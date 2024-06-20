Платежи за ЖКХ вырастут с 1 июля 2024: сколько придется платить и за какие услуги

Ближайшая индексация тарифов ЖКХ пройдет в РФ с 1 июля 2024 года. При этом предыдущая проводилась еще в декабре 2022 года. В 2022-м она проходила дважды, и совокупное повышение тарифов составило 19,5%.

Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля повысит индекс потребительских цен в 2024 году

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В соответствии с действующим регламентом правительство РФ в конце очередного года устанавливает предельные нормативы индексации тарифов ЖКХ для каждого региона, поясняет доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

В среднем по РФ на 2024 год индексация составила 9,8%. Так, самое ощутимое повышение можно ожидать в таких регионах, как Забайкальский край (+15%), Омская область (+14%), Республика Северная Осетия –Алания (+13,7%), Калининградская область (+13%) и Республика Ингушетия (+12,4%).

При этом минимальный рост коммунальных тарифов планируется в Республике Хакасия (+4%), Магаданская область и Чукотский автономный округ (+4,9%), Сахалинская область (+6,2%), Еврейская автономная область (+6,3%). В Москве среднее повышение составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%.

«Нужно отметить, что с экономической точки зрения столь значительный рост тарифов на ЖКУ вряд ли можно назвать обоснованным, поскольку повышение в среднем по стране на 9,8% выше официального уровня инфляции (7,6%) на 2,2%. Более того, учитывая то обстоятельство, что инфляция в РФ в основе имеет немонетарную природу (иными словами, она является инфляцией издержек), можно сделать вывод, что предстоящая индексация тарифов ЖКУ внесет весомый вклад в повышение индекса потребительских цен в 2024 году», — резюмирует экономист.

С повышением тарифов ЖКХ должны расти и доходы граждан

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Важно понимать, что экономическая обоснованность повышения тарифов на коммунальные услуги зависит от стоимости производства и доставки этих самых услуг, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Например, прокачки по трубам газа, нагревания и подведения воды, обеспечения подачи электроэнергии.

«Также стоит учитывать инфляцию, необходимость модернизации коммунальной инфраструктуры и другие экономические показатели. Так что в общем подорожание коммуналки — вещь неприятная, но вообще не удивительная», — считает Деев.

Однако вместе с повышением тарифа, по-хорошему, должны расти и доходы граждан, добавляет эксперт.

«Ведь насколько сильно повышение тарифа ударит по карманам, будет зависеть от бюджета домохозяйства. При низких доходах или высоком уровне потребления повышение тарифов может привести к значительным финансовым трудностям. Однако для домохозяйств с более высокими доходами или с более энергоэффективным жильем повышение тарифов может оказаться менее ощутимым», — комментирует аналитик.

Расходы россиян на содержание жилья значительно вырастут в 2024 году

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Расходы на оплату ЖКХ составляют значительную долю в общей сумме потребительских расходов населения, и повышение их особенно чувствительно для малоимущих слоев населения, поэтому повышение тарифов с 1 июля 2024 года является наиболее обсуждаемой темой — граждане задаются вопросом, насколько экономически обосновано повышение тарифов в среднем на 10%, отмечает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

По ее словам, с позиций ресурсоснабжающих организаций это повышение является своевременным, так как его не было полтора года и при существующем уровне инфляции, износе основных фондов и отсутствии инвестиций дальнейшее развитие этих организаций будет затруднено. Тем более, это повышение будет неравномерным по отдельным видам ресурсов и по отдельным регионам.

«Тем не менее, в текущем году россиянам придется ощутить значительное увеличение расходов на содержание жилья, так как с 1 января уже повышались тарифы на капитальный ремонт и на общедомовые расходы», — отмечает эксперт.

Газ, горячая вода и водоотведение подорожают сильнее всего в 2024 году

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По словам Казанцевой, сильнее всего из потребляемых ресурсов подорожает газ для приготовления пищи — на 23%, горячая вода, водоотведение — в пределах 11-14%, электроэнергия в отдельные часы суток для квартир с отсутствием электроплит. Менее всего (в пределах 8,7%) подорожает электроэнергия при одноставочном тарифе.

Тарифы на водоотведение в Москве вырастут на 15%, горячую воду — на 12%, отмечает Морковкин.

«На данный момент самым дорогими являются тарифы на водоснабжение, газ, электричество, а вот тарифы на теплоснабжение могут вырасти меньше всего, поскольку они часто субсидируются государством. Следующее повышение цен на коммунальные услуги, вероятно, произойдет не раньше 1 июля 2025 года, поскольку текущее повышение рассчитано на один год. Ожидаемый размер повышения трудно предсказать, так как он будет зависеть от экономических условий и решений регулирующих органов», — резюмирует Артем Деев.