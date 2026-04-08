Правый ренессанс: когда в Европе будет адекватная власть и возможно ли это на ближайших выборах

Рейтинг нынешних правителей европейских государств становится постоянным объектом для шуток, что неудивительно. Так, по состоянию на январь 2026 года в пяти главных странах Старого Света неодобрение действующего лидера сильно превышало одобрение: диапазон составлял от -22 в случае Джорджи Мелони до -63 у Эммануэля Макрона. На это европейцы отвечают альтернативными рейтингами, в которых меряют популярность национальных лидеров не только в их странах, но и по всей Европе в целом. Здесь Макрон и Мелони выглядят куда лучше: у них уже +7. Проблема только в том, что выбирать их все-таки будут во Франции и Италии, а не в Германии и Польше. Мы решили оценить, какова внутриполитическая ситуация в трех основных государствах Старого Света и каковы ближайшие перспективы.

Великобритания

Предыдущие парламентские выборы в Великобритании состоялись 4 июля 2024 года. По законам Соединенного Королевства, палата общин избирается раз в пять лет, однако выборы могут состояться раньше, если нижняя палата будет распущена монархом по просьбе премьер-министра. Почти через два года пребывания в должности нынешнего главы правительства Кира Стармера, чья Лейбористская партия выиграла последние выборы, его рейтинги оставляют желать лучшего. Так, согласно мартовским замерам социологической службы YouGov, одобряют деятельность премьер-министра 22% опрошенных, а не одобряют – 70%.

Впрочем, кризис в британской политике намного глубже, чем простое недоверие к действующему лидеру. Так, у Кеми Баденок – главы Консервативной партии, долгое время выступавшей основным конкурентом лейбористов, – также негативный баланс одобрения и неодобрения: 27% против 52%. Еще хуже соотношение у Найджела Фараджа, лидера партии Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство»), которая считается главной альтернативой нынешнему политическому мейнстриму Великобритании: его деятельность одобряют 27% респондентов и не одобряют 66%.

Если говорить не о личностях, а о партиях, то именно Reform UK пользуется наибольшей поддержкой (по последним данным, за нее готовы проголосовать 24% избирателей). На графике ниже хорошо видно, как с апреля 2025 года партия Фараджа, считающаяся британским аналогом американского движения MAGA, опередила как лейбористов, так и консерваторов, которые затем продолжили свое падение. В конце марта 2026 года на второе место и вовсе вышла Зеленая партия: за нее готовы проголосовать 19% – против 18% у консерваторов и 17% у лейбористов.

Впрочем, за три с лишним года, которые должны пройти до очередных выборов, ситуация в британской политике может поменяться еще сильнее.

Франция

Во Франции главным политическим событием ближайшего будущего станут выборы президента, которые состоятся в апреле 2027 года. В них не будет участвовать нынешний глава государства Эммануэль Макрон, занимавший должность максимально возможные два срока, и его главная соперница последнего десятилетия Марин Ле Пен, которой запретили баллотироваться до 2027 года по приговору суда. Впрочем, дело Ле Пен живет: заменивший ее во главе партии «Национальное объединение» Жордан Барделла по всем опросам опережает вероятных конкурентов за президентское кресло. По данным на конец марта, его рейтинг составляет 38% голосов, в то время как у ближайшего конкурента, Эдуара Филиппа, с 2017 по 2020 годы занимавшего должность премьер-министра при Макроне, – от 20% до 25%. Впрочем, если на выборах состоится второй тур (а это произойдет, если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов), то шансы Филиппа и Барделла уже примерно равны.

Таким образом, главный вопрос французской политики – получится ли у «правого» кандидата наконец прийти к власти или, как это было и в 2017, и в 2022 году, победит «человек системы».

Что касается французского парламента, то следующие выборы в него пройдут только в 2029 году, но результаты предыдущих, состоявшихся в 2024-м, показали одну важную тенденцию: чтобы не допустить получения «Национальным объединением» большинства мандатов, левые объединились с центристами и в итоге добились своего. В таких условиях даже лидерство в общественном мнении (а «Национальное объединение» с лета 2023 года – самая популярная партия страны) не гарантирует получения власти.

Германия

Следующие парламентские выборы в Германии по плану состоятся нескоро, в 2029 году. Главная оппозиционная партия, «Альтернатива для Германии», по рейтингам идет нос в нос с правящей ХДС/ХСС (у них по 25-26%), в то время как социал-демократы и «зеленые» значительно уступают (по 13% и у тех, и у других).

Что касается личной популярности немецких политиков, то здесь не все так плохо, как в Великобритании: есть и такие, у кого рейтинг положительный. Устойчивым лидером по популярности среди населения является министр обороны от Социал-демократической партии Борис Писториус (так его рейтинг выглядел в октябре 2025 года, сохраняется он и сейчас). А вот у «Альтернативы для Германии» с лидерством проблемы: рейтинг сопредседательницы партии Алис Вайдель даже ниже, чем у канцлера Фридриха Мерца, а ее коллегу Тино Хрупаллу в подобные обзоры в последнее время даже не включают (в 2024 году его рейтинг был ниже, чем у Вайдель).

Выводы

То, что было сказано выше о парламентских выборах во Франции, можно сказать и о большинстве других европейских стран. Практически во всех из них наблюдается рост популярности правых партий, скептически относящихся к Евросоюзу и его текущей политике. Однако рост этот хоть и устойчивый, но медленный, поэтому ожидать прихода указанных сил к власти в ближайшее время не стоит. Ни в одной из трех главных стран они пока не могут претендовать на абсолютное большинство голосов, а относительное большинство им ничего не даст, так как против них объединятся все остальные.

Вероятно, для настоящей смены статус-кво Европе необходимо пережить некие сильные потрясения, которые подстегнули бы местное население к большей политической активности. Впрочем, учитывая вполне самоубийственную политику властей Старого Света, есть ощущение, что потрясения долго себя ждать не заставят.