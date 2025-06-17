Расчет среднего заработка: что изменится для россиян с 1 сентября 2025 года

Как будут рассчитывать средний заработок в России с 1 сентября 2025 года

О том, как изменения расчетов среднего заработка с 1 сентября 2025 года повлияют на выплаты выходного пособия, отпускные и другие виды денежных компенсаций, читайте в материале РИАМО.

Какой законодательный акт регламентирует изменения в порядок расчета среднего заработка

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Изменения в порядок расчета средней заработной платы регламентируется постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2025 г. № 540, которое вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 2031 года. Действующее сейчас Положение № 922, утвержденное постановлением Правительства от 24 декабря 2007 года, теряет силу.

Что изменится в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года

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Главное изменение в новом порядке расчета среднего заработка состоит в том, что теперь за основу будет браться среднее количество рабочих дней или часов за месяц. Раньше в расчет принималось их фактическое количество. То есть теперь формула подсчета будет следующей: берется средний заработок за день за последние 12 месяцев и умножается на среднее число рабочих дней в месяц в течение года (а не на конкретное количество рабочих дней в необходимом месяце, как это было раньше).

При этом средний месячный заработок человека, который отработал полный расчетный период и выполнил все трудовые обязанности, не может быть меньше МРОТ, о чем говорится в п. 18 Положения № 540.

Для граждан с суммированным учетом рабочего времени (вахтовый или посменный график) используется другая формула расчета: средний часовой заработок нужно умножить на среднее число рабочих часов в месяц. Чтобы получить среднее значение за год, количество часов в году делится на 12.

Какие выплаты учитываются при расчете среднего заработка по новым правилам

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Следует отметить, что средний заработок учитывает не только основной оклад, но и другие дополнительные выплаты, которые установлены в России в рамках системы оплаты труда, независимо от источников этих выплат. К таким выплатам относятся:

зарплата, начисленная по тарифным ставкам оклада за отработанное время;

зарплата, начисленная по сдельным расценкам;

зарплата, начисленная в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), или комиссионное вознаграждение;

зарплата, выданная в неденежной форме;

денежное вознаграждение, начисленное за отработанное время лицам, замещающим государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, членам избирательных комиссий, действующих на постоянной основе;

денежное содержание, начисленное муниципальным служащим за отработанное время;

начисленные в СМИ и организациях искусства гонорар работников и (или) оплата их труда, осуществляемая по ставкам авторского вознаграждения;

зарплата, начисленная преподавателям профессиональных образовательных организаций за часы преподавательской работы сверх установленной и (или) уменьшенной годовой учебной нагрузки за текущий учебный год, независимо от времени начисления;

зарплата, окончательно рассчитанная по завершении предшествующего событию календарного года, обусловленная системой оплаты труда, независимо от времени начисления;

надбавки и доплаты к тарифным ставкам, окладам за профессиональное мастерство, классность, выслугу лет, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, руководство бригадой и другие;

выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, повышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы;

вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций;

премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда.

Зачем нужны новые правила расчета среднего заработка и на что они могут повлиять

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Расчет среднего заработка имеет значение при выплатах выходного пособия, отпускных (в том числе учебных отпусков) и других видов денежных компенсаций, существующих в России.

Новый метод расчет упростит бухгалтерский учет в стране и вряд ли отразится на конечных суммах в большую или меньшую сторону для большинства россиян. Однако гражданам, имевшим очень длинные или, наоборот, короткие графики работы, следует помнить, что с сентября 2025 года их выходное пособие или отпускные не будут зависеть от фактически отработанного времени — в расчет будут браться усредненные значения.