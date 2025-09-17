Положить деньги на депозит или купить валюту: что выгоднее в сентябре 2025 года

В сентябре валюта начала расти по отношению к рублю, а проценты по депозитам точно будут понижаться из-за снижения ключевой ставки ЦБ. Что выгоднее в данной ситуации: открыть банковский вклад или приобрести наличные доллары, РИАМО объяснила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Диверсификация вложений — ключ к финансовому успеху

Универсальный ответ на поставленный выше вопрос — диверсифицировать вложения, то есть выбрать для денег разные инструменты, говорит эксперт.

Сами банкиры регулярно повторяют: «храните яйца в разных корзинах». Именно так они успешно зарабатывают. Поэтому, взяв с них пример, обычный человек сможет эффективнее управлять собственным сберегательным «портфелем». Причем в отдельные периоды больше дохода принесет рублевый вклад — к примеру, так было в последние 12 месяцев. А в моменты валютного «ралли», как в неделю с 8 по 12 сентября, хороший плюсовой результат даст валюта.

Сколько можно заработать на изменениях курса доллара в 2025 году

В последние полгода из-за аномально крепкого рубля «валютчики» не могли похвастаться доходом от курсовой разницы. Однако началась осень и, похоже, «прекрасная эпоха» для нацвалюты уходит в прошлое, отмечает аналитик.

На внебиржевых торгах 10 сентября рубль к доллару уже «пробивал» 87 рублей. В результате официальный курс Банка России на 12 сентября подскочил до 85,6674 рубля за 1 доллар. Сравниваем с показателем месяцем ранее — 79,7796 рубля (на 12 августа 2025 года). Получается, что каждый доллар в копилке «валютчика» за месяц пополнил сбережения на 6,8878 рубля. Чтобы сравнить с доходностью вклада, переводим полученную за месяц курсовую разницу в проценты и получаем весьма приличные 8,6% (6,8878 рубля х 100% / 79,7796 рубля = 8,6%). В годовых процентах это 104% (8,6% х 12 месяцев = 103,6%).

Ставки по вкладам или накопительным счетам за последний месяц были в разы меньше, подчеркивает Андриевская. Максимум, который предлагали банки новым клиентам, — 18%-20% годовых (или 1,5%-1,7% в месяц). Получается, каждый рубль на счете в нацвалюте принес лишь 1,5-1,7 копейки (0,015-0,017 рубля).

Для корректного сравнения доходности переведем рублевый результат вкладчика в доллары (по августовскому курсу 1 доллар = 79 рублей). Получаем 1,2-1,3 рубля. Следовательно, те, кто прикупил доллары в момент «просадки» по 79 рублей, за один месяц заработали прибыль примерно в пять раз больше, чем рублевый вкладчик, констатирует аналитик.

Можно ли будет заработать на долларах в ближайшие полгода

Смогут ли «валютчики» на курсовой разнице пары «рубль-доллар» в ближайшие полгода обогнать по доходности рублевых вкладчиков, зависит от того, куда пойдет курс дальше. Есть вероятность, что российская валюта продолжит слабеть, ведь дорогой рубль не устраивал кабмин — госбюждет «трещал по швам» из-за недополученных экспортных доходов.

Одни аналитики прогнозируют до конца года «просадку» до 92-94 рублей за доллар. Звучат и более радикальные варианты — до 100 рублей и выше. Выходит, купив доллар по 86 рублей, можно весомо пополнить сбережения. Каждый доллар — это примерно плюс 14 рублей в деньгах или плюс 16,3% за четыре месяца (49% годовых! — в переводе на доходность по формуле вклада).

«С учетом растущего тренда, почему бы не рискнуть — вложить часть денег в наличные доллары. Причем ключевое в данной тактике — рисковать не всеми рублевыми сбережениями. Дополнительно предупредим „валютчиков“: на волатильном рынке банки всегда увеличивают спред (или разницу курса) между покупкой и продажей. Людям продают валюту (доллары или юани) дороже, покупают дешевле. Это снижает итоговый доход тех, кто запасается валютой», — отмечает Андриевская.

Впрочем, очевидно, что доход все равно будет выше, чем у вкладчика, добавляет она.

На сколько доход от вклада ниже прибыли, полученной от покупки валюты

В сентябре максимальные средние ставки по вкладам на три месяца опустились ниже 16% годовых. 12 сентября ЦБ понизил ключевую ставку до 17% — следовательно, вклады дополнительно подешевеют до 15,5%. В итоге доход рублевого вкладчика отстанет от прибыли «валютчика» в три раза и больше (из расчета доходности в 49%), если доллар до конца 2025 года продолжит дорожать.

Правда, такой сценарий не предопределен, подчеркивает аналитик. В первую очередь, из-за сложной геополитической ситуации и санкций. Вспомним, за три последних года рубль уже дважды аномально укреплялся — до 59 рублей за доллар в 2022 году и до 79 рублей за доллар летом 2025 года.

Как санкции могут повлиять на сбережения в валюте

Сейчас россиян пугают новыми американскими рестрикциями. Вряд ли кто-то с уверенностью может прогнозировать их масштаб и влияние на динамику нацвалюты. Разумеется, монетарные власти нашей страны встанут на защиту рубля, уверена Андриевская. Значит, новые ограничения ЦБ к операциям с иностранной недружественной валютой (наличной и на вкладах) сейчас нельзя полностью исключать.

Для понимания проблемы аналитик напоминает, в 2025 году россияне могут забрать со своих валютных вкладов и счетов лишь те доллары, которые внесли до 9 марта 2022 года. Все, что вложено позже, банки возвращают в рублях. А вот обмен рублей на наличную валюту в РФ не запрещен. В 2025 году люди свободно покупают доллары для поездок за рубеж и могут без декларации пересекать границу с суммой в эквиваленте 10 тысяч долларов на каждого члена семьи.

«Но предположим, что из-за новых санкций реализовался алармистский сценарий. Населению не доступен ни наличный, ни безналичный доллар. Что тогда произойдет со сбережениями „валютчиков“ — вопрос риторический», — замечает Андриевская.

Поэтому покупать наличные доллары с целью заработать всегда гораздо рискованнее, чем хранить деньги на рублевом вкладе. Но в процентах точно просчитать риск «валютчика» на простых математических формулах, пожалуй, невозможно.

«Если вы готовы рисковать, советуем вкладывать в наличные доллары не больше трети сбережений, а оставшиеся деньги отправьте на рублевый вклад и, учитывая тренд, присмотритесь к депозитам в юанях. Ведь рубль слабеет ко всем иностранным валютам», — резюмирует эксперт.