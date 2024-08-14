Править пол: чем может обернуться участие трансгендеров в женском спорте

Подробности о том, чем может обернуться участие трансгендеров в женском спорте, читайте в материале РИАМО.

Одной из самых обсуждаемых тем Летних Олимпийских игр 2024, которые завершились в Париже 11 августа, стало участие в них спортсменов-трансгендеров. Отстраненные от участия в прошлогоднем чемпионате мира по результатам гендерных тестов Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань) завоевали золотые медали в женских турнирах. Однако, как отмечают эксперты, присутствие трансгендеров на женских соревнованиях создает трудности как для выступающих спортсменок, так и для судей. Подробности о том, чем может обернуться участие трансгендеров в женском спорте, читайте в материале РИАМО.

Почему трансгендеров допустили на Олимпиаду 2024

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Решение о допуске трансгендерных спортсменов к женским соревнованиям было принято в рамках глобального стремления к инклюзивности и равенству, говорит в беседе с РИАМО мастер спорта России, чемпион Мира и Европы, рекордсмен по плаванию в категории «Мастерс» и московский тренер Эдуард Маннанов. Международный олимпийский комитет (МОК) передал полномочия по установлению правил участия спортивным федерациям, чтобы дать возможность учитывать специфику каждого вида спорта.

«Эти правила разрабатывались с учетом гендерной идентичности, гормонального статуса и других факторов, чтобы обеспечить максимально справедливые условия для всех участников. Например, многие федерации установили требования к уровню тестостерона и времени, прошедшему с момента перехода, чтобы минимизировать возможные преимущества​», — говорит эксперт.

В то же время, по мнению тренера по физподготовке сборных команд России в игровых видах спорта и женского баскетбольного клуба «Динамо» (Новосибирск) Дмитрия Пиляка, трансгендеров стали допускать к женским соревнованиям под давлением общественного мнения, правозащитных организаций и ради «инклюзивности», но это не учитывает биологические различия, которые имеются у мужчин и женщин. Это потенциально разрушает все, что было создано для защиты прав женщин в спорте, подчеркивает Пиляк.

Справедливо ли участие трансгендеров в женском спорте

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С точки зрения физиологии мужское и женское тело по-разному реагирует на определенный тип нагрузки — к примеру, у женщин по статистике чаще всего шире бедра, что влияет на биомеханику тазобедренного и коленного суставов. Как объясняет спортивный судья по функциональному многоборью Наталья Рудакова, это увеличивает риски некоторых травм при повышенных нагрузках на опорно-двигательный аппарат.

«Отличия в уровне тестостерона у мужчин и женщин также накладывают отпечаток на подбор силовых и скоростно-силовых упражнений в тренировочном цикле и результаты», — объясняет собеседница РИАМО.

Также, по словам эксперта, важное различие заключается в двух гормонах, регулирующих женский цикл — эстрадиоле и прогестероне. Каждый месяц, в отличие от мужчин, гормональный фон женщины меняется, что влияет на физиологию и добавляет некоторые сложности при разработке тренировочных программ и подготовке к соревнованиям. Даже после гормональной терапии (если она вообще проводится при переходе), спортсменки-трансгендеры сохраняют преимущество перед цисгендерными.

«Присутствие трансгендеров на женских соревнованиях искажает всю систему. Женщины-спортсменки работают, чтобы достичь успеха, но теперь их шансы снижаются из-за факторов, которые не зависят от них. Это деморализует настоящих спортсменок, которые борются за признание и достижения», — подчеркивает Дмитрий Пиляк.

По его словам, присутствие трансгендеров в женских соревнованиях подрывает основы женского спорта, поскольку соревнования, в которых участвуют женщины, должны быть площадкой для равных условий. Такое смешение приводит к неравенству и ставит под сомнение достижения настоящих женщин-спортсменок.

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К чему может привести участие трансгендеров в женском спорте

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По мнению Натальи Рудаковой, в дальнейшем участие трансгендеров в женском спорте может привести к снижению мотивации, повышению рисков травматизации как во время проведения соревнований, так и при подготовке к ним, усложнению процесса судейства и формирования протоколов.

Дмитрий Пиляк дополняет, что участие трансгендеров в женском спорте может привести к потере интереса к нему и уменьшению финансирования для настоящих спортсменок, поскольку публика может начать воспринимать такие соревнования как несуразицу, где на первое место выходит не спорт, а гендерная идентичность.

«Это может привести к тому, что женские соревнования потеряют свою значимость, а сама суть спорта будет под угрозой. Я боюсь, что мы можем утратить достижения феминистского движения в спорте, когда женщины смогут бороться только с другими женщинами, а не с мужчинами в женской категории», — говорит эксперт.

В свою очередь Эдуард Маннанов указывает на другую сторону вопроса: если текущие тенденции продолжатся, можно ожидать дальнейшего углубления разногласий в спортивном сообществе.

«Дисквалификация трансгендерных спортсменов или тех, кто не соответствует новым критериям, может привести к массовым протестам и даже бойкотам со стороны спортсменов и их федераций. Это, в свою очередь, может подорвать доверие к спортивным организациям и вызвать необходимость в радикальном пересмотре существующих правил», — говорит собеседник РИАМО.

Как отмечает Эдуард Маннанов, сегодня вопросы гендерной идентичности в спорте остаются крайне сложными и требуют дальнейшего рассмотрения. Необходимо более четкое определение правил, которые учитывали бы как инклюзию, так и справедливость для всех участников соревнований​.

Какие выходы могут быть из ситуации с трансгендерами

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Выходом из ситуации с трансгендерами в женском спорте может быть введение отдельной соревновательной категории для них, считает Наталья Рудакова. Это поможет учесть интересы разных групп населения, сохранив баланс, а также снизить количество скандалов и спорных ситуаций во время проведения Олимпиады и других масштабных спортивных мероприятий.

«Я вижу выход в установлении четких правил, которые бы защищали права женщин в спорте, исключая возможность участия трансгендеров в женских соревнованиях, сохраняя их достижения и уважая усилия настоящих спортсменок», — говорит Дмитрий Пиляк.

По мнению эксперта, другой вариант — это возвращение к жестким медицинским критериям для участия в соревнованиях. Как отмечает собеседник РИАМО, нельзя забывать, что спорт — это не только соревнование, но и социальный институт, способствующий укреплению ценностей, таких как уважение, командный дух и честность. Если не учитывать эти факторы, можно потерять не только интерес к соревнованиям, но и реальную социальную значимость спортивных мероприятий.

В свою очередь Эдуард Маннанов отмечает, что другой подход — это совершенствование существующих правил, чтобы они были более четкими и научно обоснованными, учитывая как права спортсменов, так и необходимость сохранения спортивной справедливости. Также важно продолжать научные исследования и вести открытый диалог между всеми заинтересованными сторонами, чтобы выработать решения, которые будут максимально справедливы для всех участников​, заключает эксперт.