Сбросить годы: почему в России задумались об увеличении возраста молодежи

Подробности о том, почему в России задумались об увеличении возраста молодежи, читайте в материале РИАМО.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что возраст молодежи в РФ может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне. При этом закон «О молодежной политике в РФ» сегодня относит к категории молодежи россиян в возрасте от 14 до 35 лет.

Что говорят власти про увеличение возраста молодежи

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О том, что возраст молодежи в РФ может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, 29 марта в беседе с РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По действующей классификации возрастных групп по версии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет, средний возраст — от 45 до 59 лет и возраст пожилых — от 75 до 90 лет.

При этом закон «О молодежной политике в РФ» относит к категории молодежи россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Леонов отметил, что разница между классификациями составляет десять лет. Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что увеличение возраста, к которому относят молодежь, вполне возможно.

Он подчеркнул, что в стране растет продолжительность жизни. Среди депутатов идет дискуссия по поводу увеличения возраста молодежи до 40 лет. При этом на законодательном и исполнительном уровне этот вопрос еще не поднимался.

Как менялось отношение к возрасту молодежи в СССР и России

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Законодательные границы возрастов — вопрос непостоянный и плавающий: все зависит от национального законодательства, традиций и демографической ситуации в конкретной стране, говорит в беседе с РИАМО председатель независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина. При этом сегодня мир стареет, а подрастающее поколение инфантилизируется.

«Это уже не XX век, где 16-летние и 18-летние командовали полками. В Советском Союзе, например, молодой человек 44 лет — анекдот. А сейчас об этом говорят на серьезном уровне» Дарья Митина председатель независимого профсоюза «Новый Труд»

По словам Дарьи Митиной, в ее бытность депутатом Госдумы второго созыва в парламенте обсуждали сдвиг законодательной границы молодого возраста с 30 лет на 35-летнюю отметку. В СССР молодежью считались люди от 14 до 28 — именно до этого возраста можно было состоять в ВЛКСМ. По достижению 28-летней отметки человек автоматически выбывал из комсомола.

Позже, в 1990-е годы, правительство Бориса Ельцина одним из первых законов установило «молодежную планку» на уровне 30 лет, но уже к концу десятилетия активно обсуждалось ее повышение до 35 лет. Объяснялось это старением населения, инфантилизацией молодежи и общей демографической ситуацией. Однако важно понимать, что такие законодательные рамки — не просто условность и точка на шкале.

«Они связаны с социальными льготами и преференциями — со всем комплексом социальных выплат и гарантий от государства. Такая на первый взгляд академическая полемика часто перерастает в дискуссии на острые актуальные темы, что, впрочем, случилось и сегодня», — подчеркивает Дарья Митина.

С чем связаны новые обсуждения поднятии возраста молодежи в России

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На принятие решения о повышении возраста молодежи в России влияют внешние и внутренние факторы, говорит в беседе с РИАМО политолог, сотрудник факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, координатор дискуссионного клуба «Peace & War communication for security» («Peace&War CS») Егор Дибров. Внешние факторы — это желание руководства России идти в ногу со временем и с общемировыми тенденциями международных организаций.

«Предполагается, что решение в ВОЗ принимаются взвешенно и коллегиально, что должно положительно отобразиться на общей динамике здоровья всех жителей Земли и развития стран, в том числе России», — рассказывает эксперт.

По словам Егора Диброва, коллективный подход в данном вопросе может помочь, в том числе в решении глобальных проблем и реализации целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Например, цель №3 (ЦУР ООН) — это обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.

Общие позиции специалистов во всем мире позволят использовать международную практику в преодолении проблемных вопросов для улучшения качества жизнеобеспечения, в том числе в вопросе повышения качества здравоохранения. В свою очередь внутренние факторы — это решение ряда проблемных внутригосударственных вопросов России, которые накопились с 1991 года. Важным вопросом для России за 100 лет является демография. Две мировые войны и кризис 1990-х годов привел к демографическим ямам и социальным перекосам.

«России не хватает молодежи, а скорость воспроизведения населения не имеют желаемых темпов. В этих условиях существует потребность в изменении в психологии общественного сознания и законодательной базы» Егор Дибров координатор дискуссионного клуба Peace&War CS

Какие плюсы и минусы есть у поднятия возраста молодежи в России

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1. Положительные стороны

Сдвиг возрастных рамок является первым шагом к сдвигу возрастной планки выхода на пенсию, считает экономист, доцент кафедры экономики и управления Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко.

«Это позволит желающим, а их большинство, дальше работать и строить карьеру, работодателям решить вопрос с кадрами, а российскому рынку труда и экономики повысить производительность, как и государству, в целом, увеличить приток НДФЛ в бюджет», — говорит собеседница РИАМО.

В свою очередь Егор Дибров дополняет, что те, кто возвращается в градацию «молодежь», смогут рассчитывать на поддержку через социальные программы, воспользоваться которыми люди возможно просто не успели из-за достижения 36-44 лет. В частности, льготы на взятие жилья должны привнести к демографическому буму и росту промышленного, предпринимательского и другого потенциала, направленного на развитие РФ. Многие граждане России смогут получить новые для себя возможности и направить их на самореализацию.

2. Отрицательные стороны

Заявление главы думского комитета Сергея Леонова о возможном повышении возрастной границы молодежи вызвало возмущение, говорит Дарья Митина. По словам эксперта, Леонов ссылается на практику ВОЗ, которая объявила молодежный возраст — с 18 до 44 лет. Это вызвало острые дискуссии среди депутатского корпуса. При этом особенно резко отреагировал Михаил Делягин, заявив, что за этим последует повышение пенсионного возраста.

«Почему тема пенсий так болезненна? Потому что в 2018 году возраст уже повышали: для мужчин — с 60 до 65, для женщин — с 55 до 63. И теперь новый сдвиг "молодежной планки" может поставить вопрос и о дальнейшем повышении пенсионного возраста», — объясняет собеседница РИАМО.

Как отмечает эксперт, конечно, никто не говорит, что пенсионный возраст будет повышен автоматически, но, тем не менее, закладывание такой законодательной базы рано или поздно может поставить этот вопрос на фоне кадрового дефицита.

Каковы шансы на реальное повышение возраста молодежи в России

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Шансы на поднятия возраста молодежи в России высоки и сейчас оцениваются в районе 90% «за» принятие данного решения, говорит Егор Дибров. Причинами этому являются ряд внутренних и внешних факторов, которые являются основными триггерами к действию для руководства страны. При этом в обществе нет общего мнения на этот счет.

«Все из-за того, что многие жители России путают собственную принадлежность к возрастной группе и социальную градацию от государства», — объясняет эксперт.

Вовлечение в развитие страны молодых и опытных людей ускорит работу экономики и личных инициатив населения, подчеркивает собеседник РИАМО. При этом важно объяснить людям, на какие блага они смогут претендовать и получить в самое ближайшее время, чтобы повысить число приверженцев государственной инициативы.

«С точки зрения правительства повышение пенсионного возраста — один из наиболее логичных, простых и безболезненных вариантов решения кадровой проблемы. Именно поэтому, на первый взгляд невинное обсуждение возрастной границы молодежи вызывает такое напряжение в обществе», — заключает Дарья Митина.