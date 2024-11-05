Новогодний корпоратив в России в 2024 году: сколько стоит банкет и на сколько выросли цены

Во сколько обойдется новогодний корпоративный праздник в 2024 году, читайте в материале РИАМО.

Цены на новогодние корпоративы в России в 2024 году увеличились на 30-50%

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Ожидается, что стоимость новогодних корпоративных вечеринок в Москве в этом году вырастет по сравнению с прошлым годом, в первую очередь из-за инфляции и возросшего спроса на площадки и услуги, говорит заместитель директора Института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова.

«Факторы, способствующие такому повышению цен, включают текущую экономическую ситуацию и возросшие операционные расходы организаторов мероприятий. Кроме того, отмена крупных общественных мероприятий может сместить больший спрос в сторону частных торжеств, что еще больше повысит цены», — говорит эксперт.

По ее словам, в 2024–2025 году цены на новогодние корпоративы в России увеличились на 30-50% по сравнению с предыдущим годом. Основные причины роста включают удорожание продуктов питания, услуг организаторов и артистов, отмечает Иванова. Например, стоимость красной рыбы и икры возросла в два раза, а акцизы на алкоголь увеличили его цену на 25-30%. В целом стоимость фуршетов выросла на 20%, а их техническое обеспечение подорожало на 30%. Также наблюдается высокий спрос на места для мероприятий, что приводит к быстрому бронированию. Увеличился и гонорар артистов.

«Например, корпоратив с программой и питанием будет стоить от 15 тысяч рублей на человека, услуги ведущего — от 50 тысяч рублей, DJ — от 40 тысяч рублей», — говорит Иванова.

Цены на новогодние корпоративы в 2024 году зависят от формата и количества участников

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Стоимость новогодних корпоративов варьируется в зависимости от формата и количества участников, констатирует Иванова.

Экономичный вариант: от 500 тысяч рублей для 100–250 человек, включая аренду площадки и кейтеринг. Средний вариант: от 1 миллиона рублей с ведущим и развлекательной программой. Дорогой вариант: от 1 500 000 рублей с медийными артистами и разнообразной программой. Для крупных компаний (500+ человек): экономия возможна при организации до Нового года, стоимость может достигать 12 миллионов рублей.

«Для компании из 50 человек средняя стоимость новогоднего корпоратива составляет (экономичный вариант) от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, включая аренду места и базовое меню. Средний вариант будет стоить около 400 тысяч рублей, с добавлением ведущего и развлекательной программы. Дорогой вариант будет стоить от 500 тысяч рублей, включая более сложные шоу и услуги артистов. Цены могут варьироваться в зависимости от формата и дополнительных услуг. Стоимость аренды ресторана для новогоднего корпоратива варьируется в зависимости от места и услуг. В среднем, она составляет (минимальная стоимость) от 60 тысяч рублей за аренду ресторана, включая базовое меню, и от 2 400 до 5 900 рублей за новогоднее меню на человека», — отмечает эксперт.

Чтобы справиться с ожидаемым увеличением расходов на новогодние вечеринки в 2024/2025 годах, компаниям необходимо применять несколько стратегий, советует Иванова. Многие выбирают меньшее количество более крупных мероприятий вместо ряда небольших, чтобы добиться максимального эффекта при одновременном управлении затратами. Выбор более бюджетных мест и направлений является ключевым направлением для компенсации растущих расходов на еду, напитки и проживание. Компаниям рекомендуется планировать мероприятия на более долгосрочную перспективу, в идеале на 12 месяцев вперед, чтобы лучше предвидеть расходы и управлять ими, говорит эксперт.

Цены на услуги ведущих выросли в 2 раза в 2024 году

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По данным от кейтеринговых компаний, приведенным представителем команды организаторов конфиденциальных событий Александрой Царевой, средняя стоимость банкетного меню на октябрь 2024 года составляет 8-9 тысяч руб., а в декабре цены стартуют от 10-12 тысяч.

Стоимость артистов также традиционно возрастает: выступление кавер-группы из двух человек летом стоит 100-150 тысяч рублей без учета бэклайна, к Новому году сумма увеличивается на 50-100%.

В начале 2024 года наблюдалось существенное повышение стоимости услуг ведущих, рассказала эксперт. Если в прошлом году стоимость шестичасовой работы начиналась от 80 тысяч рублей, то к декабрю она увеличилась вдвое.

«У моего постоянного клиента недавно прошло важное событие. И основным запросом было не уменьшить бюджет по сравнению с прошлым праздником, который состоялся в 2019 году. Тогда смета на 70 гостей была в районе 1,7 миллиона рублей. В этот раз итоговая смета составила 2,3 миллиона при аналогичном объеме услуг на 75 человек. На вопрос, почему так вышло, мы обратились к официальным источникам Росстата — уровень инфляции с декабря 2019 по конец октября 2024 года составил 45,12%. И, конечно же, не стоит забывать про дефицит многих товаров и услуг из-за санкций», — отметила Царева.

Госзаказы по новогодней тематике выросли с 2022 года

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Государственные заказы на новогоднюю тематику растут в последние два года, говорят аналитики «РТС-тендер».

По открытым данным Единой информационной системы (ЕИС) по тендерам в рамках 44-ФЗ, число процедур за два года выросло на 11%. За 10 месяцев 2022 года их было 279, год назад — 290, за аналогичный период 2024 года — уже 311.

Растет и начальная максимальная цена (НМЦ), отмечают эксперты «РТС-тендер». За 10 месяцев 2022 года суммарная НМЦ составила 757,4 миллиона рублей, в 2023 году — 763,6 миллиона рублей, в 2024 году — 895,2 миллиона рублей.

«Отметим, что речь идет обо всех закупках со словом „новогодний“, и сюда в том числе входят новогодние подарки детям-инвалидам, пенсионерам и заказы на новогоднее оформление населенных пунктов», — подчеркнули аналитики «РТС-тендер».