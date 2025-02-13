Разговор Путина и Трампа как предвестник «разрядки»: что пишут СМИ и говорят эксперты

Есть ли повод для оптимизма после того, как между собой наконец-то пообщались лидеры России и США, читайте в материале РИАМО.

Вечером 12 февраля мировые СМИ, а затем и официальные государственные источники сообщили о состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Несмотря на то, что ни о каких серьезных договоренностях сказано не было, сам факт контакта первых лиц России и США стал главной темой обсуждения во всем мире.

Что сообщили о разговоре Путина и Трампа Россия и США

В России информация о разговоре президентов была опубликована на официальном сайте Кремля.

Исходя из этого сообщения, поводом для контакта стало обсуждение вопросов, связанных с обменом граждан России и США. Напомним, что накануне российская сторона освободила школьного учителя из США Марка Фогеля, отбывавшего 14-летний срок за попытку ввоза в РФ 17 грамм марихуаны в августе 2021 года. В ответ, как ожидается, американцы отпустят из заключения гражданина России Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег через криптобиржу BTC-E. Приговор ему пока не вынесен.

Помимо обмена заключенными, Путин и Трамп обсудили также «тему урегулирования на Украине».

«Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров» сайт Кремля

Президент России также «поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе».

Помимо Украины, стороны обсудили ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.

Кроме того, Путин пригласил Трампа в Россию. Президенты также договорились «о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч».

Что касается Трампа, то он сообщил о состоявшемся разговоре в своей социальной сети Truth Social.

В частности, американский лидер заявил, что обсудил с российским коллегой «Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, влияние доллара и различные другие темы».

«Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, как мы успешно сражались вместе во время Второй мировой войны, в которой Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы тоже потеряли так много!

Мы говорили о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе.

Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной», — написал Трамп.

По словам американского президента, он договорился с Путиным о том, что они будут работать вместе и «посещать страны друг друга». Кроме того, Трамп поручил госсекретарю США Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить дальнейшие переговоры с российской стороной.

Также президент США сообщил, что позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и проинформирует его о разговоре с Путиным — что впоследствии и сделал.

Что написали о разговоре Путина и Трампа в западной прессе

Британская газета Daily Mail назвала «сенсационным» заявление Трампа о начале переговоров по Украине и отметила, что Трамп может стать первым президентом США, который посетит Россию после Барака Обамы в 2013 году.

The Guardian отметила, что заявления Трампа о переговорах «вызвали тревогу в Киеве и среди его европейских союзников», особенно на фоне слов министра обороны США Пита Хегсета, который исключил прием Украины в НАТО.

Об опасениях европейцев написала и The Financial Times, указывая на их желание принять участие в переговорах по Украине.

О том же сообщила французская Le Figaro: «Европейцы опасаются, что возможное мирное соглашение между Украиной и Россией будет достигнуто без них».

Американский портал Axios назвал телефонный разговор Путина и Трампа «значительным прорывом в замороженных отношениях США и России».

По мнению BBC, Владимир Путин уже одержал «своего рода дипломатическую победу», просто проведя этот телефонный разговор.

Агентство AP отметило, что Трамп перевернул трехлетнюю политику США в отношении Украины, согласно которой Киев должен быть полноправным участником принятия решений. Разговор Путина с Трампом агентство назвало «потенциально драматическим сигналом» (по всей видимости, для Украины).

О том, что американские власти не консультировались с украинскими перед звонком Владимиру Путину, написала The Economist. Газета также сообщила, что среди украинских чиновников царит мрачное настроение.

«Я думаю, что все решится без Украины», — заявил один из них изданию. По его словам, «Украина в полной заднице. И Европа, кстати, тоже».

Что говорят о разговоре Путина и Трампа эксперты

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По мнению бывшего украинского политика Олега Царева, тот факт, что Трамп сначала поговорил с Путиным, а затем публично сообщил, что теперь проинформирует об итогах переговоров Зеленского, — это «ночной кошмар» украинского президента.

Царев также обратил внимание на то, что ни Кремль, ни Белый дом не сообщили, по чьей инициативе состоялась «столь продолжительная беседа» Путина и Трампа.

«Судя по всему, эту информацию не будут сообщать для того, чтобы не ставить никого из собеседников в более слабую позицию. Это о многом говорит» Олег Царев

Выводы из разговора Путина и Трампа представил в своем телеграм-канале и политолог Сергей Марков:

«1. Рухнула политика демонизации Путина, которую проводили все три года.

2. Рухнула политика политической изоляции России, ей тоже три года.

3. Запад явно расколот.

4. Зеленский переведен на нижний уровень.

5. Трамп видит в Путине великого политика современности. И Трамп хочет быть как Путин, великим политиком.

6. Появилась реальная надежда на окончание войны в 2025 году.

7. Экономика пойдет вверх на оптимизме».

Многие российские эксперты при этом не видят повода для большого оптимизма.

Так, эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов напомнил, что в 2018 году между двумя президентами состоялся саммит в Хельсинки, который породил впоследствии не оправдавшие себя ожидания: отношения не улучшились, а продолжили ухудшаться.

«Первый контакт между двумя лидерами — это необходимое, но недостаточное условие для плодотворного диалога», — отметил политолог. Андрей Кортунов эксперт международного клуба «Валдай»

Научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин убежден, что Европа все равно остается в сфере интересов США, хотя команда Трампа и приступила к смещению акцента на Китай, крайне болезненному для европейцев.

«То, что мы сегодня видим на российско-американском треке, говорит о том, что Трамп стремится завершить конфликт, который отвлекает от гораздо более важных дел, и в большей степени сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе — на Китае», — считает эксперт.

По мнению заместителя директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, разговор Путина и Трампа свидетельствует о том, что Соединенные Штаты качественно меняют подход, отказываются от попытки нанести России стратегическое поражение и переходят к дипломатии.

По словам Суслова, очень важно, что сначала Трамп позвонил Путину, а только потом Владимиру Зеленскому, а не наоборот.

«Это исключительно важный сигнал. Кстати, всем, включая и Украину, и европейцев, о том, кто будет главным собеседником Трампа. Главным собеседником Трампа будет Россия и Путин, а Европа — это ресурс и, так сказать, кошелек для дальнейшего жизнеобеспечения Украины. Ну, а Украину в принципе будут ставить перед фактом о том, о чем договорились великие державы», — отметил эксперт в разговоре с ТАСС.

При этом Суслов считает, что позиции Москвы и Вашингтона по-прежнему «очень далеки друг от друга».

По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, разговор лидеров России и США свидетельствует лишь о том, что отношения стран вернули к «заводским настройкам».

«Они предусматривают стратегическое соперничество, расхождение или антагонизм интересов по большинству вопросов, не совпадающее представление о месте друг друга в мироздании. Ну и сложность по части взаимопонимания в целом, учитывая разные культурные и коммуникационные традиции. Но заложенные „при производстве“ характеристики не подразумевают принципиального желания добиться „стратегического поражения“ визави и риска добраться до ядерного уровня.

Последнее — эффект уже «пользовательских настроек», которые накопились за десятилетия после приостановки холодной войны», — считает политолог.

По мнению Лукьянова, либеральный миропорядок признан завершенным, и теперь главным содержанием международной политики будет классическое соперничество великих держав «без ценностно-идеологического флера».

«Ничего душеспасительного это не сулит, тем более что переустройство всей системы отношений в мире только разворачивается. Положительная сторона в том, что совсем уж фантазийные химеры развитого либерализма, чреватые срывом в бездну по вымышленным причинам, отступают. На смену идет неприятная, но более рациональная схватка за конкретные преимущества. В ней же, как говорили классики, важны не намерения, а потенциалы», — отметил эксперт.

Нашлось в комментариях специалистов место и юмору. Так, политолог Константин Калачев считает, что РФ может «окончательно очаровать Трампа», если предложит принять на своей территории палестинцев из Газы.

«ЕАО у нас есть. Осталось по соседству создать Палестинскую автономию. Трамп за это будет готов на все», — остроумно высказался эксперт.