Пути экономии: как выгодно путешествовать в 2025 году

О том, куда выгоднее всего путешествовать в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

В начале 2025 года обменный курс валют стал более выгодным на длительный период. В результате спрос на зарубежные поездки у россиян увеличился на 20% по сравнению с периодом, когда курс был менее благоприятным. География путешествий расширилась: пользователи планируют посетить более 1000 городов в 100 странах мира.

Как колебания курсов валют влияют на туризм

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Изменение курса валюты пропорционально влияет на стоимость путешествий по всем зарубежным направлениям, говорит в беседе с РИАМО руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина. Иными словами, если валютный курс растет, то цена в рублях увеличивается. Закономерно работает и в обратную сторону — при падении валюты стоимость путешествий снижается.

«Например, во второй половине февраля — в период снижения валютного курса — можно было сэкономить 7-50 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура», — рассказывает эксперт.

В то же время, по словам Любови Ворониной, длительное сохранение низкого курса может привести к снижению туристического потока на внутренних направлениях, так как при определенных условиях зарубежный отдых может стать экономически более выгодным по сравнению с отечественными предложениями.

Стоимость путешествий в рамках внутреннего туризма выражена в рублях и остается неизменной, независимо от колебаний валютного курса. В данном сегменте ценовые изменения происходят преимущественно за счет системы раннего бронирования и тарифов «Last Minute», предлагающих значительные скидки.

«Ключевое значение для туриндустрии имеет не столько абсолютное значение курса, сколько его стабильность. Резкие колебания валюты в краткосрочной перспективе оказывают наиболее существенное влияние на туристический рынок», — подчеркивает Любовь Воронина.

Какие направления туризма наиболее чувствительны к курсам валют

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Наиболее чувствительны к колебаниям валютного курса те туристические направления, где стоимость поездки в значительной степени зависит от курса иностранной валюты по отношению к валюте туриста, говорит в беседе с РИАМО PR-менеджер «Яндекс Путешествий» Дарья Шулик.

«Также значительное влияние курса ощущается в направлениях с дорогой инфраструктурой и в местах, популярных для шопинга — там изменение курса напрямую отражается на расходах», Дарья Шулик PR-менеджер «Яндекс Путешествий»

По словам Дарьи Шулик, менее чувствительными остаются экзотические и удаленные направления: отдых там, как правило, планируется заранее, и курс валюты не является главным фактором при принятии решения о поездке. Как отмечает Любовь Воронина, сегодня наиболее выгодными для российских туристов являются безвизовые направления с прямым авиасообщением. И можно прогнозировать, что тенденция увеличения спроса на такие направления будет сохраняться до конца года.

Куда выгоднее всего путешествовать за рубеж в 2025 году

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Сегодня наибольший интерес у россиян наблюдается к странам Азии и Ближнего Востока, включая Египет, ОАЭ и Турцию, говорит в беседе с РИАМО Дарья Шулик. Также из-за более выгодных условий раннее бронирование зарубежных поездок на лето началось на 1–2 недели раньше, чем в 2023 и 2024 годах.

«При планировании зарубежных поездок в 2025 году важно учитывать несколько ключевых факторов: распродажи авиабилетов, акции раннего бронирования отелей и колебания курса валют» Дарья Шулик PR-менеджер «Яндекс Путешествий»

По словам Дарьи Шулик, эти меры позволят не только сэкономить, но и максимально эффективно спланировать свой отпуск в рамках установленного бюджета. В последние годы российские путешественники выбирают для поездок четыре региона: страны ближнего зарубежья, Ближний Восток (включая Египет, ОАЭ и Турцию), Азию (особенно юго-восток) и Европу. На эти направления приходится почти весь туристический спрос за границу.

Ключевую роль в выборе этих направлений играют удобство логистики (прямые перелеты или с одной пересадкой), стыковочные программы авиакомпаний и простота визового режима, отмечает эксперт. При этом спрос на поездки в Европу восстанавливается после снижения интереса в предыдущие годы. Это происходит благодаря большей предсказуемости визового режима со стороны нескольких стран и привыканию туристов к сложной логистике. Также стоит обратить внимание на Абхазию, где с начала мая восстановлено прямое авиасообщение, дополняет Любовь Воронина.

«Это направление обладает рядом преимуществ: географическая близость, отсутствие языкового барьера и заметно более низкие цены по сравнению с зарубежными курортами. Аналогичными характеристиками обладают и другие направления, доступные для путешествий по российскому паспорту — Казахстан, Армения и Осетия», — говорит специалист.

Куда выгоднее всего путешествовать по России в 2025 году

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В 2025 году самым выгодным регионом для путешествий с детьми стал Ставропольский край, где средняя цена за одну ночь составляет 9 150 рублей, рассказывает Дарья Шулик. На втором месте — Республика Татарстан с ценой в 9 170 рублей. Замыкает тройку лидеров Ленинградская область, где средняя цена за ночь составляет 9 355 рублей.

«Республика Татарстан занимает лидирующее место в рейтинге самых выгодных направлений для летнего отдыха с детьми. Также наблюдается значительный рост интереса к этому региону среди туристов», — говорит собеседница РИАМО.

По словам эксперта, Татарстан отличает высокоразвитая инфраструктура, которая включает в себя широкий спектр объектов размещения, таких как отели, санатории и базы отдыха. Эти объекты предлагают комплексные услуги и развлечения, ориентированные на различные возрастные группы, что делает их привлекательными для семей с детьми.

При этом среди городов наиболее выгодные бронирования можно найти в Москве — средняя цена за ночь составляет 7 330 рублей, далее идет Калининград (8 635 рублей за ночь) и Санкт-Петербург (8 950 рублей за ночь). Москва и Московская область по-прежнему выполняют роль главного транспортного узла и направления для непродолжительных познавательных поездок (Сергиев Посад, Коломна, Звенигород).

«Сравнительно скромная доля (5,4%) в летнем пляжном сезоне отражает преобладание интереса к историческим дестинациям над сезонным отдыхом», — отмечает Дарья Шулик.

Как можно сэкономить на путешествиях в 2025 году

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Раннее бронирование позволяет туристам экономить при планировании поездки. Например, бронирование номеров в январе по ставке «до сезона» позволяет зафиксировать стоимость, избежав летнего подорожания, говорит Дарья Шулик. Также существуют бонусы для тех, кто бронирует заранее: скидки до 15%, бесплатное улучшение уровня номера и возможность бесплатной отмены без штрафа.

«На рынке представлены различные варианты оплаты: полная или отложенная оплата, а также оплата частями. Наиболее популярным является отложенный платеж — 63% бронирований» Дарья Шулик PR-менеджер «Яндекс Путешествий»

По словам Дарьи Шулик, отложенный платеж позволяет семьям заранее забронировать жилье и при этом постепенно накопить средства на отпуск. При этом наиболее выгодным вариантом является беспроцентная оплата частями. Во всех категориях размещения итоговая сумма при оплате частями на 26% выгоднее, чем при полном или отложенном внесении необходимой суммы. Так, в гостиницах при оплате частями средняя цена за ночь составляет 9 535 рублей, а при отложенной оплате — 12 025 рублей, заключает собеседница РИАМО.