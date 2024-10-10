Ползти к успеху: кто и зачем разводит улиток в Подмосковье

Как разводят улиток в Московской области, чем ценно их мясо и какие блюда из него можно приготовить, читайте в материале РИАМО.

В минувшем сентябре у российских производителей улиток появилась собственная ассоциация — Союз улитководов. Сегодня в Подмосковье уже действует шесть хозяйств, которые занимаются разведением улиток.

Где разводят улиток в Подмосковье

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О том, что у российских производителей улиток появилась собственная ассоциация — Союз улитководов, стало известно 25 сентября. Основателем и директором Союза стал фермер из подмосковной Коломны. Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья, объединение будет заниматься развитием улитководства в стране, а также оказанием информационной и технологической поддержки профильному бизнесу.

Разведение улиток включили в перечень видов сельскохозяйственной деятельности в 2020 году — это новое и молодое направление бизнеса. В основном, в России выращивают два вида улиток — Helix Aspersa Muller и Helix Aspersa Maxima. На сегодняшний день в Московской области уже действует около шести хозяйств, занимающихся разведением улиток.

В частности, основатель Союза улитководов активно развивает отрасль и реализует проект «Экодеревушка» в селе Парфентьево Коломны, который входит в реестр объектов сельского туризма. На его ферме можно узнать об особенностях содержания улиток, их выращивания и переработки. Кроме того, для посетителей работает ресторан, в меню которого представлены блюда из улиток. Также гости «Экодеревушки» могут посетить крокодиловую ферму.

Еще одно предприятие, производящее улиток премиального качества на промышленной основе — это SolEcoSnails, расположенное в Солнечногорске, экологически чистом районе Московской области. Там же находится и другая профильная компания, «Улитки солнечных холмов», со своей фермой и цехом виноградных улиток.

Сложно ли запускать улиточный бизнес

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В минувшем августе компания «Улитки солнечных холмов», производящая более десяти тонн улиток в год, представила свою продукцию на «Сырном фестивале» в Истре. Совладелец компании Дмитрий Дмитриев рассказал, что решил заняться разведением улиток после того, как ему перестала нравиться по цене и качеству та улиточная продукция, которая ранее продавалась на российском рынке. Прежде чем запустить бизнес, Дмитриев с женой отправился в Европу.

Супруги учились в странах, где едят улиток: начали с Италии, потом ездили во Францию, Болгарию, Прибалтику и Белоруссию. У бизнесмена полгода ушло на выработку собственной технологии выращивания улиток: от корма до приготовления. Лишь в середине 2019 года супруги занялись сертификацией и вышли на рынок.

Сегодня компания «Улитки солнечных холмов» реализует продукцию в собственном интернет-магазине, небольших фермерских магазинах, на площадке маркетплейса «Свое родное», а также поставляет улиток в рестораны Подмосковья и Москвы. Компания планирует увеличить объемы для отправки продукта на экспорт.

Сейчас в Подмосковье есть только часть товара — немало улиток находятся на другой семейной ферме в Ставропольском крае. Продукцию фермеры поставляют в Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск и Ростов.

«Связано это с тем, что в Подмосковье улитки до взрослого размера растут около пяти лет, а в Ставропольском — до трех. У нас они в мае вылезли и в сентябре начинают прятаться, а в Ставрополье они активны с мая по октябрь», — пояснил Дмитриев.

Предприниматель обратил внимание, что спрос на улиток лишь растет со временем.

«Улитки — это суперъеда, которая не содержит жиров и углеводов. В них 26% белка, остальное — нутриенты и микроэлементы», — рассказал фермер.

Он подчеркнул, что полезны и морские, и пресноводные улитки.

Как улитки переносят русскую зиму

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По данным пресс-службы Минсельхозпрода Подмосковья, улиточные фермы регионов начинают подготовку к зиме в конце сентября. В природе виноградные улитки закапываются в землю и впадают в спячку на несколько месяцев — но на производствах есть свои особенности.

«Для виноградных улиток зимний сезон начинается при понижении температурного режима до десяти градусов. Часть моллюсков останется зимовать на фермерском участке, на глубине 20-39 сантиметров. Другая часть будет помещена в холодильник для дальнейшей переработки и реализации в зимний и весенний период», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Часть улиток уложат в пластмассовые сетчатые ящики и создадут им искусственную зиму, поместив в холодильник с температурой 3-5 градусов. Там живые моллюски будут спать, а по мере необходимости их будут будить и отправлять на «курс молодой улитки».

Там их кормят специально разработанным кормом, в который входит порядка десяти ингредиентов для сбалансированного и полнорационного питания, с содержанием полезных веществ и микроэлементов. Такое меню необходимо для полноценного восстановления после сна. Только после этого моллюсков отправляют на кухню для переработки и последующей реализации.

Как устроена работа улиточных ферм

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О том, как устроена работа подмосковных улиточных ферм, в июле 2023 года рассказали в пресс-службе регионального Минсельхозпрода на примере компании «Улитки солнечных холмов». Улиток там выращивают в условиях, максимально близких к естественным, на площади в четыре гектара.

«Предприятие полностью автономно и не зависит от импортных поставок кормов — владельцы разработали собственную методику кормления моллюсков», — отмечал Георгий Филимонов.

На предприятии применяется тройной ручной отбор улиток перед приготовлением — до попадания на кухню они уже не содержат крупинок песка, земли, травы, дерева или другой пищи, а после приготовления не имеют специфического запаха.

Еще одна особенность продукции компании в том, что, в отличие от крупных фабрик, там не готовят «спящую» улитку из холодильников, потому как 5-10% от всего объема могут оказаться неживыми. В переработку попадают только живые и активные улитки, которые не подвергаются многочисленным обработкам, за счет чего получается продукт с идеальными органолептическими свойствами.

Ферма выпускает филе улитки, а также три вида фаршированных улиток в ракушках. В продукте используется исключительно филе улитки без пищеварительной системы. Оно отваривается в пряном бульоне со специями и травами для лучшего раскрытия вкуса.

Соусы на основе сливочного масла для фаршированных улиток готовятся из самых свежих и качественных продуктов от лучших подмосковных производителей. Цена локальных деликатесов ниже иностранных аналогов и за счет отсутствия затрат на логистику.

Какие блюда можно приготовить из улиток

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В феврале 2023 года посетители фермерского рынка в Подмосковье могли попробовать продукцию фермы «Улитки солнечных холмов» с разным вкусами.

«Рецепты придумываем в основном сами, но и привлекаем профессиональных поваров. Здесь мы представили улиток с тремя вкусами: пряные травы с чесноком, грецкий орех с базиликом и творожный сыр с красным перцем. Очень рады, что больше людей узнает о них», — рассказал Дмитрий Дмитриев.

Улитки на ферме проходят все стадии обработки. Потом производят варено-мороженое филе, которое тоже есть в продаже и полностью готово к употреблению. Фаршированных улиток в ракушках под соусом достаточно достать из морозилки, разогреть, и через пять минут можно есть. Дмитриев отметил, что мясо улиток вкусное, полезное, диетическое — ни жиров, ни углеводов в нем практически нет.

В мясе улиток содержится много белка, микроэлементов, витаминов и коллагена. Плюс к этому оно очень сытное: чтобы хорошо перекусить, достаточно шесть улиток, а полноценный обед состоит из 12.

«Если на сковородке обжарить бекон, посолить, добавить любимых овощей, замороженное филе улиток, а после обжарки залить сливками, дать им чуть-чуть покипеть, потом смешать с вареными макаронами, присыпать сыром и зеленью, через десять минут у вас получится прекрасное, вкусное и сытное блюдо», — заключил Дмитрий Дмитриев.