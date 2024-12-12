Новый этап российской государственности: как принимали и изменяли Конституцию РФ

12 декабря 2024 года исполняется 31 год со дня принятия действующей российской Конституции. Эта дата является официальным государственным праздником, который с 1994 по 2005 годы даже был выходным днем – пока отечественные законодатели не решили, что это, пожалуй, слишком. Как принимали основной закон РФ и какие поправки в него вносили за последующие десятилетия, читайте в материале РИАМО.

Предыдущие Конституции России

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Предыдущие основные законы России принимались в исторические периоды, которые принято считать «недемократическими».

Так, первый кодифицированный акт такого рода, Свод основных государственных законов Российской Империи, существовал в период абсолютной монархии (впрочем, по итогам революции 1905 года абсолютизм был несколько ограничен выборным парламентом – Государственной Думой).

Конституция РСФСР 1918 года закрепляла постулаты только что победившей социалистической революции и, как было прямо сказано в ее тексте, принималась на «переходный момент», провозглашая своей целью установление «диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства».

Последующие Конституции РСФСР (1925, 1937 и 1978 годов) представляли собой основные законы республики, входящей в состав СССР, и поэтому имели вторичный характер. Основными государственными законами в этот период были Конституции СССР 1924, 1936 и 1977 годов, отражавшие разные этапы строительства социализма и коммунизма (последний термин начал активно применяться только в Конституции 1977 года).

Предпосылки принятия Конституции 1993 года

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Необходимость принятия новой конституции была прямо продиктована процессом распада СССР, происходившим на рубеже 1980-х и 1990-х годов. В этот период, в частности, совершился так называемый «парад суверенитетов», когда отдельные советские республики провозглашали приоритет своего законодательства над общесоюзным, а иногда – и выход из состава СССР.

Среди прочих Декларацию о государственном суверенитете 12 июня 1990 года приняла и РСФСР (именно эта дата сегодня отмечается как День России). В данном акте, подписанном председателем Верховного совета РСФСР Борисом Ельциным, в частности, провозглашалась задача разработки новой конституции РСФСР.

С этой целью уже в июне 1990 года была образована Конституционная комиссия Первого съезда народных депутатов РСФСР, которую возглавил Ельцин. Его заместителем стал Руслан Хасбулатов – первый зам Ельцина в Верховном совете, а секретарем (то есть человеком, реально руководившим работой комиссии) – народный депутат Олег Румянцев. Всего в состав органа входили около 100 народных депутатов.

Однако, несмотря на внушительное число вовлеченных лиц, работа шла туго. Причиной этого стала постепенно обострявшаяся борьба за власть между Ельциным, 12 июня 1991 года избранным первым президентом РСФСР, и Верховным советом, продолжавшим оставаться высшим постоянно действующим органом государственной власти согласно действовавшей на тот момент Конституции РСФСР 1978 года. В итоге главными противниками Ельцина стали его вчерашние соратники, Руслан Хасбулатов и Александр Руцкой (последний на президентских выборах 1991 года был избран вместе с Ельциным в качестве вице-президента).

В результате в 1993 году в стране разразился острейший конституционный кризис. 21 сентября Ельцин выпустил указ, согласно которому распускал Съезд народных депутатов и Верховный совет, а также устанавливал 12 декабря крайним сроком разработки новой Конституции. В ответ на это Конституционный суд РСФСР признал президентский указ противоречащим действующей Конституции 1978 года, а также основанием для отрешения президента от должности.

Завершилось все вооруженными столкновениями 3-4 октября в Москве между сторонниками Ельцина и Верховного совета, в результате которых последний был разогнан, а его лидеры – арестованы.

Принятие новой Конституции РФ

Фото - © Юрий Абрамочкин/РИА Новости

После кровопролитного гражданского столкновения (по официальным данным, его жертвами стали около полутора сотен людей) для президента было принципиально важно как можно быстрее принять новую Конституцию, чтобы стабилизировать расшатанную политическую ситуацию в стране.

К тому времени подготовкой основного закона занималось созванное Ельциным в июне 1993 года Конституционное совещание, куда входило уже не 100, а более 800 человек. Впрочем, лидерами были всего трое – правовед Сергей Алексеев, тогдашний мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак (как и Алексеев, имевший докторскую степень по юриспруденции) и заместитель председателя правительства Сергей Шахрай (на тот момент – кандидат юридических наук).

В итоге в результате многочисленных согласований текст документа был подготовлен к обозначенному ранее сроку 12 декабря. На этот день было запланировано всенародное голосование по принятию основного закона.

Любопытно, что термин «референдум» в октябрьском указе Ельцина о проведении голосования не был использован специально. Дело в том, что по действовавшему на тот момент закону РСФСР президент не мог назначать референдум – этим правом были наделены только Съезд народных депутатов и Верховный совет.

Еще одной уловкой, на которую пошли Ельцин и его команда, стал процент голосов, необходимых для принятия новой конституции. Если по закону о референдуме для этого требовалось более 50% голосов от общего числа зарегистрированных избирателей, то президентский указ установил, что достаточно всего лишь более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Разница оказалась весьма существенной и критически важной: по официальным данным, за новую Конституцию проголосовали 58,43% от числа принявших участие в голосовании, что при явке в 54,81% означало поддержку всего 32,03% от общего числа избирателей, зарегистрированных в стране.

При этом для принятия основного закона было необходимо также превышение порога явки, составлявшего 50%, – что и произошло, но с довольно скромным запасом.

После голосования неоднократно высказывались мнения о фальсификации результатов, в том числе о завышении процента проголосовавших. В частности, этим отметился аналитик администрации президента Александр Собянин, в публикациях которого утверждалось, что в голосовании приняло участие не более 46% избирателей (неудивительно, что после таких выводов администрация президента решила не продолжать с ним сотрудничество). Кроме того, сообщалось, что вскоре после голосования все бюллетени были уничтожены по личному указанию главы Центризбиркома Николая Рябова.

Как бы то ни было, но после официальной публикации в «Российской газете» 25 декабря 1993 года новая Конституция РФ (а теперь государство именовалось так) вступила в силу.

Какие изменения вносились в Конституцию за 30 лет

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На протяжении первых 15 лет действия Конституции в нее вносились только изменения, связанные с названиями и составом отдельных регионов страны. Однако в декабре 2008 года были приняты существенные поправки, продлившие срок полномочий президента (с четырех до шести лет) и депутатов Государственной Думы (с четырех до пяти лет).

В 2014 году, помимо включения в состав России Крыма и Севастополя, из Конституции было исключено упоминание Высшего арбитражного суда (объединенного с Верховным) и добавлена норма о праве президента назначать своих представителей в Совет Федерации, причем с пожизненным сроком полномочий.

Самые масштабные поправки в основной закон были приняты в 2020 году – их общее число составило 206. По данному вопросу проводилось общероссийское голосование. При этом в связи с пандемией коронавирусной инфекции голосование проходило аж в течение семи дней. В результате, согласно официальным итогам, за принятие поправок высказались 78,45% избирателей, против – 21,41%, явка составила 67,97%.

Среди принятых в Конституцию изменений можно отметить следующие:

установление правопреемственности РФ от СССР;

упоминание «веры в Бога»;

указание (хоть и не прямое) на то, что русский народ является государствообразующим;

определение брака как «союза мужчины и женщины»;

упоминание Государственного совета РФ;

более широкие полномочия президента в отношении всех трех ветвей государственной власти;

изменение наименования «члены Совета Федерации» на «сенаторы Российской Федерации».

Также в Конституцию были внесены множество норм, касающихся перераспределения полномочий между различными органами власти (как правило, не слишком значительного), и разнообразных деклараций вроде уважения к труду, заботе о детях и т.п.

Кроме того, благодаря специальной поправке президент России Владимир Путин, на момент голосования находившийся во главе государства уже третий срок, получил возможность избраться на еще два шестилетних срока (но не более).

В 2022 году в Конституцию были внесены наименования четырех новых субъектов Российской Федерации: Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Будет ли Конституция изменяться в будущем

Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО

По поводу дальнейших изменений в основной закон страны у представителей власти существуют разные мнения.

Так, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что в ближайшее время Конституция в изменениях не нуждается, и «хотел бы», чтобы так было «еще лет 10».

А вот бывший президент, а ныне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что в основном законе неизбежны «точечные изменения», которые он также назвал «донастройкой» – впрочем, без какой-либо конкретики.