Несут всякое: как мигранты распространяют заболевания в России

Подробности о том, как мигранты распространяют заболевания в России, читайте в материале РИАМО.

Мигранты из Средней Азии и Закавказья являются источниками завоза в Россию опасных инфекционных заболеваний, включая венерические – об этом предупредили эксперты. По мнению специалистов, из-за этого в стране отмечается значительный рост опасных инфекций и фиксируются случаи массовых заболеваний.

Мигрантов назвали источником роста заболеваний в России

Фото - © Фотобанк Лори

О том, что мигранты из Средней Азии и Закавказья являются источниками завоза в Россию опасных инфекционных заболеваний, включая венерические, в своем Telegram-канале сообщил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По словам эксперта, из-за этого в стране отмечается значительный рост опасных инфекций и фиксируются случаи массовых заболеваний.

«Справки о состоянии здоровья мигранты чаще всего просто покупают, а проводить повторные контрольные медицинские проверки очень накладно для бюджета, бизнес тем более этого делать не будет. По аналогии с дорогостоящей вакцинацией мигрантов» Кирилл Кабанов

При этом, отметил эксперт, мигранты зачастую работают в сфере общепита. В связи с этим Кирилл Кабанов вместе с коллегами из СПЧ подготовил предложения по медицинскому обеспечению иностранных граждан и профилактике завоза ими в Россию опасных заболеваний. Однако, подчеркнул он, эти меры будут работать лишь при условии жесткого контроля и контролируемого пребывания мигрантов на территории страны.

«А если будут оставаться коррупционные лазейки, то мы будем и дальше продолжать фиксировать рост и вспышки опасных заболеваний и даже смертельные случаи, в том числе среди детей. И это правда то, что всем нам нужно?» – заключил эксперт.

Проблемы с заболеваниями мигрантов подтверждает статистика

Фото - © Фотобанк Лори

Как рассказала в беседе с РИАМО CEO академии «Докстарклаб», врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Александра Демкина, по данным ООН, Россия находится на четвертом месте по числу мигрантов: на территории страны проживает 11,6 миллиона зарубежных граждан, что составляет примерно 8% от общего населения РФ.

«По данным МВД России, среди целей визита основными являются работа, частная деятельность, образование и туризм. Основной поток приходится на граждан СНГ, в основном на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию», – говорит эксперт.

По словам Александры Демкиной, активная миграция в Россию началась еще в 1990-х годах, и проблема высокой заболеваемости среди мигрантов поднимается уже не первое десятилетие. Согласно данным ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза», в целом по России туберкулез обнаруживается у россиян реже, чем у мигрантов, в 2,65 раза, а ВИЧ-инфекция – в 2,93 раза.

Это объясняется тем, что переезжают в Россию граждане из бедных регионов с низким уровнем здравоохранения и социального обеспечения, а также общего образования, что и приводит к более высокой заболеваемости среди них инфекционными заболеваниями, подчеркивает специалист.

Кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Любовь Станкевич согласна с тем, что ситуация с завозом опасных заболеваний мигрантами из Средней Азии и Закавказья в Россию представляет серьезную угрозу. Главная сложность заключается в том, что многие из приезжающих мигрантов не проходят должного медицинского контроля на родине. В результате они могут привозить с собой инфекции, которые опасны для общественного здоровья.

«Наибольшую опасность представляют заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. Ранее это было особенно актуально для Covid-19, сейчас – для туберкулеза и кори. На втором месте – инфекции, передающиеся половым путем: гепатиты, ВИЧ-инфекция, сифилис, а также паразитозы», – объясняет Александра Демкина, дополняя, что все эти заболевания характерны для стран с низким уровнем доходов, социальным обеспечением и недостаточным охватом медицинской помощью.

Распространение болезней мигрантами опасно для россиян

Фото - © Фотобанк Лори

Труд мигрантов используется повсеместно: от промышленности до сферы услуг, рассказывает Александра Демкина. Иностранные граждане становятся полноценными членами общества: они посещают магазины и общественные места, передвигаются на транспорте, создают семьи и рожают детей. Круг их общения далеко не ограничен представителями диаспор, поэтому любой человек может оказаться потенциально контактным с больным тем или иным инфекционным заболеванием.

«Опасность распространения туберкулеза и кори среди населения России крайне велика. Туберкулез может передаваться даже в общественных местах – через общественный транспорт, на рабочем месте, если среди сотрудников есть зараженные мигранты» Любовь Станкевич

По словам эксперта, это означает, что практически никто не защищен от риска заразиться, будь то дети, пожилые люди или взрослые, ведущие активный образ жизни. При этом корь представляет особую угрозу для младенцев до одного года: они еще не могут быть вакцинированы, а вирус кори может распространяться даже в помещениях, где больной уже не находится, например, через общие вентиляционные системы.

Это значит, что любой контакт с местом, где ранее находился больной, может быть фатальным для невакцинированных детей. Но что делать в такой ситуации? Как отмечает Александра Демкина, законодательство предусматривает медицинское обследование иностранцев по приезде в Россию. В частности, согласно федеральному закону (ФЗ) №274 от 01 июля 2021 года «О внесении изменений в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ», любое лицо, прибывающее на территорию России более чем на 90 дней, должно пройти медицинский осмотр, который включает в себя посещение терапевта, фтизиатра, дерматовенеролога, психиатра-нарколога и инфекциониста.

Для борьбы с заболеваемостью мигрантов нужны новые меры

Фото - © Фотобанк Лори

По словам Александры Демкиной, помимо осмотров, иностранные граждане по приезде в Россию на долгий срок должны сдавать анализы – в том числе анализ крови на ВИЧ-инфекцию, сифилис и клинический анализ крови, анализ мочи на наличие психотропных веществ и общий анализ мочи, а также флюорографическое обследование грудной клетки. На детей до 15 лет также необходимо предоставить прививочный сертификат.

«С точки зрения законодательства все понятно, однако не каждый работодатель готов неукоснительно выполнять правила (хотя за это предусмотрены значительные штрафы), а предпочитает использовать дешевую силу трудовых мигрантов без оглядки на безопасность их самих, коллектива, клиентов и общества в целом», – подчеркивает собеседница РИАМО.

По мнению Любови Станкевич, для того, чтобы улучшить ситуацию, необходимо ужесточить меры медицинского контроля за мигрантами. Это включает в себя обязательное тестирование на туберкулез с использованием более современных методов диагностики, таких как квантифероновый тест, который, хотя и дороже, позволяет выявлять латентные формы туберкулеза на ранних стадиях. Также необходимо ввести обязательную вакцинацию против кори для всех мигрантов, въезжающих в Россию. Только таким образом можно будет предотвратить завоз и распространение опасных инфекций.

В свою очередь руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой считает, что выходом может стать цифровизация потоков трудовой миграции и создание электронных платформ. В этом случае добросовестные мигранты смогут оставлять в интерактивном режиме сведения о местах и условиях своего проживания, в том числе о наличии или отсутствии прививок по наиболее опасным массовым инфекциям.

«Если государство посчитает, что трудовая миграция – необходимый элемент решения проблемы кадрового голода, то можно будет запустить ориентированные на приезжих программы эпидемиологической безопасности и вакцинации с тотальным контролем обязательности прививок. Возможно, с оплатой в рассрочку или даже с софинансированием. Те же из мигрантов, кто не согласится с предложенными условиями, подлежат выдворению с территории страны», – заключает эксперт.