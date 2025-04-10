Новая политика Трампа: доллар будет доминировать в мире, но в обновленном формате

Что будет с мировой финансовой системой под влиянием новой экономической политики США, читайте в материале РИАМО.

США закладывают фундамент новой финансовой архитектуры, цель которой сохранить и усилить доминирование доллара в мире. В контексте роста популярности и стоимости криптовалют, появления альтернативных платежных систем и попыток создать активы, обеспеченные золотом, американская экономика готовит стратегический ответ. Президент США Дональд Трамп, известный своими взглядами на финансовые рынки, прекрасно понимает риски и возможности, связанные с этими процессами. Как трансформируется мировая монетарная система под влиянием политики Трампа, читайте в материале РИАМО.

Стейблкоины, обеспеченные долларом, будут инструментом влияния

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Одним из ключевых элементов этой стратегии новых американских властей становится развитие стейблкоинов, обеспеченных долларом, отмечает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

«В отличие от криптовалют, которые могут рассматриваться как альтернатива фиатным (необеспеченным — ред.) деньгам, такие цифровые активы не только не угрожают доллару, но и расширяют его влияние. Переход расчетов в блокчейн не лишает США контроля над денежными потоками, а напротив — позволяет глубже интегрировать доллар в цифровую экономику» Денис Астафьев Основатель компании SharesPro

Более того, обеспечение стейблкоинов государственными облигациями создает дополнительный спрос на американский долг, снижая его стоимость и привлекая ликвидность. Это скрытая форма количественного смягчения, при которой деньги поступают в систему не напрямую от Федеральной резервной системы (ФРС), а через рыночные механизмы. Такой подход помогает сглаживать экономическую напряженность и минимизировать инфляционные риски, уверен Астафьев.

Привязка стейблкоинов к доллару — это подавление цифрового юаня и цифрового рубля

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Жесткая привязка стейблкоинов к доллару — это не просто развитие децентрализованных финансов (DeFi). Это продуманная мера, направленная на подавление конкуренции со стороны альтернативных финансовых систем, включая цифровой юань и цифровой рубль. США понимают, что если позволить другим странам продвигать свои цифровые валюты без противовеса, это может ослабить глобальное влияние доллара, поясняет Астафьев.

Следующий логичный шаг в этой стратегии — концепция «государственного крипторезерва США». Это может быть официальный цифровой актив, обеспеченный либо долларом, либо золотом, что даст американской финансовой системе новый уровень контроля над глобальными денежными потоками.

«Трамп, известный своей приверженностью к золоту, может рассматривать вариант частичной привязки национального цифрового актива к драгоценному металлу», — предполагает основатель инвестиционной компании SharesPro.

Часть стейблкоинов будет обеспечена золотом

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В условиях глобального кризиса США могут пойти на частичную переоценку золота, что позволит укрепить балансы Минфина и ФРС, а также вернуть доверие к доллару, обеспечив его более стабильной основой.

Если часть стейблкоинов будет обеспечена золотом, это создаст дополнительный стабилизирующий фактор в случае финансовых потрясений, уверен Астафьев.

«Главная идея заключается не в разрушении старой финансовой системы, а в ее трансформации под новые реалии. США не будут бороться с криптовалютами в привычном понимании. Они сделают их частью своей монетарной машины, адаптируя блокчейн и цифровые активы под свои интересы» Денис Астафьев Основатель компании SharesPro

Курс доллара в апреле–мае 2025 года и цифровая трансформация

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Сегодня доллар фактически уже стал цифровым — значительная часть стейблкоинов обеспечена именно им, а их оборот интегрирован в мировую финансовую систему.

Этой весной курс доллара ожидается в районе 90 рублей за доллар. Он будет, как и прежде, регулироваться двумя ключевыми факторами: с одной стороны, спрос на доллар будет поддерживаться его статусом резервной валюты и усилением цифровой инфраструктуры, с другой — снижение ставки ФРС и работа «печатного станка» будут оказывать давление на его стоимость. Именно этот баланс и определит траекторию курса в ближайшие месяцы, считает Астафьев.