Российский мессенджер «Молния»: что известно об амбициозном проекте и составит ли он конкуренцию МАХ

Что известно о российском мессенджере «Молния» и составит ли он конкуренцию МАХ

В материале РИАМО рассказываем о новом отечественном мессенджере «Молния» и разбираемся с экспертом, почему его релиз вызывает смешанные чувства.

Что такое мессенджер «Молния»

Мессенджер «Молния» от компаний «Ред Софт» и Passion Tech создается для замены иностранных сервисов. Платформа объединяет функции соцсетей, коротких видео, стриминга, платежей и международной торговли.

Создатели мессенджера обещают сразу предложить пользователям:

Мессенджер с квантовым шифрованием ГОСТ-2021.

Платежи через СБП, WeChat Pay и Alipay.

Короткие видео и трансляции.

Мини-приложения и торговую площадку с поддержкой P2P-переводов в рублях через СБП.

ИИ-переводчик контрактов.

Электронные подписи по двум юрисдикциям.

Модуль экстренных оповещений.

Данные будут храниться на серверах в Москве и Новосибирске, а собственный Lightning-Protocol обеспечивает передачу файлов со скоростью до 1,25 ГБ/с даже при слабом 3G. Кроме того, бизнес-аккаунты смогут работать с WeChat Pay и Alipay без комиссии за конвертацию.

По словам лидера международного фиджитал-проекта «Удобный город» Александра Касьянова, такой функциональный охват на старте вызывает серьезные сомнения в качестве реализации каждого из компонентов.

«Мессенджер „Молния“ — интересный, но рискованный проект. Амбиции разработчиков заслуживают уважения, но реализация вызывает множество вопросов», — говорит эксперт.

Когда выйдет мессенджер «Молния»

Запуск открытого бета-теста намечен на 4 сентября 2025 года на платформах Red OS M, VK Store и RuStore. Разработчики планируют через 1,5 года довести число пользователей до 15 миллионов.

Александр Касьянов уверен, что 4 сентября пользователи не получат сразу весь заявленный функционал. Он приводит в пример китайский WeChat, который явно взят за образец.

«Он развивался поэтапно: сначала как простой мессенджер, затем постепенно обрастал платежами, мини-приложениями, социальными функциями и коммерческими возможностями. Этот процесс занял более десяти лет», — отмечает собеседник РИАМО.

Он добавляет, что для полноценной работы мессенджера необходимо:

Пройти аттестацию платежных систем — процедура, которая обычно занимает 3-6 месяцев.

Получить лицензии на криптографическую деятельность.

Провести нагрузочное тестирование для сотен тысяч пользователей.

Интегрироваться с китайскими платежными системами WeChat Pay и Alipay.

Обеспечить соответствие российскому и китайскому законодательству.

«Физически выполнить весь этот объем работ за месяц невозможно. Либо значительная часть функций будет недоступна на старте, либо запуск будет перенесен», — заключает Касьянов.

Кто придумал и создал мессенджер

«Молнию» разработали «Ред Софт» и Passion Tech.

«Ред Софт» — уважаемая компания в сфере корпоративных Linux-решений. Их операционная система «РЕД ОС» успешно используется в государственном секторе и на предприятиях. Однако опыт создания массовых пользовательских приложений у компании практически отсутствует.

«Разработка корпоративной ОС и создание потребительского мессенджера — принципиально разные задачи. В первом случае важны стабильность, безопасность и соответствие стандартам. Во втором — пользовательский опыт, скорость работы, интуитивность интерфейса и способность удерживать внимание миллионов пользователей», — утверждает Александр Касьянов.

По его словам, участие китайской Passion Tech может частично компенсировать этот недостаток, но компания больше известна как производитель электроники, а не разработчик программного обеспечения.

Может ли «Молния» заменить мессенджер МАХ

В целом лидер «Удобного города» говорит о том, что анонс нового отечественного мессенджера вызывает смешанные чувства. С одной стороны, проект выглядит технологически продвинутым и амбициозным. С другой — обещания разработчиков кажутся слишком оптимистичными для реализации в заявленные сроки. Даже заявленных инвестиций — 1,2 миллиарда долларов — явно недостаточно, чтобы создать полноценную IT-инфраструктуру. Для нее необходимо учесть зарплаты 200-300 разработчиков, серверное оборудование, маркетинговые расходы для конкуренции с Telegram и WhatsApp, лицензирование технологий и аттестацию систем безопасности.

«В контексте этих задач бюджет выглядит достаточно скромным, особенно для создания „убийцы“ международных мессенджеров», — говорит эксперт.

Александр Касьянов отмечает, что развитие МАХ от VK идет медленно. «Молния» имеет аналогичное позиционирование как национального мессенджера. В то же время министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев обещал создание национального мессенджера, но официальный конкретный разработчик не был назван.

Несмотря на свой общий скептицизм относительно «Молнии», Касьянов отмечает плюсы нового мессенджера:

Российско-китайская направленность может оказаться востребованной в условиях санкций.

Интеграция с китайскими платежными системами упростит торговлю с КНР.

Собственный движок Lightning-Protocol обещает высокую скорость передачи данных. Как пояснил эксперт, Lightning-Protocol имеет схожее название с некоторыми другими протоколами, например Bitcoin Lighting, но является собственной закрытой разработкой, не имеющей с другими протоколами ничего общего, кроме названия.

Хранение данных на российских серверах соответствует требованиям законодательства.

«Однако ключевым фактором успеха станет не техническая реализация, а способность создать экосистему, удобную для массового пользователя. История IT показывает, что даже технически превосходные продукты терпят неудачу без правильного пользовательского опыта. Поэтому дождемся выхода и посмотрим», — заключает эксперт.