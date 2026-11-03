Промежуточные выборы в США: как 3 ноября может решить судьбу страны и что прогнозируют эксперты

В материале РИАМО рассказываем о промежуточных выборах в США – когда, как и для чего они проводятся.

Промежуточные выборы в США 2026 года проходят в первый вторник после первого понедельника ноября. В этом году это 3 ноября. Они проводятся на середине четырехлетнего президентского срока Дональда Трампа и фактически становятся референдумом о доверии его администрации, а также определяют расстановку сил в Конгрессе на последние два года его правления.

Зачем нужны промежуточные выборы в США и кого они избирают

Фото - © Валерия Попова / Фотобанк Лори

Сам президент США в этот день не избирается, а главной целью является переизбрание Конгресса. Однако результаты этих выборов решают, сможет ли глава государства беспрепятственно проводить свою повестку или столкнется с противодействием оппозиции.

Конгресс — это двухпалатный законодательный орган федеральной власти в США. В нижней палате представителей 435 членов, в верхней (сенат) – 100. Выборы проходят каждые два года и в этом году они называются промежуточными потому, что попали ровно на середину президентского срока.

Когда и как пройдут промежуточные выборы в США 3 ноября 2026 года

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

В ходе этих промежуточных выборов в палату представителей переизберут всех 435 членов, в сенате переизбранию подлежат 35 мест из 100. Сейчас в палате представителей республиканцы имеют небольшое преимущество (218 против 214), поэтому у демократов есть реальный шанс отыграть несколько округов. В сенате республиканцы тоже удерживают большинство – 53 против 47, и тут демократы тоже рассчитывают перехватить инициативу.

Члены палаты представителей избираются по одномандатным округам. Число округов в каждом штате зависит от численности его населения. В сенате каждый штат представлен двумя сенаторами. Срок полномочий члена палаты представителей — два года, сенатора — шесть лет.

Подсчет голосов может занимать несколько дней, особенно там, где многие голосуют по почте. Победитель определяется большинством голосов. Досрочно уже отдали свои голоса более одной пятой избирателей, что побило рекорд 2022 года.

Кроме того, 3 ноября пройдут выборы губернаторов в 36 штатах, членов местных законодательных собраний и местных чиновников. К тому же состоятся референдумы как на уровне штатов, так и на уровне муниципалитетов. Например, в Висконсине избиратели проголосуют сразу по трем поправкам к Конституции штата.

Расклад сил перед выборами в Конгресс США 2026 года

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Прогнозы стабильно дают демократам большинство в палате представителей. Модель Нейта Сильвера оценивает их шансы около 95%, Polymarket — в 91–96%. Аналитики ждут синей фракции в 220–240 мандатов. На биржах прогнозов Kalshi и Polymarket шансы демократов на нижнюю палату оцениваются в 93–95%, на верхнюю — в 72%.

Издание Inside Elections ждет прироста демократов в нижней палате на 20–30 мандатов. Сейчас у демократов 214 кресел, а значит, в новом составе их может оказаться 234–244 из 435 — примерно 55% палаты.

Тем не менее эксперты отмечают, что опросы недооценивают республиканцев и последние выборы в 2016, 2020 и 2024 годах демонстрируют это. Поражение может оказаться не таким сокрушительным и в последний момент голос республиканцам отдадут неопределившиеся избиратели. К тому же сторонники «слонов» гораздо реже участвуют в опросах и поэтому данных всегда не хватает.

Кроме того, аналитики (например, Decision Desk HQ и Cook Political Report) оценивают вероятность победы демократов в диапазоне 80–83%. Ожидается, что они могут получить до 240 мест, что станет их лучшим результатом с 2009 года.

В Сенате преимущество демократов менее устойчиво (вероятность около 57–63%). Ключевые схватки развернутся в таких штатах, как Техас, Огайо, Мэн, Аляска, Мичиган, Айова, Канзас, Южная Каролина. Интересно, что даже в традиционно республиканских Техасе и Канзасе рейтинги демократических кандидатов в последние недели демонстрируют неожиданный рост на фоне недовольства экономикой.

Историческая закономерность также на стороне демократов: с 1860 года партия президента теряла места в Палате представителей в 37 из 40 промежуточных выборов.