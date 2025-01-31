Поколение Z: почему зумеры не хотят работать и можно ли сделать из них идеальных сотрудников

Читайте в материале РИАМО о том, почему у зумеров другой взгляд на жизнь, чем они не нравятся работодателям и можно ли с ними договориться.

Юноши и девушки, рожденные после 2000 года, выросли, закончили учебу и вечный конфликт отцов и детей приобрел новую форму. Старшее поколение в лице работодателей стало говорить, что с зумерами невозможно наладить трудовые процессы. Другие говорят, что это новое поколение, и они не будут работать по-старому. В материале с экспертами разбирались в вопросе.

Действительно ли зумеры больше не хотят работать

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В последнее время бурно обсуждается поколение зумеров. Это люди, родившиеся в период с 2000 по 2011 годы. Именно они стали авторами необычного сленга и разбавили русский язык огромным количеством англицизмов. Обычное дело – старое поколение не понимает новое. Но теперь эти юноши и девушки закончили учебу, и вышли на работу.

Реакция руководителей на зумеров удивила. Очень многие начальники стали публиковать в своих социальных сетях истории о том, как они столкнулись молодыми сотрудниками. Руководители рассказывали, о том, что с ними невозможно работать. Якобы молодежь не уважает авторитет, до них не дозвониться в их нерабочее время, зумеры ни за что не задержатся на работе чтобы что-то доделать, даже если есть производственная необходимость. Некоторые комментаторы в интернете более категоричны, и говорят, что молодежь просто не хочет работать.

«Безусловно определенные сложности есть, как и с каждым новым поколением, у которого есть своя специфика. Всегда нужно было эту специфику распознать и использовать в организации труда. Новое поколение Z, тоже имеет свои особенности, они связаны с компьютеризацией, отношением к информационным технологиям и умением эффективно ими пользоваться» Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС

Профессор добавил, что зумеры больше хотят получать от жизни удовольствия и радости, при этом не вкладывая трудовых усилий, но не в той мере, как принято приписывать молодежи. Щербаков считает, что бить тревогу по поводу юношей и девушек, которым сейчас по 24-25 лет не нужно. Карьерный эксперт Ильгиз Валинуров придерживается схожего мнения по поводу зумеров.

«Теория поколений сильно преувеличена. Говорить о том, что поколение Z, миллениалы и другие работают по-разному, не стоит. Если вспомнить что было 20, 30 и 40 лет назад – одно и тоже. Студенты-выпускники были самоуверенны и сразу хотели высокую заработную плату, никто им ее не давал. Они начинали со стажеров, помощников и поднимались по карьерной лестнице. В каждом поколении есть те, кто понимают, что работа – это вынужденное, так как нужны деньги, чтобы кормить семью. А есть те, кто кайфует от того, что делает каждый день: приносит пользу, общается с коллективом, выполняет задачи. Это связано не с поколениями, а с воспитанием – что давала школа, семья, родители, окружение», — объяснил Валинуров.

Зумеры готовы уходить из офисов на заводы из-за технологичности производства

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Еще одно из интересных мнений по поводу зумеров гласит, что они не хотят осваивать рабочие специальности и трудиться на производствах. Многие говорят, что на это повлиял переход на удаленку, во время пандемии коронавируса в мире. Часто услышать мнение, что престиж рабочих профессий в России упал.

Ильгиз Валинуров напоминает, что в последнее время открывается много кружков по робототехнике для детей и школьников это очень повышает престиж профессии инженера. И вероятность того, что сегодня выпускник захочет работать инженером больше, чем юристом, высока. Государство активно этому способствует, проводит конкурсы «Лучший по профессии», «World skills». То есть, престиж производственных предприятий растет, но он пока не такой, чтобы на заводы выстраивались очереди.

«Как раньше пренебрежительно говорили, быть "офисной пылью" для молодых людей все же привлекательно. Но в последние годы ситуация стала меняться с ростом заработных плат рабочих в материальном секторе экономики. Мне известны случаи, когда молодые люди оставляли свои места в офисах и искали работу в сфере материального производства», — сказал Щербаков.

Сказать в какую из сторон склоняется выбор молодежи однозначно сложно. Профессор считает, что скорее всего в сторону материального производства. Щербаков связывает это с тем, что все более активно на заводах и фабриках внедряется роботизация и использование искусственного интеллекта.

Зумеры из другой реальности и к ним нужно искать подход

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Психолог, профессиональный коуч, семейный консультант Елена Калашникова считает, что поколение зумеров действительно отличается.

«Я вижу это и как поведенческий психолог, и как человек, работающий с молодыми людьми. Они выросли в совершенно другой реальности: доступ к информации, развитые технологии, ценность личных границ – все это сформировало их взгляд на мир. Если мы, более старшее поколение, привыкли к авторитетам и долгу, то, так называемые, зумеры больше ценят честность, диалог и свое время. Это не плохо, это просто другая реальность», — сказала эксперт.

Она добавила, что это не инфантильность, а переосмысление подхода. Молодежь видела, как старшее поколение «жило на работе» и часто страдало от этого – выгорание, потеря здоровья, мало времени на семью. Они решили, что не хотят повторять этот путь. Молодые люди ищут более качественные отношения и перспективы. Отсюда и вытекают сложности в общении и непонимание между зумерами и более старшими руководителями.

«В работе с молодыми людьми важно искать подход, который им понятен. Они не терпят давления или "жесткой руки", но отлично откликаются на уважение и честность. Например, если вы объясните, зачем нужна задача, дадите свободу в ее выполнении и покажете, что их труд ценен, они сделают больше, чем вы ожидаете. Я уверена, что подстроиться стоит, потому что такие сотрудники могут принести новые идеи и энергию в работу» Елена Калашникова Психолог, профессиональный коуч, семейный консультант

В основе лежит извечный конфликт отцов и детей, который сейчас проявляется немного иначе. Конечно, некоторые взгляды меняются с возрастом – приходит больше ответственности, появляются другие приоритеты. Но основная ценность зумеров, уважение к себе и своим границам, останется.

«Они не будут работать "на износ", как наши родители, и, возможно, благодаря этому создадут новые, более здоровые правила работы в обществе. Старшее поколение привыкло к жертвенности, молодежь – к осознанности. Например, мне часто говорят: "Моя мама не понимает, почему я не хочу работать на одной работе всю жизнь". А родители отвечают: "Мы так жили, почему вы не можете?" Здесь важно искать компромисс: старшие могут учиться гибкости, а младшие – уважать опыт», — заключила Калашникова.

По ее словам, новое поколение может научить старшее заботе о себе, поиску смысла, умению сказать «нет», а они могут передать зумерам свои знания и опыт.