развития патологий, особенно если это молодая змея.

«Нужно знать, что у всех рептилий сальмонелла является естественной флорой кишечника, поэтому детям категорически не рекомендуется контактировать с рептилиями. Соблюдение личной гигиены очень важно при содержании таких животных», — подчеркивает собеседница РИАМО.

Анастасия Калинина дополняет, что для содержания змеи в квартире необходим оборудованный террариум, который стоит недешево. Нужны также лампа для обогрева, ультрафиолетовая лампа, греющий коврик или шнур, водоем для купания, а элементы декора должны быть хорошо закреплены. Также необходимо учесть, что змеи питаются только живыми животными (грызуны, живая рыба, лягушки). Важно помнить, что крупных питонов и удавов, а также ядовитых змей запрещено содержать в домашних условиях по Федеральному закону от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными».

«Прежде чем заводить змею, рекомендуется изучить много литературы, пообщаться с владельцами и желательно посетить специальные курсы по содержанию рептилий» Татьяна Шипилова специалист по поведению домашних и экзотических животных (зоопсихолог)

По словам специалиста, владельцу необходимо регулярно проверять змею на наличие паразитов, заболеваний и следить за процессом линьки. Поэтому важно найти ветеринара по профилю, который специализируется на рептилиях и не является новичком в этом вопросе. Если владелец змеи готов уделять столько времени и сил на уход за своей питомицей, это может стать интересным опытом, но в других случаях вероятны проблемы.

Какие проблемы грозят подаренной змее и ее новому владельцу

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Змеи как домашние питомцы становятся все популярнее в России, однако таких рептилий вряд ли можно назвать хорошими подарками. Полина Прибыш поясняет: змеи больше подходят для наблюдения и получения эстетического удовольствия. Они не воспринимают людей, как кошки и собаки, и им не требуется плотный контакт.

«Для животных это часто оборачивается плачевно: люди могут быть не готовы к их появлению. В таком случае дальнейшая судьба таких питомцев может быть неблагоприятна», — говорит собеседница РИАМО.

Впрочем, многие люди становятся любящими, ответственными владельцами и даже если изначально опасались животное, то привыкают к нему и живут в гармонии с ним. Однако для этого человек должен действительно хотеть получить такой подарок и осознавать последствия этого — знать особенности ухода за питомцем и иметь для этого все возможности, подчеркивает Анастасия Калинина.

«Живые существа — не игрушки. К сожалению, ненужных животных в лучшем случае подбрасывают в зоомагазин или ветеринарную клинику, а в худшем — на помойку, фактически на верную гибель», — говорит эксперт.

Что делать, если подарили змею

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Если вам неожиданно подарили змею, прежде всего, стоит изучить вид, к которому относится рептилия, советует Полина Прибыш. Если он не является краснокнижным или ядовитым, то необходимо обратиться к специалисту по рептилиям для консультации по содержанию и кормлению вашего нового питомца.

«Специалист расскажет вам о склонности этого вида к определенным патологиям и о том, как часто нужно приходить на профилактический осмотр. Ведь болезни легче профилактировать, чем лечить» Полина Прибыш заведующая отделением экзотических животных Vetcity Clinic

При этом эксперт подчеркивает, что краснокнижных и ядовитых змей содержать дома запрещено законодательством РФ. При этом стоит учесть, что помимо ядовитых существуют условно ядовитые змеи (свиноносый уж, бойги) — их укусы могут вызвать болезненную аллергическую реакцию. В свою очередь зооинженер Анастасия Калинина указывает на то, что, если у вас нет возможности создать для рептилии оптимальные условия, можно попытаться пристроить ее в хорошие руки.

Если животное куплено по объявлению, то продавец может забрать его назад, если с ним удастся договориться. При этом не исключено, что получится вернуть все или хотя бы часть денежных средств, уплаченных за рептилию.

«Зоомагазины принимают живой товар назад только, если животное больное. Змея — пойкилотермное (не имеет постоянной температуры тела) животное и быстро заболеет без надлежащих условий (при переохлаждении), особенно если ее накормили недавно», — заключает эксперт.