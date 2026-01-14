Мадуро на выход, остальным приготовиться: какие страны станут целью США после Венесуэлы

Кто находится в списке потенциальных объектов агрессии со стороны Дональда Трампа в 2026 году, читайте в материале РИАМО.

Новый 2026 год США начали с резкого обострения отношений с геополитическими конкурентами. 3 января американский спецназ провел успешную операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро прямо в столице этой южноамериканской страны, Каракасе. При этом, судя по воинственной риторике Трампа и его команды, останавливаться на достигнутом они не намерены.

Куба

Считается, что главным вдохновителем операции против Венесуэлы в администрации американского президента стал госсекретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио. В одном из интервью Трамп даже допустил, что захват Мадуро мог быть «местью со стороны Марко».

Рубио, выросший в семье иммигрантов с Кубы, явно нацелен и на смену режима на своей исторической родине. Так, сразу после захвата Мадуро госсекретарь США назвал кубинские власти «огромной проблемой» и заявил, что у них «большие неприятности». Пикантности ситуации добавляет то, что венесуэльского лидера охраняли именно кубинцы. Согласно заявлению президента «Острова Свободы» Мигеля Диаса-Канеля, в результате операции США по похищению Мадуро погибли 32 кубинца, из-за чего на острове был объявлен двухдневный траур.

Трамп в последнее время также активно высказывается по кубинскому вопросу. Так, в одном из постов в соцсети Truth Social он заявил, что Куба в течение многих лет жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы, но теперь этому пришел конец. «Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу – ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно», – пригрозил американский президент. Кроме того, в соцсети X Трамп назвал «отличной идеей» назначение Рубио на пост президента Кубы.

В ответ на подобные заявления Мигель Диас-Канель сказал, что Куба уже 66 лет подвергается нападкам США и готова «до последней капли крови» защищать свою независимость.

Колумбия

Так как главной причиной агрессии США против Венесуэлы была названа борьба с наркотрафиком, неудивительно, что Трамп пригрозил и другим лидерам латиноамериканских государств, на территории которых производят наркотики. Одним из них стал президент Колумбии Густаво Петро. Во время захвата Николаса Мадуро американцами он комментировал происходящее практически в живом режиме, призывая провести экстренные заседания ООН и Организации американских государств (ОАГ). В ответ Трамп порекомендовал ему «быть осторожнее», а затем и вовсе заявил, что Петро может постигнуть участь Мадуро.

«Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он недолго будет этим заниматься… Это будет операция со стороны США» Дональд Трамп Президент США

Президент Колумбии ответил, что в случае его задержания американцами Трамп «выпустит на волю народного ягуара», и пообещал в случае необходимости «снова взяться за оружие».

Впрочем, в итоге перепалка сошла на нет и ее стороны договорились встретиться в Вашингтоне в начале февраля. «Я уверен, что она [встреча] пройдет очень успешно для Колумбии и США, однако кокаин и другие наркотики должны быть ОСТАНОВЛЕНЫ и не допускаться к ввозу в Соединенные Штаты», – заявил Трамп.

В свою очередь, Петро назвал целью своего визита в американскую столицу попытку «остановить мировую войну».

Мексика

Антинаркотическая риторика США, направленная против Венесуэлы, вызывала особенно много вопросов по той причине, что основная часть наркотиков попадает в Штаты через Мексику. В итоге после похищения Мадуро доля угроз от Трампа досталась и этой стране.

Все началось с того, что Мексика официально осудила действия американцев в отношении Венесуэлы. В ответ на это Трамп назвал президента соседнего государства Клаудию Шейнбаум «хорошей женщиной», которая, однако, «не управляет страной». По его мнению, Мексику контролируют картели, и с этим «что-то нужно будет делать».

Как и Густаво Петро, после этих угроз Шейнбаум поспешила переговорить с Трампом, после чего заявила, что вторжение США в Мексику для борьбы с наркотрафиком исключено. «Они в любой момент могут заявить что-то иное, и в таком случае мы будем добиваться нового разговора, поскольку то, чего мы хотим, – это наличие коммуникации, диалога и взаимопонимания», – с пониманием ситуации отметила мексиканский президент.

Напомним, что возможность военной операции против картелей в Мексике обсуждалась и ранее.

Гренландия

Пожалуй, главным объектом притязаний Трампа в Западном полушарии в 2026 году вновь стала Гренландия. Последний раз идея присоединения к США самого большого острова планеты активно обсуждалась год назад, но потом разговоры на эту тему поутихли. Как оказалось, временно.

12 января Трамп заявил, что США «так или иначе возьмут Гренландию». После этого слова президента прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт: «Вчера вечером президент высказался очень четко. Он сказал, что он хочет, чтобы США приобрели Гренландию, потому что считает, что, если мы этого не сделаем, в конечном итоге она будет приобретена или даже захвачена в ходе военных действий Китаем или Россией, что не хорошо ни для США, ни для Европы, ни для самой Гренландии».

В своем аккаунте в X Белый дом опубликовал фото Трампа на фоне карты Гренландии и предложил следить за развитием ситуации.

Поддержали Трампа и в конгрессе, чего ранее не было: член палаты представителей Рэнди Файн внес в парламент законопроект «об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии».

Все эти заявления вновь вызвали болезненную реакцию в Европе – в том числе в Дании, которой принадлежит остров. Высказался по теме и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, заявивший о том, что остров не хочет быть частью США и выбирает Данию. Ответ Трампа был весьма показательным: «Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это будет для него большой проблемой».

Любопытно, что тему присоединения к США Канады, активно обсуждавшуюся в прошлом январе, Трамп пока не реанимировал.

Иран

За пределами Западного полушария главным объектом угроз США остается Иран. Мы писали, что на фоне протестов в исламской республике администрация Трампа обсуждает нанесение новых ударов по этой стране. Накануне американский лидер отметился новым громким заявлением в соцсетях: «Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте органы власти! Сохраняйте имена убийц и палачей. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с представителями Ирана до тех пор, пока не остановится бессмысленное убийство протестующих. Помощь уже в пути! Сделаем Иран снова великим!».

Впрочем, на этом фоне в американской прессе высказываются сомнения по поводу перспектив США в столкновении с исламской республикой. В частности, отмечается, что военные ресурсы Вашингтона вовсе не безграничны.

Китай

Главной целью США аналитики в основном называют Китай. При этом к прямой эскалации конфликта с Пекином Вашингтон пока не готов.

Пожалуй, ярче всех перспективы столкновения двух мощнейших экономик планеты обрисовал самый популярный американский журналист Такер Карлсон. В своей авторской программе он высказал мнение, что захват Мадуро стал поворотной точкой и теперь все идет к Третьей мировой войне, в которой США схлестнутся с Китаем. При этом, по мнению Карлсона, чтобы выжить в этой войне, Штатам неизбежно понадобится помощь России.