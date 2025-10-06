Нет бензина на заправках: когда ждать конца топливного кризиса в России

Как будет развиваться ситуация на топливном рынке России и когда закончится кризис, читайте в материале РИАМО.

В 2025 году Россия столкнулась с дефицитом топлива из-за возросшего спроса со стороны ВПК и агросектора, а также из-за сокращения поставок после атак на НПЗ. Правительство вводит экстренные меры, но проблемы в отдельных регионах могут сохраниться до конца года.

Почему нет бензина на АЗС: причины топливного кризиса в России в 2025 году

Фото - © РИА Новости

Основные причины топливного кризиса в России в 2025 году заключаются в увеличении спроса на него со стороны ВПК и традиционном сезонном повышении спроса во время сельскохозяйственных работ, параллельно с ограничением предложения, вызванном рядом факторов, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«В текущем году помимо традиционных плановых ремонтных работ на НПЗ производство топливо сокращалось из-за аварий и ремонтных работ на них после атак БПЛА. Особенно больно эти атаки отразились на регионах с малой плотностью сетевых АЗС и длинным плечом подвоза. На этом фоне в Крыму и на Дальнем Востоке всплыли явные “узкие места” по снабжению» Владимир Чернов аналитик Freedom Finance Global

Дефицит на рынке топлива детерминирован мультифакторно. Базовой причиной при этом является высокая частотность и продолжительность простоя НПЗ, уверен директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев. По разным причинам нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, что моментально отразилось на состоянии рынка.

Второй фактор, повлиявший на формирование локальных дефицитов — изменение туристических привычек: если пять лет назад россияне предпочитали летать заграницу, теперь пассажиропоток направлен на юг России. Многие предпочитают путешествовать на личном автомобиле, поэтому потребление значительно выросло, считает эксперт.

По его мнению, также важную роль в росте потребления сыграла трансформация внутренней товарной логистики. Железнодорожный транспорт в приоритете используется для товарооборота с Китаем, поэтому для нужд внутренней перевозки активно используется грузовой транспорт — большой кластер потребителей. Нельзя оставлять за скобками и уборочные работы: пиковые показатели потребления уже пройдены, однако в некоторых регионах активно продолжаются сельхоз работы, добавляет Марышев.

«Рост спроса и паузы в работе НПЗ — первый кластер причин, повлиявших на формирование энергодефицита. Второй кластер — это волатильность бюджетного правила: донастройка параметров топливного демпфера формирует у ВИНК негативные прогнозы, а для малых региональных сетей создает неблагоприятную экономику дистрибуции. Оптовые цены растут, а розничные искусственно сдерживаются. Поэтому малые сети АЗС постепенно выбывают с рынка. Для Дальнего Востока и южных регионов этот вопрос крайне актуален», — объясняет директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс».

Меры правительства по выходу из топливного кризиса: помогут или нет

Фото - © РИА Новости

Вице-премьер Александр Новак выступил с комплексом инициатив, которые должны частично урегулировать дефицитную ситуацию в ряде регионов.

Продление полного запрета экспорта бензина до 31 декабря 2025 и ограничение вывоза дизеля для непроизводителей снижает внешний спрос, но сразу оптовые цены не остудит, потому что дефицит формируют простои НПЗ из-за ударов БПЛА и плановых ремонтов, полагает Чернов. Это реально добавляет внутреннего предложения и гасит спекулятивный спрос, но эффект ограничен, так как бензина Россия экспортирует не так много, а по дизелю ограничения не касаются самих производителей, добавляет он.

Помимо этого, Новак предложил дополнительные меры, среди которых разрешить на 6 месяцев применение монометиланилина как октаноповышающей присадки, чтобы усилить детонационную стойкость бензина и разрешить применять этиловый спирт в производстве бензина с помощью отмены акциза на него. Применение присадок может увеличить предложение на внутреннем рынке на 50 тысяч тонн в месяц, а этилового спирта в производстве еще на 100 тысяч тонн в месяц.

В пакете антикризисных мер, который курирует Новак, предлагается также обнулить нынешние 5% импортной пошлины на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура при завозе через дальневосточные КПП с доступом только для уполномоченных импортеров, а также распространить ценовой демпфер на эти партии. Такой контур уменьшает ценовой разрыв и делает график поставок стабильнее, считает аналитик Freedom Finance Global. По Белоруссии уже идет около 45 тысяч т в сентябре, при техническом потенциале до 300 тысяч тонн в месяц при устойчивой работе Транснефти и запуске давальческой переработки. Азиатское плечо закрывает потребности Дальнего Востока и Сибири, высвобождая до 150 тысяч тонн бензина в месяц для переброски на запад и выравнивания Центра. Для реализации этих мер с 10 октября обнуляются пошлины на данные поставки до 30 июня 2026 года.

При этом ФАС уже проверяет сети, что должно сдержать перенос оптовых всплесков в цены на АЗС. Параллельно власти заявляют о ручном управлении поставками и ускоренной модернизации НПЗ, что поможет по мере возврата мощностей в строй, говорит Чернов.

«Отмена таможенной пошлины позволит несколько увеличить объем предложения на Дальнем Востоке, временное разрешение использования ММА в производстве незначительно сократит объем дефицита, а наращивание объемов экспорта из Белоруссии станет основным инструментом наращивания объемов топлива на для внутреннего потребления. Кроме того, актуален запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. В комплексе, меры позволят преодолеть локальные дефициты, вызванные сезонными экстремумами спроса», — считает Марышев.

Топливный рынок: когда закончится кризис

Фото - © РИА Новости

Согласно базовому сценарию до конца 2025 года аналитика Чернова, будет происходить постепенная нормализация ситуации с топливом по мере завершения ремонтов и частичного восстановления пострадавших установок, а также сезонного спада спроса после завершения уборочной компании. Административные ограничения на экспорт должны удержать рынок от дефицита в целом по стране. Но сохраняются очаговые риски в отдельных регионах.

«Цены в рознице наверняка будут расти более умеренно (благодаря проверкам и ограничениям от ФАС) ближе к инфляции или чуть выше из-за высоких оптовых котировок и логистики. Таких же рывков как в сентябре постараются больше не допускать административно. Однако по-прежнему остаются такие факторы риска, как новые атаки на НПЗ, затяжные внеплановые ремонты и перебои с импортом, хотя пошлины временно и обнулены» Владимир Чернов аналитик Freedom Finance Global

В краткосрочной перспективе дефицит получится компенсировать, однако ценовая динамика будет позитивной – цены АЗС будут уверенно расти, уверен эксперт Марышев. Ведь меры, необходимые для создания профицита на рынке, требуют дополнительных издержек, которые будут заложены в цену, добавляет он.

«Топлива хватит, а сложившаяся ситуация, в перспективе сформирует пространство для роста рынка ГМТ. Газомоторное топливо давно рассматривают как оптимальную альтернативу традиционному бензину», — резюмирует Марышев.