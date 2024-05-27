Почему в России продолжают расти цены на сотовую связь и что предпринимает ФАС

Почему операторы связи повышают стоимость тарифов своих услуг и чем недовольна ФАС, читайте в материале РИАМО.

ФАС продолжает возбуждать дела против операторов связи

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22 мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении оператора связи МТС из-за повышения стоимости услуг, которое ведомство сочло необоснованным. По данным ФАС, в марте и апреле этого года услуги сотовой связи для более 30 млн абонентов МТС подорожали в среднем на 8%.

На запрос РБК в МТС ответили, что подорожание услуг произошло из-за увеличения затрат оператора на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, а также в связи с «необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи».

Ранее, в сентябре 2023 года, ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Мегафон» за необоснованное повышение тарифов.

До этого, в декабре 2022 года, служба уже признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство и выдала предписание о снижении тарифов.

Почему дорожают услуги операторов связи

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В основе тарифов на услуги мобильной связи лежит себестоимость их производства, на которую, в свою очередь, влияет целый комплекс факторов макро- и микросреды рынка, а именно: технических, экономических и политических, отметила кандидат экономических наук, доцент кафедры цифровой экономики, управления и бизнес-технологий МТУСИ Асия Каберова.

«Многие слышали, что сейчас идет модернизация сетей на более быстрые и мощные стандарты, такие как 5G, и эта модернизация сопряжена с затратами на обновление оборудования и инфраструктуры. Кроме того, мы все стремимся к комфорту, который обеспечивают умные устройства, а они работают через интернет, что тоже повышает нагрузку на сети. Все это приводит к росту числа подключенных устройств и увеличению объема передаваемых данных, что требует расширения сетевой инфраструктуры и повышения ее эффективности. Для последовательного импортозамещения операторам так же требуются средства», — объяснила эксперт.

Она напомнила, что в конце декабря 2022 года операторы «большой четверки» (Tele2, «Билайн», «Мегафон» и МТС) заключили форвардные контракты с производителями отечественных базовых станций. По словам заместителя главы Минцифры РФ Дмитрия Ким, общий объем поставок по этим контрактам должен составить 75 тысяч базовых станций до 2030 года. По плану российское телекомоборудование начнет вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 году, а с 2028 года можно будет использовать только российские базовые станции.

Параллельно с постепенным процессом замещения телекомоборудования в 2024 году начался вывод из эксплуатации базовых станций 3G.

«А чтобы поддерживать оборудование в рабочем состоянии, последовательно выводить из эксплуатации устаревшее оборудование, а уж тем более развивать сети с помощью внедрения новых стандартов, требуются средства. Поэтому в текущих условиях вполне логично ожидать некоторого повышения тарифов» Асия Каберова доцент кафедры цифровой экономики, управления и бизнес-технологий МТУСИ

Почему ФАС признает подорожание тарифов на связь и интернет необоснованным

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По словам ведущего научного сотрудника лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергея Гатауллина, государственное регулирование в сфере ценообразования услуг операторов связи, реализуемое ФАС, предельно понятно и логично.

«Динамика повышения стоимости услуг связи массового спроса не должна опережать увеличение индекса потребительских цен. Это и есть одно из основных условий работы оператора связи на внутреннем рынке, поэтому нарушение ключевыми игроками этого правила практически незамедлительно становится предметом разбирательства со стороны профильного регулятора», — объяснил экономист.

Вместе с тем он напомнил, что государство уделяет достаточное внимание поддержке операторов связи (Стратегия развития отрасли связи до 2035 года).

«Рост затрат МТС на техническое обслуживание сетей, закупку оборудования базовых станций, арендные платежи, оплату электроэнергии и зарплаты сотрудникам вполне объясним, но в этих условиях находятся и другие участники рынка (которые не повысили вслед за МТС свои тарифы), а когда возникает ситуация снижения затрат на капитальные вложения (например, по причине отсутствия необходимого телекоммуникационного оборудования на рынке), снижения тарифов для абонентов не происходит, даже временного», — отметил Гатауллин.

Продолжат ли дорожать связь и интернет в 2024 году

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По мнению экономиста, услуги связи в России будут дорожать и дальше, но на уровне, близком к инфляции, а операторам связи, не желающим принимать изменившуюся реальность, придется уйти с рынка.

«Возврат рынка сотовой связи к состоянию „большой тройки“ с изменением состава для абонентов мало что изменит, а оставшихся игроков и порадует, и приведет в чувство. По крайней мере, первое время», — считает Гатауллин.