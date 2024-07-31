Рынок криптовалюты в России: криптомонеты заменят доллар США

Почему криптомонеты в РФ могут стать «грязными» и что это означает, читайте в материале РИАМО.

30 июля Госдума приняла законопроект о регулировании майнинга и оборота криптовалюты в РФ, разрешив внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой в рамках экспериментального правового режима. Рассказываем, каким может быть рынок криптовалюты в РФ и какие существуют препятствия для его развития.

Торги криптовалютой станут аналогом отмененных валютных торгов

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Так как криптовалюты нужны российским властям для налаживания трансграничных платежей, которые даже в юанях теперь проводятся с проблемами, то можно ожидать, что торги криптовалютой будут служить аналогом отмененным валютным торгам, а сами криптовалюты станут использоваться как замена доллару США для внешнеторговых расчетов, считает CEO TEHNOBIT Александр Пересичан.

Допущены к торгам криптовалютами будут даже не все квалифицированные инвесторы, а только те, которым криптовалюты нужны для трансграничных переводов. И список допущенных участников торгов, и адреса кошельков биржевой площадки, где будут вестись торги, будут максимально ограждены от публичности, чтобы не попасть под внимание американских регуляторов и не навлечь на себя санкции, предполагает эксперт.

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Что такое «грязные» криптомонеты из РФ и как они влияют на рынок

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Хотя такие площадки и будут стараться ограждать от публичного внимания, однако рано или поздно они окажутся под санкциями, а следом и монеты, прошедшие через торги на них, станут «грязными», считает Пересичан. Это означает, что они будут без проблем обращаться внутри России и еще нескольких дружественных стран, но вряд ли будут приниматься на крупных зарубежных площадках. За получение таких монет биржи будут блокировать аккаунты, а следом и пользователи не захотят иметь дело с монетами, побывавшими на российских торговых площадках. В принципе такое уже происходит сейчас, объясняет эксперт.

«Монеты, прошедшие через обменники, работающие на российском рынке и попавшие под санкции (например, Garantex), с высокой долей вероятности расцениваются как „грязные“. Если такие монеты попробовать отправить на аккаунт на крупных мировых криптобиржах, то высока доля вероятности блокировки счета и заморозки средств на нем», — говорит Пересичан.

Учитывая эти ограничения, рынок вряд ли будет высоколиквидным, а у тонкого рынка известные риски: небольшое количество покупателей и продавцов, небольшие объемы торговли, расширенные спреды.

«Трейдерам на этом рынке будет сложно работать, основная аудитория, скорее всего, будет состоять из майнеров, продающих добытые монеты, и инвесторов, которым эти монеты нужны для трансграничных платежей. То есть собственно трейдеров на таком рынке может не быть либо их доля будет незначительной», — полагает эксперт.

Криптовалюты будут обращаться в России на специальных площадках

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«Я полагаю, что для торгов криптовалютами в России будут создаваться специализированные площадки», — высказывает свое мнение директор по маркетингу Bitget в СНГ Антон Торопцев.

Не исключено, что разрешение на торговлю криптовалютами получат уже существующие локальные или глобальные криптобиржи, которые каким-то образом могут стать участниками экспериментального правового режима (ЭПР). Но насколько глобальные биржи готовы к таким экспериментам, которые несут в себе определенные санкционные риски, сказать сложно, отмечает эксперт.

Помимо этого, возможно, будет организован аналог OTC-площадки (ОТС площадки — это платформы, на которых трейдеры и инвесторы могут совершать сделки напрямую друг с другом без посредничества централизованной биржи, ред.), где российские майнеры смогут продавать добытые монеты, а ограниченный круг квалифицированных инвесторов — покупать их, предполагает Торопцев. Прежде всего, в таких монетах могут быть заинтересованы участники ВЭД, которые в дальнейшем будут использовать криптовалюты для внешнеторговых расчетов в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) под контролем ЦБ и Росфинмониторинга, указывает эксперт.

Напомним, что ЭПР подразумевает остановку применения ранее принятого закона (или его части) и возможность введения новых правил. ЭПР вводится на ограниченный срок в отдельных сферах экономики.

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Законодатели дали «зеленый свет» крипторынку РФ в рамках ЭПР

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30 июля Госдума приняла закон, разрешающий внешнеторговые расчеты и биржевые торги с использованием криптовалюты в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Закон позволит функционировать механизму ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Регулирующим органом будет выступать ЦБ, который получит возможность создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), а также определять правила ее работы и требования к ее оператору.

Это означает, что с 1 сентября ЦБ сможет провести сразу три эксперимента — по использованию криптовалюты для расчетов во внешней торговле, по ее использованию в биржевых торгах и по созданию на базе НПС электронной платформы для операций с криптовалютой.

Какое практическое значение будут иметь все эти новшества и какие контуры приобретет в свете новых законов крипторынок России, будет ясно уже осенью текущего года.