Пассажирский самолет разбился в Вашингтоне: что известно на данный момент

В материале РИАМО – об авиакатастрофе, на борту которой находилась сборная по фигурному катанию.

Столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом 29 января в США

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В среду вечером, 29 января, пассажирский самолет CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 в небе над Вашингтоном. Катастрофа произошла над рекой Потомак, на правом берегу которой расположен аэропорт имени Рейгана. В результате столкновения самолет упал в реку.

Авиалайнер выполнял рейс для American Airlines и летел в Вашингтон из города Вичита, Канзас. Вертолет же держал путь с аэродрома в Форт-Бельвуаре, штат Вирджиния.

Камера наблюдения в Центре Кеннеди, расположенном неподалеку, зафиксировала два светящихся объекта (то есть два воздушных судна), а затем яркую вспышку после их сближения. Судя по данным, столкновение произошло в 20:48 по местному времени.

Что известно о пассажирах и экипаже самолета Bombardier, который упал в Потомак

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Джули Кэри, корреспондент NBC, сообщила о выживших четырех пострадавших, доставленных в пожарную часть в аэропорту Рейгана. Их состояние пока неизвестно. NBC также сообщили, что температура в реке, куда упал самолет, составляет всего 2 градуса Цельсия. Человек в такой воде может продержаться максимум 30 минут, потом наступает гипотермия и потеря сознания.

Всего на борту самолета находилось 60 человек и 4 члена экипажа. «Мы переживаем за пассажиров и экипаж на борту самолета. Мы находимся в контакте с властями и помогаем в реагировании на чрезвычайную ситуацию», — говорится в опубликованном на сайте American Airlines сообщении. На борту военного вертолета находилось как минимум трое военнослужащих.

CBS со ссылкой на представителей полиции сообщили, что как минимум 18 тел погибших обнаружили в районе катастрофы. Других данных пока не поступало.

Была ли сборная России по фигурному катанию на борту самолета Bombardier

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В городе Уичито, откуда летел самолет, проходил чемпионат СЛА по фигурному катанию. По информации СМИ, на борту находились бывшие советские фигуристы, в том числе Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Всего летело около 14 фигуристов, не считая тренерский состав и родственников.

«Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. К счастью, это был не мой самолет, но я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолете... Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия», – заявил американский фигурист Джон Маравилла РИА Новости.

Следом портал Mash назвал имена спортсменов, которые, вероятно, летели этим рейсом. В их числе Эндрю Торгашев, Максим Наумов, Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Кристина Каррейра, Энтони Пономаренко, Алексей Щепетов и другие. Однако Матч ТВ опроверг данные о том, что на борту были российские фигуристы.

Телеграм-канал SHOT привел также комментарий представителей Федерации фигурного катания на коньках России: «Это граждане США, наших [из Российской Федерации фигурного катания] там быть не могло, мы не комментируем».

Спасательная операция и причины авиакатастрофы в Вашингтоне

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На месте происшествия работают около 300 спасателей. Об этом сообщил руководитель пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли во время пресс-конференции. Он отметил, что условия для спасательных работ остаются крайне тяжелыми из-за плохой погоды. Ричард Боннет, начальник пожарной охраны Управления аэропортами Вашингтона, в свою очередь заявил, что спасательная операция займет несколько часов.

Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США, заявила, что ведомство перебросило все ресурсы береговой охраны США для участия в поисково-спасательной операции. «Мы задействуем все доступные ресурсы Береговой охраны США для поисково-спасательных работ в ходе этого ужасного инцидента в аэропорту Рейгана. Мы активно следим за ситуацией и готовы оказать поддержку местным службам реагирования», – написала она в запрещенной соцсети Х.

Причины же столкновения самолета и военного вертолета не разглашаются. Однако источник в Федеральном бюро расследований (ФБР) уточнил NBC, что признаков террористической атаки или преступного умысла здесь нет.

Что сказал Трамп о катастрофе

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Президент Дональд Трамп так прокомментировал катастрофу: «Меня полностью проинформировали об ужасном инциденте, который только что случился в Национальном аэропорту имени Рейгана. Да благословит Господь их души, – говорится в заявлении главы Белого дома. – Спасибо за невероятную работу наших экстренных служб. Я слежу за ситуацией и предоставлю более подробную информацию по мере ее поступления».

Позже глава государства категорично высказался на тему того, что столкновения можно было избежать: «Ночь была безоблачной, габаритные огни самолета были включены. Почему вертолет не поднялся, не спустился или не сделал вираж?» – написал Трамп в соцсети Truth Social. «Почему диспетчеры не сообщили экипажу вертолета, что делать, вместо вопроса, видят ли они самолет? Этой ситуации можно было избежать», – отметил президент.