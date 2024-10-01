«План победы» Зеленского: что это такое и почему на Западе он никого не впечатлил

Об итогах визита президента Украины в США, где он представлял своему американскому коллеге Джо Байдену план победы над Россией, читайте в материале РИАМО.

В конце сентября в Нью-Йорке состоялась так называемая неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН – мероприятие, на которое ежегодно съезжаются лидеры ведущих стран планеты. Приехал в США и президент Украины Владимир Зеленский, причем не столько с целью выступить перед зарубежными коллегами с трибуны, сколько пообщаться в приватном формате с главными лицами американской политики и представить им свой так называемый «план победы» над Россией.

Что включает в себя «план победы» Зеленского

Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Содержание «плана победы» Зеленского до сих пор не было официально обнародовано. Накануне визита украинского лидера в Штаты британская газета The Times написала, что документ содержит четыре ключевых пункта:

Гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО». Продолжение операции ВСУ в Курской области. Запрос о «специфическом» современном оружии (по всей видимости, имеются в виду дальнобойные ракеты западного производства , разговор о которых длится не один месяц). Международная финансовая помощь Украине.

В ответ на эту публикацию в украинских СМИ заявили, что журналисты The Times не имели доступа к «плану победы», однако при этом по сути подтвердили информацию британской газеты. Правда, на Украине сообщили, что в документе есть еще один, пятый, пункт, но его воплощение, в отличие от первых четырех, запланировано на послевоенный период.

Какова была реакция Запада на «план победы» Зеленского

Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского

Еще до того, как Зеленский встретился с Байденом, американское информационное агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники, что предложенный президентом Украины «план победы» оказался недостаточно убедительным для западных стран.

Так, один из собеседников Bloomberg рассказал, что в плане Зеленского «нет ничего удивительного» и он не приведет к серьезным изменениям ситуации. Другой неназванный чиновник назвал документ «списком пожеланий».

Более того, по данным агентства, как минимум одна страна—союзник Украины предположила, что в сложившихся обстоятельствах необходимо возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Состоявшаяся вскоре встреча Зеленского с Байденом ситуацию для украинского лидера не улучшила. Еще накануне этой встречи Белый дом заявил, что по ее итогам не ожидается объявлений о смене подхода США по вопросу использования Киевом дальнобойного оружия. Кроме того, после разговора президентов, на котором Байдену был представлен «план победы», координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал документ «набором инициатив, шагов и целей», который США и Украине предстоит глубже изучить в ближайшие недели. Следующая встреча лидеров двух стран, по словам чиновника, запланирована на 12 октября и состоится в Германии – на ней, среди прочего, продолжится и обсуждение «плана победы».

После разговора Зеленского с Байденом тон публикаций в западной прессе стал еще более скептическим по отношению к украинскому лидеру.

Так, американская газета The New York Times написала, что «звездная сила» Зеленского слабеет, потому что в Америке его не встречают так восторженно, как раньше.

Американское интернет-издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Байден и его окружение с «сомнением» относятся к «плану победы» Зеленского и решению вторгнуться в Курскую область.

Американская газета The Wall Street Journal оценила встречу украинского президента в США как «прохладный прием» и написала, что Зеленский не смог достичь поставленных целей в ходе визита. Кроме того, издание сообщило, что члены администрации Байдена «выразили скептицизм» по отношению к «плану победы».

Подверглась критике в западной прессе и встреча президента Украины с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В частности, немецкий журнал Spiegel написал, что «напряженное и неловкое совместное выступление… показало, что между этими двумя мужчинами вообще нет никакой химии».

«Позорное выступление с Трампом наверняка было низшей точкой в поездке Зеленского в США, но в действительности не было и ярких моментов» журнал Spiegel

Что еще обсуждали Байден и Зеленский в США

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Как рассказал бывший украинский политик Олег Царев, Зеленский возил в США не только план победы, который представляет «толстый набор максималистских требований к Западу», но и документ под названием «Позиция Украины относительно мирных переговоров с Российской Федерации». По словам Царева, об этом заявил бывший генпрокурор Украины Луценко в эфире с бывшим депутатом Рады, бывшим боевиком батальона «Айдар» Лапиным, ныне проживающим в США.

Полностью содержание документа Луценко не раскрыл, назвав только несколько пунктов. Их содержание изложил в своем телеграм-канале российский политолог Сергей Марков:

Заключается перемирие, а не мир. Для мира требуется полный уход России на границы 1991 года. Но это когда-то потом, в рамках переговоров, которые включают и снятие санкций. А сейчас боевые действия прекращаются. Россия выводит войска из Запорожской, Херсонской, Харьковской областей. Украина не вводит войска в эти области. Они остаются демилитаризованными. Украина выводит войска из Курской области. И Россия и Украина создают демилитаризованные зоны. Украина вводит ограничения на свои вооружения. Но и Россия тоже должна ввести ограничения на свои вооружения. Наиболее вероятно – будет взят пример ДОВСЕ и так называемых фланговых ограничений. Это хорошо разработанная модель. Нейтралитет Украины как неприсоединение к НАТО. Россия контролирует железную дорогу из Мариуполя в Крым.

По мнению Маркова, этот план разработан совместно силовыми ведомствами США и офисом Зеленского, и на встрече президента Украины с Байденом обсуждали именно его. При этом политолог уверен, что такие предложения совершенно неприемлемы для России.

«Совет американским коллегам: идите и переделывайте всю свою домашнюю работу. И выгоните полностью из коллектива людей Зеленского. Он маньяк и сорвет всю вашу работу», – написал Марков.

Что известно о мирной инициативе Китая и Бразилии

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На фоне не самого удачного визита Зеленского в США активизировал свою деятельность по урегулированию российско-украинского конфликта Китай. На уже упомянутой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД КНР Ван И на встрече с советником президента Бразилии Селсу Аморимом заявил о создании новой платформы под названием «Друзья мира». По словам дипломата, она будет «объективным и рациональным голосом» и сыграет конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса.

Еще более любопытным фактом оказалось то, что в заседании, посвященном открытию новой платформы, приняли участие представители Швейцарии и Франции.

Как отметил Олег Царев, в вопросе урегулирования конфликта на Украине наметился реальный консенсус между Глобальным Югом и Западом, предусматривающий заморозку боевых действий по текущей линии фронта. Политик указал не только на участие Швейцарии и Франции в заседании по китайской мирной инициативе, но и на выдвинутый неделей ранее мирный план канцлера ФРГ Олафа Шольца похожего содержания, а также на предвыборные заявления Дональда Трампа.

При этом, как полагает Царев, представителям демократической партии США присоединиться к этому формирующемуся на глазах движению за мир будет сложно.

«Если бы администрация Байдена заявила, что она, как Франция, Швейцария и Германия, выступает за прекращение войны, где линия фронта превращается в новую границу между Россией и Украиной, Трамп, а за ним и американский народ, спросят, а почему США не согласились на Стамбульские соглашения [2022 года – прим. РИАМО]. Зачем потратили столько денег американских налогоплательщиков, чтобы на финише получить худшие условия, чем были в начале», – объяснил политик.

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, по мнению Царева, «замазана тоже, поскольку работала в администрации Байдена».

«Понимая, что администрация Байдена не может внести свой мирный план, Китай активно это использует и вносит свой. Теперь не важно, кто выиграет выборы в США – обсуждать и до, и после ноября будут китайский мирный план. Если итоговый документ будет принят, то на базе китайских предложений», – пояснил политик стратегию КНР.