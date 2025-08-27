Нефтепровод «Дружба»: по территории каких стран проходит и почему его атакует Украина

Какие европейские страны до сих пор закупают российскую нефть по старым советским маршрутам и могут ли они ответить на агрессию Киева, читайте в материале РИАМО.

В августе 2025 года обострилась ситуация вокруг нефтепровода «Дружба». По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в последний месяц лета Украина трижды атаковала инфраструктуру нефтепровода на границе России и Белоруссии, в результате чего экспорт нефти в Венгрию приостанавливался. Об остановке импорта по «Дружбе» сообщили и власти Словакии. Однако, похоже, проблемы двух маленьких государств, имеющих репутацию «пророссийских», не волнуют никого не только в Киеве, но и в Брюсселе.

Как отреагировали власти Украины и ЕС на ситуацию с «Дружбой»

Главы МИД Венгрии и Словакии не только сделали заявления об атаках Украины на «Дружбу», но и направили письмо в Еврокомиссию с призывом гарантировать безопасность поставок энергоресурсов.

«Физическая и географическая реальность такова, что без этого трубопровода безопасное снабжение наших стран просто невозможно», – говорилось в послании.

Однако никакой официальной реакции Еврокомиссии на письмо в течение нескольких дней не последовало, что возмутило постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

Что касается украинских властей, то они и вовсе начали разговаривать с Венгрией и Словакией в издевательском тоне. В частности, президент Владимир Зеленский выдал следующий «забавный» каламбур:

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии».

Чуть ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посоветовал Венгрии направлять жалобы и угрозы «своим друзьям в Москве».

Что такое нефтепровод «Дружба» и почему он так важен для Венгрии и Словакии

«Дружба» – один из самых протяженных нефтепроводов мира. Его длина с востока на запад составляет более 4 тысяч километров, а общая протяженность всех веток – 8,9 тысячи километров (из них 3,9 тысячи – на территории России).

Нефтепровод строился в 1960-70-е для снабжения нефтью стран социалистического блока в Восточной Европе – отсюда и название. После развала СССР «Дружба» превратилась в главный маршрут нефтяного экспорта из РФ в Европу.

Нефтепровод начинается в городе Альметьевск в Татарстане и следует на Белоруссию через Брянскую область. В Мозыре маршрут разделяется на две ветки – северную и южную. Первая тянется в Польшу и Германию, вторая – в Венгрию, Чехию и Словакию через Украину.

В 2012 год было построено ответвление от «Дружбы» под названием БТС-2, позволившее направлять нефть в российский порт Усть-Луга.

Кроме того, существует ветка нефтепровода в Латвию и Литву, которая была закрыта в 2006 году. Формальным поводом стала авария на нефтепроводе в Брянской области, но существует мнение, что остановка маршрута произошла по политическим причинам.

В данный момент строится ответвление нефтепровода из Венгрии в Сербию. По плану оно должно быть завершено в 2027 году.

В 2023 году поставки российской нефти по северной ветке «Дружбы» были остановлены из-за санкций Евросоюза. Любопытно, что при этом маршрут продолжает работать – по нему в Европу идет казахстанская нефть.

По южной ветке по-прежнему транспортируется «черное золото» из России: Чехия, Словакия и Венгрия добились для себя исключения из санкционного режима. Причиной стала сильная зависимость этих стран от нефтяного импорта из РФ. Правда, в марте 2025 года Чехия все-таки отказалась от него, переориентировавшись на поставки через Италию и Германию, а через четыре месяца ЕС отозвал и разрешение для чешских властей.

Что касается Венгрии и Словакии, то для них импорт нефти из России пока вне конкуренции. По данным «Коммерсанта», в 2024 году Словакия импортировала 4,2 миллиона тонн российского «черного золота», Венгрия — 4,56 миллиона тонн. На РФ пришлось 82% всех поставок нефти в первую страну и 84% – во вторую.

Почему Украина бьет по нефтепроводу «Дружба» и чем могут ответить Венгрия и Словакия

Глава венгерского МИД Петер Сийярто открыто предположил, что удары по «Дружбе» были согласованы президентом Украины Владимиром Зеленским с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и «другими европейскими лидерами». Венгрия давно конфликтует с Евросоюзом, и многие эксперты полагают, что руками украинцев в Брюсселе хотят поставить непослушную страну на место.

При этом как в Будапеште, так и в Братиславе регулярно напоминают Киеву, что он зависит от поставок электроэнергии из этих стран. Впрочем, пока эти заявления несравнимы по степени агрессии с риторикой Киева.

Так, Петер Сийярто напомнил, что на долю Венгрии приходится от 30 до 40% объема электроэнергии, импортируемой Украиной, однако тут же заявил, что Будапешт не собирается останавливать эти поставки.

«Мы не хотим, чтобы в украинской квартире, где живут маленькие дети, не было отопления, потому что эти маленькие дети не могут отвечать за то, как ведет себя бывший актер, а ныне их президент» Петер Сийярто Глава венгерского МИД

По мнению экспертов, причина миролюбия Венгрии заключается вовсе не в любви к детям, а в зависимости от финансирования из Брюсселя.

«ЕС уже перекрыл выделение Венгрии 30 миллиардов евро помощи. В случае жесткого ответа на удары ВСУ это средства могут не просто не разморозить, а вообще — отменить транш. Тогда уровень жизни в Венгрии упадет очень существенно», – рассказал «Газете.Ru» политолог Вадим Трухачев.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что ожидать сколько-нибудь существенного ответа на действия Киева ни от Будапешта, ни от Братиславы не стоит – обе стороны ограничатся гневными заявлениями.