Остров Свободы без топлива: сможет ли Куба выдержать энергетическую блокаду со стороны США

На что готов пойти Трамп, чтобы добиться смены власти в коммунистическом государстве, читайте в материале РИАМО.

Как развивалась топливная блокада Кубы со стороны США

Фото - © скриншот

Как мы уже писали, после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро США под руководством Дональда Трампа явно нацелились на Кубу, о чем неприкрыто заявлял как сам американский лидер, так и члены его команды. Одним из главных факторов давления на островной режим стало прекращение поставок нефти из Венесуэлы, от которых режим в Гаване критически зависит.

29 января Трамп подписал указ, которым объявил в США чрезвычайное положение из-за угрозы, якобы исходящей от Кубы (такая мера является формальной и нужна для введения американских санкций). В частности, в документе сказано, что власти в Гаване сотрудничают с враждебными США странами и организациями, такими как Россия, Китай, Иран, ХАМАС и «Хезболла». Указ предоставляет Трампу право вводить дополнительные таможенные пошлины для стран, поставляющих на Кубу нефть.

Несмотря на осуждающие заявления многих стран, включая Россию, Китай и даже Венесуэлу, топливная блокада Острова Свободы началась, и Куба быстро перешла к миролюбивой риторике. Так, 5 февраля президент коммунистического государства Мигель Диас-Канель заявил, что его страна не представляет угрозы для США, а кубинская военная доктрина направлена только на оборону.

9 февраля Мексика, один из главных торговых партнеров Кубы, временно прекратила поставки нефти на остров из-за угрозы введения торговых пошлин со стороны США, однако пообещала продолжить оказывать острову гуманитарную помощь. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также призвала Соединенные Штаты отменить санкции. «Мы обращаемся с международным призывом и к США о том, что эти санкции очень несправедливы по отношению к кубинскому народу. У них нет топлива для больниц, для школ, поэтому страдает народ», — сказала глава государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обсуждает с «кубинскими друзьями» варианты оказания им помощи, но пока «по понятным причинам» не готов говорить о них публично. А вот в посольстве РФ в Гаване были более конкретны: «Насколько нам известно, в ближайшее время предполагается поставка из России на Кубу нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи». Тем временем Минэкономразвития РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок на Кубу, а туроператорам и турагентам — приостановить продажу туров в страну в связи с «чрезвычайной ситуацией с топливом» на острове.

Согласно сообщению Федерального авиационного управления США, авиационное топливо в Международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване будет недоступно с 10 февраля по 11 марта.

Насколько болезненна для Кубы энергетическая блокада

Фото - © David Kashakhi / Фотобанк Лори

Как утверждает телеграм-канал «Латинарь», еще до введения Трампом чрезвычайного положения против Кубы страна жила в условиях хронических перебоев с поставками топлива, а фактическое перекрытие мексиканского и венесуэльского направления сделало проблему структурной, а не временной.

Помимо критической ситуации на АЗС, отключений света, стагнации промышленности и транспортного тупика, нехватка топлива вызовет кризис туристического сектора, считают авторы канала.

«Туризм в прошлом году был одним из немногих источников свежей валюты: только из Канады прибыло более 750 тысяч туристов, десятки тысяч — из США и Европы. Любое сокращение в этой отрасли ударит по занятости, валютным поступлениям и притоку наличных долларов, которые кубинцы часто используют», — констатирует «Латинарь».

Авторы канала не ждут улучшения ситуации для Кубы в ближайшей перспективе: «Гуманитарная помощь, которую так обещают власти Мексики, если и поступит, то покроет лишь часть потребностей в жизненно важных сферах. А в авиационной сфере придется ограничиваться только критическими маршрутами. Давить на международное сообщество в этом случае бесполезно, ситуация с Венесуэлой это показала. Конечно, можно попробовать уговорить союзников использовать „теневые маршруты“ поставок топлива, но судя по тому, как организована охота на танкеры, это вряд ли возможно».

При этом ждать от властей Кубы, что они пойдут на поводу у США, вряд ли стоит — по крайней мере, в ближайшей перспективе, полагает «Латинарь».

Историк Пилько: Россия должна вернуть на Кубу своих военных

Фото - © Медиасток.рф

Автор телеграм-канала «Пинта разума», историк Алексей Пилько уверен, что ситуация вокруг Кубы превращается в маркер, показывающий реальный переход от однополярности к многополярному миру: «Если Москва и Пекин позволят администрации Трампа „съесть“ Остров Свободы, то всему глобальному Югу будет послан однозначный сигнал: американская гегемония вернулась и направленная против нее фронда заканчивается. Потому что Куба — это символ сопротивления политике Соединенных Штатов, который Вашингтон не тронул даже на пике однополярности. А сейчас, выходит, может?».

По мнению Пилько, шансы спасти Кубу есть, «и немаленькие».

«Первым шагом могут стать поставки нефти на остров и экономическая помощь Гаване. Но куда более эффективным станет возвращение российского военного присутствия на кубинской территории. В 2002 году, с целью налаживания отношений с администрацией Буша-младшего, Москва закрыла центр электронной разведки в Лурдесе. Еще ранее, в 1992-м, с острова был выведен российский военный контингент.

В нынешних условиях все это должно вернуться», — уверен аналитик.

По мнению Пилько, для решения этой задачи не нужны сверхусилия: «одной мотострелковой бригады с дивизионом ПВО и эскадрильей истребителей вполне будет достаточно для того, чтобы американская интервенция в отношении Кубы не состоялась».

«В конце концов, если США обеспечивают свое военное присутствие в Польше, почему Россия не может делать то же самое на Кубе?», — задался вопросом автор «Пинты разума».

Сможет ли Россия поставить на Кубу нефть

Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, кандидат политических наук Магомед Кодзоев рассказал «Российской газете», что Россия теоретически может обеспечить сопровождение танкеров с нефтью на Кубу кораблями своего военного флота.

«Но даже один военный корабль с каждым танкером увеличит сопутствующие расходы в два раза. А два военных корабля — уже в три раза. Даже в первом случае Куба теряет ровно половину от того, что она могла бы купить», — полагает эксперт.

Коздоев также предположил, что нефть может быть передана Гаване в кредит.

На что может надеяться Куба в противостоянии с Трампом

Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори

Старший научный сотрудник Института США и Канады имени Г. А. Арбатова Павел Кошкин считает, что у Трампа есть амбиция осуществить смену режима на Кубе к концу 2026 года — но это вряд ли получится, так как у Гаваны пока сохраняется экономическая и политическая устойчивость, в отличие от той же Венесуэлы.

«Риторика о смене режима — инструмент психологического давления и признак того, что Трамп готовит почву для диалога с кубинскими властями», — сказал Кошкин «Ведомостям».

Американист Малек Дудаков отметил, что на Кубе нет масштабных протестов, поскольку наиболее активная часть оппозиции уже давно эмигрировала из страны и переехала либо в США, либо в Испанию. По его словам, это является позитивным фактором, который позволяет «свободнее дышать кубинской власти». По мнению эксперта, для Гаваны сейчас важно каким-то образом пережить этот момент, получая нефть из третьих стран, которые будут готовы с ней торговать. Кроме того, ей остается надеяться на то, что фокус внимания администрации Трампа все-таки переключится на другие направления, в частности на Иран или на какие-то другие дипломатические треки.

«Или просто, например, дождаться следующих выборов в Конгресс, на которых очевидно победят демократы, после чего у Трампа уже обострится внутриполитическая борьба и ему будет не до Кубы. Здесь получается, кто первым надорвется — либо американцы, либо кубинцы», — рассказал Дудаков «ВФокусе Mail».

Правда, не все аналитики видят для коммунистического режима на Кубе «свет в конце тоннеля». Так, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец уверен, что власти Острова Свободы в безвыходном положении и им придется договариваться с США. По его словам, региональные игроки не могут реально противостоять Вашингтону, а другие страны не хотят портить отношения с администрацией Трампа.

Политолог-американист Владимир Можегов не сомневается в том, что Трамп добьется своего — смены власти на Кубе на лояльную США.

«Кубе особо нечего противопоставить Трампу. Он последовательно воплощает свои планы в жизнь, поэтому, „съев“ Венесуэлу, президент США, безусловно, „съест“ и Кубу. Это небольшой кусочек, который проглотить ему не составит никакого труда, и ничто не сможет ему помешать», — отметил эксперт.

По мнению Можегова, сами кубинцы устали от социализма, а разворот в сторону США не будет для них каким-то большим шоком. Политолог считает, что «уровень жизни при власти Трампа на Кубе, скорее всего, поднимется».