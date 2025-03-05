Письмо Зеленского и начало золотого века Америки: о чем Дональд Трамп говорил в конгрессе США 4 марта

Вечером 4 марта по местному времени президент США Дональд Трамп выступил с традиционным посланием обеим палатам конгресса в Вашингтоне. Тема российско-украинского конфликта заняла в этой речи крайне скромное место, однако его хватило для того, чтобы озвучить интересную информацию.

Что Трамп сказал про Россию, Украину, Путина и Зеленского 4 марта

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Своего российского коллегу Владимира Путина Дональд Трамп упомянул в речи лишь однажды — в контексте вывода американских войск из Афганистана, который, по словам американского президента, побудил главу РФ к действиям на Украине.

Темы российско-украинского конфликта Трамп коснулся в самом конце почти двухчасового выступления, причем этот отрезок был очень коротким.

В частности, президент США заявил, что на Украине погибли «миллионы» русских и украинцев, а в неделю там погибает 2 тысячи человек.

Кроме того, Трамп рассказал, что в день выступления получил письмо от своего украинского коллеги Владимира Зеленского, в котором тот выразил готовность к мирным переговорам. Американский лидер также добавил, что получает «сильные сигналы» от России о готовности к миру.

«Это было бы прекрасно, не так ли?», — несколько раз повторил Трамп.

Президент США заявил, что Штаты предоставили Киеву помощи на 350 миллиардов долларов, а Европа — только на 100 миллиардов. Кроме того, американский лидер сказал, что Европа тратит намного больше на российские нефть и газ, чем на защиту Украины.

Трамп также сообщил о готовности Украины наконец-то подписать многострадальное соглашение с США о разделе прибыли от экспорта украинских полезных ископаемых и доходов от инфраструктурных объектов.

О чем еще говорил Трамп в послании конгрессу США

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Свою речь 47-й президент США начал с фразы «Америка вернулась», после чего начал перечислять успехи своей администрации — как уже достигнутые, так и будущие. По словам Трампа, «мир никогда такого не видел и, возможно, никогда не увидит».

Любопытно, что вскоре после начала выступления президента-республиканца присутствовавшие в зале демократы начали неодобрительно гудеть и выкрикивать свои реплики, мешая ему говорить. В итоге спикер палаты представителей Майк Джонсон попросил приставов удалить из зала особо активно выражавшего недовольство конгрессмена от Техаса Эла Грина, после чего Трамп смог выступать в более спокойной обстановке.

Практически все выступление президента было посвящено внутренним проблемам США, что наглядно демонстрирует приоритеты американской политики.

В частности, Трамп похвастался, что благодаря принятым им мерам количество нелегальных пересечений границы упало до исторического минимума.

«Они меня услышали и решили не ехать», — сказал американский лидер о желающих попасть в Штаты иностранцах.

Президент говорил об отмене политики «разнообразия, равенства и инклюзивности»; перечислял нелепые инициативы, на которые США тратили деньги при предыдущей администрации и ликвидацией которых занимается департамент DOGE под руководством Илона Маска; обещал скорый бум американской автоиндустрии и промышленности вообще. В частности, Трамп заявил, у жителей США «больше жидкого золота под ногами, чем у кого бы то ни было в мире» (что не соответствует данным о подтвержденных запасах нефти, но потенциально может оказаться правдой) и повторил один из своих предвыборных лозунгов Drill baby drill («Бури, детка, бури»).

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Президент также анонсировал ввод зеркальных таможенных тарифов со всеми странами мира, которые принимают такие меры в отношении товаров из США. По словам Трампа, раньше Штаты находились в незавидном положении: например, в КНР тарифы на американские товары были в два раза выше, чем на китайские товары в США; в Южной Корее — в четыре раза выше.

Тезисы своего выступления президент подкреплял жизненными примерами простых людей, которых пригласили на его выступление. Трамп выражал им благодарность и оказывал различные почести. Пожалуй, самым причудливым эпизодом такого рода стал момент, когда больного раком темнокожего ребенка прямо в зале сделали агентом Секретной службы США.

Американский лидер завершил выступление вдохновляющими словами об исторической судьбе своего народа, пообещав водрузить звездно-полосатый флаг «на Марсе и даже дальше».

«Золотой век Америки только начинается», — сказал Трамп в финале своей речи.