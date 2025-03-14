Перемирие на Украине: что означает согласие России и как события будут развиваться дальше

Каков план Украины и Европы в отношении России и какой сценарий выберет Россия, читайте в материале РИАМО.

На совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко 13 марта президент РФ Владимир Путин ответил на предложение США о 30-дневном перемирии на Украине, на которое раньше согласился и Киев. По словам российского лидера, РФ перемирие поддерживает, «но есть нюансы».

Что сказал Владимир Путин в ответ на предложение США о перемирии

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11 марта по итогам переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии последовало неожиданное заявление: киевские власти согласились с предложением американцев заключить немедленное 30-дневное перемирие с Россией без каких-либо дополнительных условий. Это решение встретило единодушное одобрение со стороны других союзников Украины. Таким образом «мяч оказался на стороне России» (эту формулировку употребили многие спикеры).

Свой ответ президент РФ Владимир Путин дал три дня спустя.

По словам российского лидера, Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. В связи с этим Путин озвучил вопросы касательно перемирия, на которые Россия хотела бы получить ответы:

«Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курскую область? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток – что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно». «А как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения? А это почти две тысячи километров. И там, как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. И там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые достаточно крупные подразделения». «Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться?». «Тогда возникает вопрос: как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован? Надеюсь, что на уровне здравого смысла это всем понятно. Это все серьезные вопросы».

Реакция на слова Путина в Вашингтоне и Киеве была разной. Президент США Дональд Трамп назвал слова своего российского коллеги «многообещающими, но неполными», а вот глава украинского государства Владимир Зеленский обвинил Путина в предсказуемой манипуляции с целью дальнейшего отказа от перемирия.

Перед Россией стоит непростой выбор

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По словам бывшего украинского политика Олега Царева, предложение перемирия является частью плана европейских союзников Украины – Великобритании и Франции. Он состоит в том, чтобы не прекращать войну, формально согласившись на перемирие.

«Поскольку в лоб спорить с Трампом не получается, они хотят получить ситуацию а-ля Минские соглашения. Украину накачивают оружием, и Украина испытывает терпение России непрерывными провокациями на фронте-границе под разговоры о том, что Украина хочет мира, а Россия срывает перемирие» Олег Царев бывший украинский политик

При этом отказ России от перемирия, по мнению Царева, – «это идеальный сценарий для Зеленского и его европейских друзей, на это у них большая надежда», потому что в этом случае «вся вина за срыв подписания перемирия будет возложена на Россию, и США будут оказывать давление уже не на Украину, а на Россию». В случае же согласия России будет задействован сценарий, описанный выше.

Политик считает вероятность того, что конфликт закончится долгим перемирием, которое Украина будет постоянно срывать, очень высокой. Поэтому России нужно заранее ставить максимальные требования, считает Царев.

«Потом выходить из перемирия — это как заново начинать СВО. К тому, кто выйдет из перемирия первым, применят все санкции сторицей по сравнением с тем, что было раньше. Начав перемирие, мы из него вряд ли выйдем. Даже если потом не будут подписаны мирные соглашения, выйти из перемирия будет очень сложно», – обрисовал риски бывший украинский политик.

При этом Царев полагает, что ультиматум о перемирии, который США предъявили Украине в Саудовской Аравии, с большой долей вероятности был заранее согласован с Россией.

«Россией и США утверждена схема прекращения войны — перемирие, выборы, подписание мирного договора между Россией и новой украинской властью. Да, безусловно, украинские власти и их европейские сообщники будут пытаться сорвать этот сценарий. Уверен, что это понимают и в России, и в США», – отметил политик.

Требования Путина могут быть удовлетворены

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Как отметил российский политолог Сергей Марков, большинство людей в России поняли жесткие требования Путина к перемирию как фактический ответ «Нет», но при сохранении хороших отношений с Трампом. Однако Марков с этим не согласен и считает требования, озвученные главой российского государства, вполне исполнимыми.

Так, по мнению политолога, США вполне могут согласиться на отказ от поставок оружия на Украину, потому что Трамп не хочет больше тратить на Украину американских денег. А отказ от мобилизации, как это ни парадоксально, выгоден самому Зеленскому и может привести даже к усилению украинской армии.

«Запрет мобилизации на Украине. Зеленский получает несколько плюсов.

1. Резко вырастет рейтинг Зеленского.

2. Так как не будет боев – в армию пойдет больше молодых людей-добровольцев за деньги.

3. В армию могут вернуться до 200 тысяч дезертиров. Им же грозит уголовная ответственность. А если бои прекратятся, то до 200 тысяч их может вернуться.

4. Начнут возвращаться беженцы из Европы.

Поэтому в реальности украинская армия может серьезно увеличиться при отказе Зеленского от мобилизации на время перемирия», – отметил Марков.

Не Минские и не Стамбульские

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Самое распространенное мнение людей в России, о котором говорил Сергей Марков, очень удачно сформулировал военкор и автор телеграм-канала «Синяя Z Борода» Тимофей Ермаков.

По его мнению, из слов российского президента следует, что выбран не вариант Минских или Стамбульских соглашений, а палестино-израильский вариант.

«Это когда все очень за перемирие, которое невозможно. Потому что его никто не будет соблюдать. И если это невозможно на фронте в 100 километров, то с нашими 1200 километров это вообще фантастика. Но в игру “переговоры о перемирии” можно играть бесконечно. Что мы, собственно, и начали делать», – считает Ермаков.

Военкор полагает, что все будет продолжаться, как и сейчас.

«Только вместо тупого деда, неспособного прочитать текст по бумажке, в Вашингтоне появился шизоид, бомбящий в СМИ ежедневными идейками. Одна охерительнее другой. Абсолютно оторванными от реальности, как и заявы предыдущего деда. Оружие укропам, заметьте, идет, разведданные поставляются. Только под шизофазию о перемирии. Работаем дальше», – отметил автор канала «Синяя Z Борода».